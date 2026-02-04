SOPR Kripto Paralar İçin Alarm Veriyor

Bitcoin 74 bin doların altında ve BLS yeni rapor tarihlerini açıkladı. Kısmi hükümet kapanması sebebiyle bu haftaki istihdam raporları gecikti. BTC düşmeye devam ederken İran belirsizliği devam ediyor. Jelle SOPR için alarma işaret ederken kripto paralarda yatırımcıların çok daha dikkatli olması gerekiyor.

SOPR Alarm Veriyor

Bitcoin fiyatı dar aralıktan kurtuldu ancak kripto para yatırımcıları milyarlarca dolarlık tasfiye yaşadı. Sıkıcı dönemlerin sona ermesi için BTC dar aralıktan çıkar ancak bu çıkış aşağı yönlü kırılmaysa genelde acı verici dipleri beraberinde getirir. Eğer 98 ve 101 bin dolar seviyeleri kırılsaydı 120 bin doları hedefliyor olurduk. Bugün onların aşağıdaki karşılıkları olan 81 ve 74 bin dolar seviyeleri kırıldığından 56 bin doları hedefleyen analistler olduğunu görüyoruz.

Zararına satışlara işaret eden Jelle şunları yazdı;

“SOPR, insanların tekrar zararına satış yapmaya başladığını gösteriyor. Küçük kırmızı dalgalanmalar genellikle yerel dip noktalarda oluşurken, daha uzun ve sürekli kırmızı dönemler genellikle ayı piyasalarında oluşur. Derin kırmızı dalgalanmalara dikkat edin, bunlar genellikle iyi satın alma fırsatlarıdır.”

Kripto Paralara Dikkat

BLS, Ocak ayı NFP raporunu 11 Şubat’a erteledi. ABD Ocak ayı TÜFE raporu da 13 Şubat’a ertelendi. 20 Şubat tarihinde Yüksek Mahkeme tarife kararının gelmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki ve sonraki hafta piyasaların diken üstünde olduğunu göreceğiz. Bu da Pazar gününe kadar Bitcoin ve kripto paraların anlamlı bir toparlanma (en azından haber akışına bakarsak) gösteremeyeceğini söylüyor.

Peki Bitcoin dipte mi? Fiyat tek başına bunu söyleyemez diyen On-Chain Mind geçmiş verilere atıfta bulundu.

“Uzun vadeli holderlar en az tepki gösteren gruptur. Bu grup toplu olarak zarara uğradığında, ayı piyasası genellikle tükenme aşamasına yaklaşmıştır. LTH Risk zirveleri: 2015: %95

2019: %83

COVID çöküşü: %70

2022: %85 %55-60’ın üzerinde, dip seviyeye ulaşma süreci hızla başlar. Bugün, %37 civarındayız. Azalan zirveler devam ederse, %70’in üzerine doğru bir hareket, en güçlü ellerin bile gerçek baskı altında olduğunu gösterir ve bu, tarihsel olarak kalıcı bir dip için bir ön koşuldur.”

Bu da bize henüz dip seviyeye ulaşmadığımızı söylüyor. BTC 56 bin dolara yaklaşabilir.