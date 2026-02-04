Günün Takvimi: ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 4 Şubat

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 72.945 dolara kadar geriledi ve altcoinlerde kayıplar yüzde 8’i aştı. ABD piyasaları dün destekleyici değildi. Bugün BTC henüz hızlı bir toparlanma başlatamadığı için altcoinlerde de zayıflığın sürmesi bekleniyor. Peki ABD piyasalarında son durum ne? Kripto paraları yeni dönemde neler bekliyor?

Kripto Paralar Son Durum

Xi ve Trump biraz önce telefon görüşmesi yaptı. Cuma günü İstanbul’da İran ile ABD’nin müzakereleri var ve dün F35 ile İran İHA’sı düşürüldü. Jeopolitik riskler halen belirgin. 20 Şubat tarihinde Yüksek Mahkemenin tarife kararını açıklaması bekleniyor yani Şubat ayı da kripto paralar için harika bir dönem olacak gibi görünmüyor.

Software hisselerinin keskin düşüşünün ardından hisse senetleri piyasa öncesi işlemlerde bir miktar toparlandı. Altın yeniden ons başına 5 bin doları geri aldı. Bugünkü yükselişi ekonomik büyümeyle bağlantılı hisseler yönlendirdi. Russell 2000 ile bağlantılı vadeli işlemler %0,4 değer kazandı ancak kriptoyla korelasyon şimdilik sağlanamadığı için BTC yerinde sayıyor.

Nasdaq 100 sözleşmeleri yatay. Avrupa’da kimya ve otomotiv üreticileri kazançlarını artırıyor. Novo Nordisk, beklentilerin altında kalan satış beklentileri nedeniyle %17 düştü.

Yapay zeka tarafında yeni endişeler piyasa duyarlılığını baskılamaya devam ediyor. Dünkü düşüş Anthropic’in yeni bir otomasyon ürününü piyasaya sürmesiyle tetiklendi.

Dolar %0,2 değer kazandı ve Hazine tahvili getirileri yükseldi. Yen tarafında Takaichi’nin muhtemelen seçim zaferi fiyatlanıyor.

Günün Takvimi

Kripto Paralar için çok büyük şeyler görmeyeceğiz. Saat 18:00’da PMI verileri gelecek. 20:00’da Fed’den Barkin Aiken Rotary Kulübü Ekonomi Sempozyumu’nda konuşma yapacak. Günün en büyük olayı ADP verisiydi ve zayıf gelmesine rağmen ekonomik büyüme beklentileri nedeniyle faiz indirim tahminleri pek değişmediğinden kripto paralar yerinde sayıyor.

Saat 00:00’da gelecek Alphabet son çeyrek kazanç raporu oldukça önemli. Trilyon dolarlık devin AI kazançları ve beklentileri hem borsa hem kripto için hareketliliğin artmasına neden olacak. Ardından Qualcomm kazanç raporları açıklanacak.

Bitcoin’in 78 bin dolar altında devam eden kapanışları Pazar gününe kadar devam ederse altcoinlerdeki kayıplar artabilir. Binance hakkındaki sosyal medya FUD’u devam ediyor. Hacim bakımından en büyük borsa hakkındaki iddialar SXP eski CEO’su Nayiem’in de konuya dahil olmasıyla büyüdü eğer borsada bir bankrun yaşanırsa bu BTC’nin 56 bin dolara koşması için gerekçe olabilir.