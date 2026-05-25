Bitcoin için kritik hafta: Tüm gözler ABD enflasyon verisinde

Hem Bitcoin hem de daha geniş kripto para piyasası açısından mayıs ayının en önemli makro ekonomik haftalarından biri yaklaşırken, ABD’den açıklanacak bir dizi veri fiyat oynaklığını artırabilir. Özellikle perşembe günü açıklanacak olan Fed’in en çok dikkate aldığı enflasyon göstergesi, yani Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, haftanın en kritik gelişmesi olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda hareketli günler bekleniyor

Bu hafta ekonomi takvimi yalnızca PCE verisiyle sınırlı kalmıyor. Salı günü ABD tüketici güveni endeksi, perşembe günü ise 2026 ilk çeyrek GSYİH ve nisan ayı yeni konut satışları gibi diğer önemli göstergeler de açıklanacak. Pazartesi günü ise ABD’de Memorial Day nedeniyle işlem hacmi düşük seyredebilir. Bu nedenle haftanın başında talep görece düşük kalabilirken, perşembe sonrası volatilitenin belirgin şekilde artması bekleniyor.

Fed’in kararlarında PCE verisinin etkisi

Kripto yatırımcıları açısından PCE, bu haftanın ana belirleyicisi olarak öne çıkıyor. Beklentilerden daha yüksek gelecek bir enflasyon oranı, Fed’in daha sıkı para politikası izlemeye devam edebileceği beklentisini güçlendirebilir. Bu da Bitcoin ve altcoinler üzerinde baskı oluştururken, ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesine neden olabilir.

Bu senaryoda, geçtiğimiz haftalarda 80.000 doların üzerinde kalmayı başaramayan Bitcoin’in yeniden 75.000-76.000 dolar destek aralığını test etmesi gündeme gelebilir. Grafiklerde ise son dönemde kısa vadeli yükselen yapının kaybedildiği ve Bitcoin’in 81.000 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamadan döndüğü dikkat çekiyor.

Teknik göstergeler ve direnç seviyeleri

Momentum göstergelerinde de ciddi bir güç kaybı yaşandığı görülüyor. RSI endeksi yükseliş eğiliminden çıkıp tekrar nötr bölgeye dönmüş durumda. Bu da Bitcoin’in makro kaynaklı satışlara daha duyarlı hale gelmesine yol açıyor.

Analistler, “Perşembe günü açıklanacak makro ekonomik veriler Bitcoin’in yönünde belirleyici olabilir. Özellikle enflasyon rakamındaki sürprizler piyasa hareketlerine hız kazandıracak potansiyele sahip,” ifadesini kullanıyor.

Eğer enflasyon beklenenden düşük çıkarsa risk iştahı hızla artabilir. Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi yapma olasılığı güçlenir ve bu durum tarihte defalarca hem borsalara hem de kriptoya destek olmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin’in yeniden 80.000-82.000 dolar bandındaki dirence yaklaşması ve toparlanma sürecinin güçlenmesi mümkün görünüyor.

Altcoinlerde volatilite riski yüksek

Bu dönemde altcoinler ise Bitcoin’e göre daha sert tepkiler verebilir. Makro gelişmelerin tetiklediği yönlü hareketler, Ethereum, Solana ve yüksek beta katsayısına sahip diğer kripto paralarda daha da belirginleşebilir. Son zamanlarda Bitcoin’in gerisinde kalan altcoinlerde olumlu enflasyon sürprizleriyle ani yükselişler (short squeeze) olası. Olumsuz durumda ise özellikle düşük likiditeli ve teknik açıdan zayıf görülen meme coinler baskı altında kalabilir.

Mini sözlük: Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi, ABD Merkez Bankası’nın enflasyon kararlarında ana referanslardan biri olarak kullandığı göstergedir. PCE, tüketicilerin yaptığı harcamalardaki fiyat değişimlerini izler ve TÜFE’ye kıyasla ABD’de para politikası açısından daha yüksek öneme sahiptir.

Ekonomik verilerin genel etkisi

GSYİH verileri de yakından izleniyor. Zayıf büyüme ve gerileyen enflasyonun bir arada görülmesi, kripto piyasasında “Goldilocks” diye anılan dengeli bir tablo sağlayabilir; yani faiz indirimleri için koşullar uygunlaşırken, enflasyon endişeleri tırmanmaz. Ancak güçlü büyüme ve yüksek enflasyonun birlikte gelmesi halinde, faizlerin daha uzun süre yüksek seyretmesi beklentisi ağırlık kazanabilir. Bu tür bir ortam ise dijital varlık piyasasında ek baskılara yol açabiliyor.

Son tabloya bakıldığında, Bitcoin şu an direnç kırmaya çalışırken bir yandan da destek arayışında. Perşembe günü açıklanacak makroekonomik verilerin fiyatlamalarda yön tayin etmesi bekleniyor.