Burn adresine yapılan 107 BTC transferi araştırılıyor

Bitcoin ağı üzerinde faaliyet gösteren en bilinen “burn” (yakım) adresine 107 BTC gönderilerek yaklaşık 8,3 milyon dolar değerindeki kripto para kalıcı biçimde dolaşımdan çıkarıldı. Söz konusu adresin elde ettiği bu yeniden gündeme gelişi, hem uzmanların hem de topluluğun merakını artırdı. Analizler, toplam 5 farklı işlemle gerçekleşen transferlerin arkasında kimin olduğu ve asıl amacın ne olduğu sorularını beraberinde getirdi.

On-chain hareketlilik ve yakım adresinin gizemi

Blok zincir analiz firmaları, bu olağan dışı işlem dizisinde beş farklı cüzdandan gönderilen BTC’lerin, yıllardır kullanılmayan ve topluluğun 2015’ten bu yana bildiği meşhur bir “burn” adresinde toplandığını tespit etti. Bu adres, Bitcoin’in erken dönemlerinden beri kullanılıyor ve adresin herkese açık anahtarı yalnızca sıfırlardan oluşacak şekilde tasarlandı. Yapılan matematiksel işlemlerle, teorik olarak kimsenin elindeki varlıklara erişemeyeceği kesin olarak biliniyor.

Mini sözlük: Burn adresi, blok zincirlerinde varlıkların erişilemez hale getirilmesi için kullanılan açık adreslerdir. Bu adreslere gönderilen coinler artık bir daha kimse tarafından harcanamaz; adeta “yok edilmiş” olur.

Çok bilinmese de, burn adresine bu yıl yapılan toplam BTC transferi sayısı 807’ye ulaşmış durumda. Genellikle bu tür transferler zincir üstünde kalıcı bir iz bırakmak veya başka projelerde bazı teknik amaçları yerine getirmek için tercih ediliyor. Bu uygulama geçtiğimiz yıl bir kullanıcının 500 ETH’yi kalıcı mesaj bırakmak için Ethereum ağında yakmasıyla da gündeme gelmişti.

Adam Back, burn işlemine ilişkin “bu, olası bir kuantum ödülü olabilir mi?” yorumu ile dikkat çekti; söz konusu adresin gelecekte olası bir kuantum bilgisayar gelişimi için hedef haline gelebileceğini ima etti.

Transfer detayları ve teknik arka plan

Yakılan 107 BTC’nin tamamı otomatik zaman kilidiyle (timelock) ayarlanmış işlemler yoluyla gönderildi. 950,958 numaralı bloğun oluşturulmasını bekleyen işlemler, normalden iki kat daha yüksek komisyon ödenerek anında blokta yer aldı. Verilerin gösterdiğine göre, tüm transferler bilinçli bir senkronizasyonla gerçekleştirilmişti.

Mini sözlük: Timelock, işlemlerin blok zincirinde belirli bir blok yüksekliğinde veya tarihte işleme alınmasını sağlayan bir parametredir. Otomasyon ve güvenlik amacıyla kullanılır.

İşlemler sırasında Bitcoin fiyatı 77.500 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Büyük yatırımcılar (whale) BTC rezervlerini satmadı, zincir üstündeki hareketlilik ise piyasada satış baskısı oluşmadan gerçekleşti.

Yakımdan etkilenen cüzdanlar ve eski varlıklar

Yakım işlemlerinin arkasındaki cüzdanlardan biri, 2014’ten itibaren BTC biriktiren ve 2025 sonunda bakiyesi 2,5 milyon dolara ulaşan bir hesaptı. Tüm bakiye, 25 Mayıs’ta burn adresine transfer edildi. Diğer ilişkili adresler ise Bitfinex, Poloniex gibi borsalarla bağlantılıydı ve ilk kullanım tarihleri 2015 öncesine kadar uzanıyordu.

Adres tipi Aktiflik yılı Borsa bağlantısı Bakiye (yakım öncesi) Eski cüzdan 2014 Yok 2,5 milyon $ Bağlantılı adres 2015 öncesi Bitfinex, Poloniex Bilinmiyor Stacks kaynaklı cüzdan Bilinmiyor Stacks Bilinmiyor

Özellikle Stacks platformunun zincirini güvenceye almak için BTC yaktığı da biliniyor. Tüm bu adreslerden senkron şekilde düzenlenen işlemler, herhangi bir fonun veya bireysel yatırımcının planlı bir biçimde varlıklarını kalıcı olarak dolaşımdan çıkardığına işaret etti.

Topluluğun tepkisi ve olası nedenler

On-chain araştırmacılar, bu transferlerin muhtemelen tek bir kişi ya da grup tarafından planlandığını ve uzun yıllardır tutulan coinlerin bir gecede yok edildiğini gözlemledi. Zincir üstü analizlerde bu tip bir yakımın, varlık sahiplerinin satış yerine coinleri tümden yok etmesi anlamına geldiği ve piyasada nadir rastlanan bir davranış olduğu kaydedildi.

Daha önce de benzer şekilde büyük miktarda BTC’nin hareketsiz adreslere gönderilmesi, toplulukta tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu olay, Satoshi Nakamoto’ya ait eski bir adrese yollanan 27 BTC transferini hatırlattı. Ancak bu süreçte yakılan BTC’ler artık piyasada tekrar dolaşıma giremeyecek.