Btc’de zararda tutulan coin sayısı 7.75 milyona ulaştı

Bitcoin’in (BTC) düşüş eğilimli piyasa göstergeleri, 2025 Mayıs itibarıyla zararda tutulan coin miktarının 7,75 milyon adede ulaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Piyasa fiyatı 77.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde kalırken, bu değer birçok yatırımcı için coin’lerini zararda tutmak anlamına geliyor.

Spot BTC’de zarar büyüyor

Son aylarda BTC fiyatında gözlenen durgun seyir, piyasadaki toplam arzın önemli bir bölümünün alış fiyatlarının altında satılmadan tutulmasına yol açtı. Zincir üstü verilere göre, zararda olan coin sayısı son haftalarda 7,64 ila 7,75 milyon aralığında değişerek ayı piyasasına özgü bir tablo ortaya koydu.

Bu durum, piyasada satılmaya hazır, henüz gerçekleşmemiş zarara sahip büyük bir coin stoku oluşmasına neden oluyor. Eğer BTC fiyatı destekleyici yeni bir faktör ya da olumlu gelişme yaşamazsa, bu birikmiş zarar, olası toplu satışların (capitulation) fitilini ateşleyebilir.

Bitcoin arzındaki zararda coin miktarı, ayı piyasalarında görmeye alışılan seviyelere dönerken, 7,75 milyon coin’in alış fiyatının altında elde tutulduğu görülüyor.

Mini sözlük: Capitulation, piyasada yatırımcıların yoğun panik içinde zararına satış yapana kadar pozisyon kapatmaları, çoğunlukla büyük fiyat düşüşlerinin ardından görülür. Bu süreç genellikle kısa sürede tamamlanır ve ardından ise fiyatlarda güçlü tepki hareketleri oluşabilir.

BGeometrics verilerine göre, BTC arzının yaklaşık %53’ü hâlen alış fiyatının üzerinde, yani realize edilmemiş kârda tutuluyor.

Balinalarda yeni stratejiler

2026 yılıyla birlikte BTC tutan yatırımcı profilinde değişimler göze çarpıyor. Özellikle büyük yatırımcılar (balinalar) yeni fiyat aralıklarından alım yaparken, eski ve alış fiyatı düşük olan balinalar kârlarını realize ederek piyasadan çıktı. Bireysel yatırımcılardan kurumsal ETF’lere kadar farklı yatırımcı gruplarında satış ve yeniden birikim hareketleri öne çıkıyor.

Şubat ayında zararda tutulan coin sayısı 9,7 milyona ulaşmıştı; bu nedenle mevcut seviyeler bu zirvenin altında seyrediyor. Buna karşılık, 2026’da balinaların yeni pozisyonlar aldığı ve eski balina sahiplerinin pozisyon azalttığı gözlendi.

Özellikle ETF portföylerinde bulunan Bitcoin’ler ilk etapta elden çıkarılırken, şirket hazinelerinde bulunan BTC’lerde hareketlilik oldukça azaldı.

Bitcoin şu anda dar bir bant içinde işlem görüyor; balinalar düşük fiyatlarda yeniden birikim yapıyor, fiyat 78.000 doların üzerine çıktığında ise satışlar hızlanıyor. Bu strateji, piyasada yatay seyir ve dalgalanmalardan kâr eden büyük yatırımcıların avantajına oluyor.

Yatırımcı davranışları ve satış baskısı

Çeşitli cüzdan grupları içinde son 12 ayda en büyük hareketlilik “humpback whale” adı verilen, devasa bakiyelere sahip cüzdanlarda yaşandı. Bu gruptaki cüzdanlar varlıklarının %8,5’ini boşaltırken, daha küçük balina cüzdanlarında bu oran %3,72 olarak ölçüldü. Son 30 günde 10-100 BTC tutan cüzdan sayısında 41 adet azalma yaşanırken, “shark” grubu cüzdanlar ağırlıklı olarak pozisyonunu korudu.

Mini sözlük: Balina ve shark, kripto piyasasında çok yüksek Bitcoin tutarını ellerinde bulunduran (balina), veya orta-üst seviyede varlığı olan (shark) yatırımcıların tanımlamak için kullanılır. Şrimp ise 1 BTC’den daha az coin’i olan küçük yatırımcıları ifade eder.

Dikkat çeken bir diğer gelişme, 1 BTC’den az bakiyeye sahip “shrimp” cüzdanlarının panik satışları. Son bir ayda 42.000’in üzerinde küçük cüzdan tamamen boşaldı ve piyasadan çıktı. Buna rağmen, balinaların büyük kısmı pozisyonunu koruduğu için piyasanın genelinde toplu bir panik satış henüz yaşanmadı.

Şubat’tan itibaren artan maliyetlerle birlikte balinalar BTC biriktirmeye devam etti. Ortalama maliyet, 25 Mayıs itibarıyla 77.253 dolar seviyesine çıkarken, son dönem birikimlerin ağırlıkla 72.000 dolar ve üzerinde gerçekleştiği görüldü.

Cüzdan Grubu Son 12 Aydaki Satış Oranı Son 30 Gündeki Değişim Humpback Whale %8,5 azalma – Küçük Whale %3,72 azalma 41 cüzdan kaybı (10-100 BTC) Shark Minimal azalma Çoğunluk pozisyonunu korudu Shrimp (1 BTC altı) Toplu panik satış 42.000 cüzdan boşaldı

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre BTC, 77.000 doların hemen üzerinde işlem görüyor ve ortalama maliyetin az çok üzerinde seyrediyor. Bu nedenle, büyük çoğunluğu çok yoğun zararda değil; ancak destekler kırılırsa toplu satış riski sürüyor.

Piyasadaki riskler ve öne çıkan dinamikler

BTC fiyatındaki dar bant hareketi ve volatilite son 1 ayda %1 civarına kadar gerilese de, bu süreçte kaldıraçlı işlemler ve spot piyasadaki anlık likidasyon riski devam ediyor. Cüzdan hareketliliği de, toplu satış riskinin hâlâ düşük ama tetiklenmeye yatkın olduğunu gösteriyor.

Perakende yatırımcılar (shrimp cüzdanları) son dönemde daha hızlı pozisyon kapatırken, balina sınıfı yatırımcılar genel olarak sakinliğini korudu. Spot BTC arzındaki fazla ise, anlık satış dalgası beklenmediğini; ancak olası stratejik dağıtımların kısa vadede yükselişi sınırlayabileceğini gösteriyor.