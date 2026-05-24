Mark Cuban son jeopolitik kriz sırasında Bitcoin varlıklarının %80’ini sattı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Mark Cuban, Bitcoin varlıklarının %80’ini güvenli liman olmadığını söyleyerek sattı.
  • 📊 Uzmanlar, Bitcoin’in kısa sürede %25-30 yükseldiğine dikkat çekip Cuban’ı eleştirdi.
  • 📉 Aynı süreçte altın %14 değer kaybederken, $BTC hızlı toparlandı.
  • 🧐 Ama asıl tartışma, Cuban’ın tek bir olaydan tüm piyasa hakkında yargıya varması oldu.
Milyarder girişimci ve yatırımcı Mark Cuban, son dönemdeki jeopolitik gerginlikler sırasında Bitcoin’in güvenli liman bereti gösteremediği gerekçesiyle Bitcoin varlıklarının %80’ini elden çıkardığını açıkladı. Cuban’ın bu kararı kripto para piyasasında büyük yankı uyandırırken, birçok deneyimli isim ünlü yatırımcının gerekçesinin hatalı olduğunu savundu.

İçindekiler
1 Satışın gerekçesi: Güvenli liman tartışması
2 Piyasa uzmanlarından eleştiriler
3 Bitcoin ve geleneksel piyasaların karşılaştırması
4 Mark Cuban’ın kripto geçmişi

Satışın gerekçesi: Güvenli liman tartışması

Mark Cuban, Bitcoin’in küresel kriz döneminde güvenilir bir liman olamayışından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Özellikle kıymetli metaller gibi geleneksel varlıkların fiyatlarının yükselişe geçtiği son jeopolitik dalgalanmalarda, Bitcoin’in kısa süreli bir düşüş yaşaması Cuban’ın satış kararına sebep oldu. Cuban, bu ayrışmanın lider kripto para için olumsuz bir sinyal olduğunu düşünüyor.

Bitcoin son olaylarda beklediğim gibi bir koruma sağlamadı, bence anlamını kaybetti.

Piyasa uzmanlarından eleştiriler

Piyasada uzun süredir aktif olan kripto uzmanları, Cuban’ın kararını kısa vadeli verilere dayanmakla eleştiriyor. Analistler, Bitcoin’in dört yıllık döngüleri olan bir varlık olduğunu, ani fiyat hareketlerinden yola çıkarak uzun vadeli yapısı hakkında olumsuz yargılara varılamayacağını vurguladı.

Blockstream’in CEO’su ve kripto para sektöründe öncü bir isim olan Adam Back, sosyal medya platformu X üzerinden Cuban’ın satış kararı ve gerekçeleriyle ilgili görüşlerini paylaştı. Back’e göre, mevcut piyasa rakamları Cuban’ın tezini desteklemiyor.

Veriler, Mark Cuban’ın iddiasıyla örtüşmüyor; aksi ancak en düşük fiyattan satış yapmışsa gerçekleşmiş olabilir.

Bitcoin ve geleneksel piyasaların karşılaştırması

Bitcoin, kısa süreli bir dalgalanma yaşamasının ardından, yaklaşık 60 bin dolardan toparlanarak %25-30 oranında yükseliş gösterdi. Aynı dönemde ABD borsasında S&P 500 endeksi %11, Dow Jones ise %5 artış gösterdi. Buna karşılık, altın fiyatı %14 düşüş yaşayarak “güvenli liman” algısındaki yerini sorgulattı.

VarlıkSon Dönem Performansı
Bitcoin%25-30 yükseldi
S&P 500%11 yükseldi
Dow Jones%5 yükseldi
Altın%14 değer kaybetti

Cuban’ın satış yaptığı dönemde, kripto paraların çoğu hızlı bir toparlanma göstermesine rağmen, kendisi piyasayı tersten okumuş olabileceğine dair piyasada yorumlar yapıldı.

Mark Cuban’ın kripto geçmişi

Mark Cuban, teknoloji ve spor alanlarındaki yatırımlarıyla biliniyor. Özellikle Dallas Mavericks basketbol takımının bir dönemlik sahibi olarak tanındı. Kripto paralara ilk yıllarda oldukça mesafeli yaklaşan Cuban, Bitcoin’in sağladığı faydalar konusunda eleştirel bir tutum sergilemişti.

2019 yılında, Bitcoin’in kendisi için muzdan bile daha az değerli olduğunu esprili şekilde kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak sonrasında merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarına yoğun ilgi gösterdi ve sektörün en popüler “şaka coin”lerinden Dogecoin’i açıkça destekledi.

Mini sözlük: DeFi (Merkeziyetsiz Finans), geleneksel bankacılık işlemlerinin akıllı kontratlar ve blockchain ağları üzerinden, aracı olmadan kullanıcılar arasında gerçekleştirilmesini sağlayan finansal sistemdir.

Zamanla sektöre bakış açısını değiştiren Cuban, son dönemde ise hem Bitcoin’i hem de spekülatif coin’leri “çöp” olarak nitelendirerek yeniden olumsuz bir çizgiye yöneldi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
