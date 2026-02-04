BITCOIN (BTC)

Son Dakika: ABD-İran Anlaşamadı, Bitcoin 72.500 Dolar

  • ABD, İran'a Cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin yerini ve formatını değiştirmeyi kabul etmeyeceğini bildirdi - Axios.
  • İranlı üst düzey yetkili: Umman'da ABD ile yapılacak görüşmeler sadece nükleer konuyla ilgili olacak. Füze programı gündemde değil.
  • BTC 72.500 doların altına indi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Konu sıcak ve son dakikaları takip edenler böyle bir sona doğru ilerlediğimizin farkındaydı. BTC göz göre göre 72.500 doların altına indi ve satışları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Konu yine İran ve uyarmıştık.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Dün İran Cuma günü için planlanan görüşmenin İstanbul yerine Umman’da yapılmasını istediklerini söyledi. Bugün de ABD Dışişleri Bakanı henüz yerin kesinleşmediğini açıkladı üstelik füzelerin de gündeme alınacağından bahsetti. Ancak İran füzelerin konu edilmeyeceğine dair açıklama yaparak daha görüşme başlamadan gerilimin arttığını teyit etti. Şimdiyse Axios’un haberine göre ABD eğer görüşme İstanbul’da olmazsa ve format değişirse bu razı olmayacağını söylüyor.

BTC 72.500 doların altına düştü. İstanbul’daki görüşmeye Türkiye, Suud ve Katar gibi ülkelerin de katılması bekleniyordu. Ancak İran’ın birebir, Umman’da, füzelerin değil sadece nükleer konusunun ele alındığı bir müzakere istediği biliyor. Trump bu anlaşmazlık nedeniyle Cuma günü olası görüşme ertelemesinin sonucu olarak İran’a saldırabilir. Saldırmasa bile piyasalar böyle bir beklentiye girip bunu fiyatlayabilir. Kripto paralar için başka bir berbat günün daha ortasındayız.

