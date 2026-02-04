Son Dakika: Trump ve Xi Görüştü İşte İlk Açıklamalar

Donald Trump’ın yaklaşık 1 saat önce Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştüğü bilgisini paylaşmıştık. Bu görüşmenin ardından içeriğe dair ilk açıklamalar Trump’dan geldi. Hem İran gerilimi hem de tarifelerle alakalı son derece önemli olan bu görüşmede kritik detaylar var.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Cuma günü İstanbul’da yapılması planlanan İran görüşmesiyle ilgili biraz önce açıklamalar yaptı. Yer konusunda çalışmaların devam ettiği bilgisi kafa karıştırıcı çünkü İran dün İstanbul yerine Umman’ı görüşme yeri olarak istediklerini söylerken bugün Rubio’nun açıklamalarından halen görüşme yerinin kesinleşmediğini anlıyoruz. Görüşme olmayacak mı? Bu denli belirsizlik kripto paralar için kötü.

“İranlılar Cuma günü görüşmek isterse, biz hazırız. Yer konusunda çalışmalar devam ediyor. Görüşmelerde füzeler ve nükleer konular da ele alınmalıdır.” – Rubio

Trump’a gelecek olursak mükemmel bir görüşme yaptığını söylüyor. Nisan ayındaki Çin ziyaretini teyit etti ve Tayvan konusuna da değindi.

“Çin Devlet Başkanı Xi ile mükemmel bir telefon görüşmesi yaptım. Uzun ve kapsamlı bir görüşmeydi ve ticaret, askeriye, Nisan ayında Çin’e yapacağım ziyaret (ki bunu çok heyecanla bekliyorum!), Tayvan, Rusya/Ukrayna savaşı, İran’daki mevcut durum, Çin’in ABD’den petrol ve gaz alımı, Çin’in mevcut sezon için soya fasulyesi alımını 20 milyon tona çıkarmak da dahil olmak üzere ek tarım ürünleri alımını değerlendirme (gelecek sezon için 25 milyon ton taahhüt ettiler!), uçak motoru teslimatları ve diğer birçok konu ele alındı. Hepsi de çok olumluydu! Çin ile ilişkilerimiz ve Başkan Xi ile kişisel ilişkilerim son derece iyidir ve ikimiz de bu durumu sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Başkanlığımın önümüzdeki üç yılında Başkan Xi ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili birçok olumlu sonuç elde edileceğine inanıyorum! BAŞKAN DONALD J. TRUMP”

Çin Devlet Başkanı da yazı hazırlandığı sırada açıklama yaptı;

“Farklılıkları uygun şekilde yönetmeliyiz. Çin ilişkileri için daha fazla iyi ve büyük şeyler yapmaya hazırız. Tayvan meselesi Çin-ABD ilişkileri için en önemli konu.”