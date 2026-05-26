BTC 77.800 dolara toparlandı 34.000 BTC’lik satış baskısı sonrasında piyasa dengeleniyor

Bitcoin’in borsalardaki ve spot ETF’lerdeki arzı, artan girişler nedeniyle yükseldi. Son günlerde borsa girişlerinin ve ETF çıkışlarının toplamda yaklaşık 34.000 BTC’lik yerel bir satış baskısı oluşturduğu hesaplanıyor. Yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmasına rağmen, uzmanlar fiyatın daha güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabilmesi için yeni spot talebin gerekliliğine dikkat çekiyor.

Borsalara ve ETF’lere Yönelik BTC Hareketleri

Kripto para piyasasında tanınan Axel Adler Jr.’a göre; geçen hafta borsalara net 18.000 BTC’lik giriş yaşandı. Bu rakam, yatırımcıların daha fazla BTC’yi likit pozisyona çektiğini ve satma eğiliminin arttığını gösteriyor. Spot Bitcoin ETF’lerine de aynı dönemde yaklaşık 16.000 BTC’lik net çıkış oldu. Adler, özellikle kurumsal fonların bu arzı tam anlamıyla absorbe edemediğini ve mevcut riskten uzaklaşma eğilimini desteklediğini belirtti.

Adler, “Borsa hareketleri nötr ya da negatife dönmeden güçlü bir yükseliş ivmesi beklemek zor” dedi.

Bu iki göstergenin oluşturduğu toplam 34.000 BTC’lik satış baskısının, fiyat üzerinde belirgin şekilde etkili olduğu aktarılıyor.

Spot ve Vadeli İşlemler Verileri Ne Söylüyor?

Glassnode’dan cryptovizart, ETF’lerdeki günlük işlem hacminin son dönemde 20 milyar doların altına indiğini, bu rakamın 2025’in sonlarında 50 milyar doların üstünde olduğunu vurguladı. Spot piyasadaki bu hacim düşüşü, kısa vadeli spekülatif talebin azaldığını ve yükselişlerde fiyatın yeterince desteklenemediğini gösteriyor.

Öte yandan, Bitcoin kısa sürede 75.000 dolar desteğinin altına sarksa da hızlıca toparlanarak 77.800 doları test etti. Bu hızlı yükselişte, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşması iddialarının piyasalardaki risk algısını azalttığı belirtiliyor.

Vadeli işlemler tarafında öne çıkan bir diğer talep göstergesi ise açık pozisyonlardaki hareketler oldu. Toplam açık Bitcoin pozisyonu 268.000 BTC’den 250.000 BTC seviyesine düştü, daha sonra ise hafif toparlanarak 254.000 BTC’ye ulaştı. Bu gerileme, özellikle kısa pozisyonlu yatırımcıların işlemlerini kapattığı yani “short covering” etkisinin öne çıktığını gösteriyor.

Mini sözlük: Short covering, piyasada fiyat yükselmeye başlayınca, düşüş yönünde (kısa) pozisyon açmış yatırımcıların hızla pozisyonlarını kapatarak daha fazla zarar etmemek için geri alım yapmasıdır; bu durum fiyat hareketlerini yukarı doğru hızlandırır.

Dönem Borsalara Net BTC Girişi ETF’lerden Net BTC Çıkışı Toplam Satış Baskısı (BTC) Son hafta +18.000 +16.000 34.000

Piyasa İstatistikleri ve Yatırımcı İlgisi

Vadeli işlemler piyasasında fonlama oranları da son yükseliş sırasında %0,008’den %0,0026’ya kadar geriledi ve pozitif bölgede kalsa da aşırı alım pozisyonlarının azaldığını işaret etti. Rei Researcher’a göre, Şubat 2026’dan bu yana günlük fonlama oranı negatif seyrediyor; bu da hala kısa pozisyonların baskın olduğunu ve bunların long (uzun) pozisyonlara ödeme yaptığı anlamına geliyor.

Glassnode verileri, satış baskısının da hafiflemeye başladığını gösterdi. Fiyat ivmesinin %21,7 zayıfladığı, spot piyasada toplanan hacmin (CVD) %77,2 artış gösterdiği ve vadeli işlemler CVD’sinin %35,5 yükseldiği bildiriliyor. Yani, satış hacmi azalırken piyasa daha dengeli bir konum almaya başladı.

Yükseliş Senaryosunun Şartları

Analistler, 80.000 dolarlık yeni bir zirve için hem açık pozisyonların hem de spot piyasa talebinin fiyatla paralel şekilde güçlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Mevcut göstergeler, kısa vadedeki satış baskısının azalma eğilimine girdiğini; ancak güçlü ve sürdürülebilir bir yükseliş için yeni girişlerin ve talebin artmasının şart olduğunu ortaya koyuyor.