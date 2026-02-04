Son Dakika: ABD PMI Verileri Açıklandı – Şubat

Bitcoin 75 bin doları ABD piyasa açılışının ardından kaybetti ve şimdilik yön aşağı görünüyor. İlerleyen saatlerde Alphabet kazanç raporları da Microsoft gibi karmaşık gelirse Asya piyasa açılışında yeni dipler görebiliriz. Biraz önce ABD PMI verileri açıklandı. Peki veriler bize ne söylüyor?

ABD PMI Verileri

Satın alma müdürleri endeksi ekonominin güncel durumunu yansıtır. 50 üzeri gelen veriler ilgili alanda işlerin büyümeye devam ettiğini gösterir. 50’nin altı ve uzun süre 50 gelmesi ise zayıflığa işaret eder. Son açıklanan rakamlar şöyle;

ABD S&P Hizmet PMI Açıklanan: 52,7 (Beklenti ve Önceki: 52,5)

Açıklanan: 52,7 (Beklenti ve Önceki: 52,5) ABD S&P Bileşik PMI Açıklanan: 53 (Beklenti: 52,9 Önceki: 52,8)

ISM Hizmet PMI Açıklanan: 53,8 (Beklenti: 53,5 Önceki: 54,4)

S&P PMI rakamları beklenti üstü geldi ve bu diğer ekonomik büyüme verileriyle birleştiğinde istihdamda zayıflama alarmlarını boşa düşünüyor. Fed enflasyonla mücadeleye odaklanabilir ve istihdamı dert etmesi gerekmeyeceği için faiz indirimleri daha da gecikebilir. Ayrıca resesyon ihtimali de zayıflıyor. Özetle PMI verileri de kötü geldi ve BTC’nin 75 bin dolar altına hatta 74 bin doların yazı hazırlandığı sırada kaybedilmesine yardımcı oldu.