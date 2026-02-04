Ethereum Yatırımcılarını Bekleyen Yeni Senaryo: Daha Dip Görülmedi mi?

Ethereum (ETH), son bir hafta içinde yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 3.000 dolar seviyesinden 2.100 dolara kadar geriledi. Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanma en büyük altcoin üzerindeki satış baskısını belirgin biçimde artırdı. Analistler son düşüşe rağmen fiyatın henüz kalıcı bir dip oluşturmadığı görüşünde birleşiyor.

Ethereum’daki Sert Düşüşün Arka Planı

Son haftalarda kripto para piyasasında görülen genel zayıflama Ethereum’un fiyatını da doğrudan etkiledi. Küresel piyasalarda artan belirsizlik, riskli varlıklara yönelik iştahın azalmasına yol açarken, yatırımcıların büyük bölümü pozisyonlarını küçültme yoluna gitti. Bu süreçte ETH kısa sürede çok aylık dip seviyesine gerileyerek 2.100 dolar bandına kadar indi.

Teknik analiz verilerine göre söz konusu seviye piyasada önemli bir alım duvarı olarak öne çıkıyor. X platformunda CW adıyla bilinen analist, Ethereum’un bu bölgede yoğun alıcı ilgisiyle karşılaştığını ifade etti. Ancak yukarı yönlü bir toparlanmanın başlaması için 2.560 dolar seviyesindeki güçlü satış baskısının aşılması gerektiğini vurguladı.

Piyasa uzmanları yaşanan düşüşün yalnızca kısa vadeli bir düzeltme olmayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle hacim verileri ve Blockchain içi göstergeler satış baskısının henüz tamamen sona ermediğini gösteriyor. Bu tablo yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Analistlerin Dip Seviyeye İlişkin Senaryoları

Kripto para analisti Ali Martinez, değerlendirmesini Market Value to Realized Value (MVRV) bandı üzerinden yaptı. Tarihsel verilere göre Ethereum’un genellikle 0,80 MVRV seviyesinin altına indiğinde dip oluşturduğunu hatırlatan Martinez, mevcut koşullarda fiyatın 2.000 doların altına sarkabileceğini belirtti. Geçmiş döngülerle benzerlik bu senaryoyu güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

X’te 560.000’den fazla takipçisi bulunan Crypto Tony de benzer bir görüş paylaştı. Analiste göre Ethereum, psikolojik destek noktası olarak görülen 2.000 dolar seviyesini test edebilir. Ardından güçlü bir toparlanma ihtimali gündeme gelebilir. Paylaşılan grafiklerde kısa vadede sert dalgalanmalar, orta vadede ise yeniden yükseliş beklentisi öne çıkıyor.

Uzun vadeli projeksiyonlar ise daha karmaşık bir tablo sunuyor. Crypto Tony’nin haftalık makro grafiği, yaz aylarına kadar 1.500 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalini barındırırken, aynı zamanda 6.000 doların üzerindeki yeni zirvelere işaret eden güçlü bir yükseliş potansiyeli de içeriyor. Analistler, yatırımcıların bu dönemde risk yönetimine daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguluyor.