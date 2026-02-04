USDT Son Çeyrek Raporu: Rekorlar Kırıldı

Kripto paralarda yine kış havası hakim ve İran ile ABD arasında gerilimin arttığına dair sinyaller risk piyasalarını vuruyor. USDT biraz önce 2025 son çeyrek için performans raporunu yayınladı. Birçok önemli detay raporda yer alıyor. Piyasa değerine göre en büyük stablecoin için önemli grafiklere hızla göz atalım.

USDT ve 10 Ekim Sonrası

10 Ekim 2025’teki kripto likidasyon dalgası, stablecoin ekosisteminin büyüme hızını önemli ölçüde etkiledi. Kripto para yatırımcıları kaçarken elbette stablecoinler de değer kaybetti. Toplam kripto piyasa değeri, 10 Ekim 2025 ile 1 Şubat 2026 arasında ⅓’ten fazla düşerken, USDt o tarihten bu yana %3,5 büyüdü. İki ve üçüncü en büyük stablecoinler sırasıyla %2,6 ve %57 pay kaybetti.

“USDt’nin sürekli büyümesi, kripto piyasasının ötesindeki çeşitli kullanım alanlarından kaynaklanıyor ve veriler, kullanıcıların hem servetlerini depolamak hem de işlem yapmak için USDt’yi tercih ettiklerini açıkça gösteriyor. USDt’nin piyasa değeri, 2025’in 4. çeyreğinde 12,4 milyar dolar artarak 187,3 milyar dolara ulaştı. Ekim ayında aylık bazda %4,9 büyüme kaydeden USDt, 10 Ekim’deki kripto likidasyon dalgasının ardından daha yavaş bir büyüme hızına geçti.” – Tether

Şirketin toplam rezervleri son çeyrekte 11,7 milyar dolar artarak 192,9 milyar dolara ulaştı. Toplam rezervler, 4. çeyrekte 9.850 Bitcoin artarak 96.184 Bitcoin oldu. Altın rezervini de 21,9 metrik ton artırarak 127,5 metrik tona çıkaran şirket Hazine tahvillerinde 141,6 milyar dolar tuttuğunu açıkladı. Eğer Tether bir ülke olsaydı Suudi Arabistan ve Almanya’nın önünde, ABD Hazine tahvillerinin en büyük 18’inci yatırımcısı olurdu.

Tether On-Chain Veriler

Geçtiğimiz yılın sonunda görülen kısa süreli FUD’a rağmen Tether toplam kullanıcı sayısının arttığını söylüyor.

“USDt kullanıcılarının toplam tahmini sayısı, 2025’in 4. çeyreğinde 35,2 milyon artarak 534,5 milyona ulaştı ve 4. çeyrek, üst üste 30 milyondan fazla kullanıcı kazanan sekizinci çeyrek oldu.”

On-chain verilere göre USDT tutan adreslerin sayısı son çeyrekte 14,7 milyon artışla 139,1 milyona ulaştı ve bu, şimdiye kadarki en büyük çeyreklik artış oldu.