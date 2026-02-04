Ekonomi

Son Dakika: ABD PMI Verileri Açıklandı – Şubat

Özet

  • ABD S&P Hizmet PMI Açıklanan: 52,7 (Beklenti ve Önceki: 52,5)
  • ABD S&P Bileşik PMI Açıklanan: 53 (Beklenti: 52,9 Önceki: 52,8)
  • ISM Hizmet PMI Açıklanan: 53,8 (Beklenti: 53,5 Önceki: 54,4)
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 75 bin doları ABD piyasa açılışının ardından kaybetti ve şimdilik yön aşağı görünüyor. İlerleyen saatlerde Alphabet kazanç raporları da Microsoft gibi karmaşık gelirse Asya piyasa açılışında yeni dipler görebiliriz. Biraz önce ABD PMI verileri açıklandı. Peki veriler bize ne söylüyor?

ABD PMI Verileri

Satın alma müdürleri endeksi ekonominin güncel durumunu yansıtır. 50 üzeri gelen veriler ilgili alanda işlerin büyümeye devam ettiğini gösterir. 50’nin altı ve uzun süre 50 gelmesi ise zayıflığa işaret eder. Son açıklanan rakamlar şöyle;

  • ABD S&P Hizmet PMI Açıklanan: 52,7 (Beklenti ve Önceki: 52,5)
  • ABD S&P Bileşik PMI Açıklanan: 53 (Beklenti: 52,9 Önceki: 52,8)
  • ISM Hizmet PMI Açıklanan: 53,8 (Beklenti: 53,5 Önceki: 54,4)

S&P PMI rakamları beklenti üstü geldi ve bu diğer ekonomik büyüme verileriyle birleştiğinde istihdamda zayıflama alarmlarını boşa düşünüyor. Fed enflasyonla mücadeleye odaklanabilir ve istihdamı dert etmesi gerekmeyeceği için faiz indirimleri daha da gecikebilir. Ayrıca resesyon ihtimali de zayıflıyor. Özetle PMI verileri de kötü geldi ve BTC’nin 75 bin dolar altına hatta 74 bin doların yazı hazırlandığı sırada kaybedilmesine yardımcı oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Son Haberler

Fed, Haberler, Haftanın Olayları… Kriptoyu Hareketlendiren Her Şey Artık Canlı Tek Ekranda
Son Dakika: Chicago Ticaret Borsası Kendi Altcoinini Çıkarıyor “CME Coin”
USDT Son Çeyrek Raporu: Rekorlar Kırıldı
Son Dakika: ABD-İran Anlaşamadı, Bitcoin 72.500 Dolar
SOPR Kripto Paralar İçin Alarm Veriyor
