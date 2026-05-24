PumpFun USDC işlem çiftlerini açtı Sui gazsız transfer başlattı BNB Chain’de blok büyüklüğü %1438 arttı

Kripto para dünyasında öne çıkan birkaç önemli gelişme, platform ve ağ yükseltmeleriyle piyasanın dinamikleri üzerinde doğrudan etki yarattı. PumpFun, yeni çıkarılan tokenler için USDC işlem çiftleri sunmaya başladı. Sui ağında ise ana ağ üzerinde gazsız stabilcoin transferleri başlatıldı. BNB Chain ise kuantum sonrası güvenlikle ilgili testlerin sonuçlarını paylaştı.

PumpFun’da USDC ile yeni dönem

Solana ağı üzerinde çalışan PumpFun, yeni tokenlerin alım satımında USDC paritelerini kullanıma açtı. Önceki dönemlerde mevcut olan SOL tabanlı çiftler işlem görmeye devam edecek ancak USDC entegrasyonu, erken aşama token projelerinde stabilcoin tabanında takas olanağı sağladı.

Yılın ilk çeyreğinde Solana ağı üzerindeki uygulamalardan toplam 342,2 milyon dolar gelir elde edildi. Bu gelirlerin 124,7 milyon dolarlık bölümü PumpFun uygulamasından geldi ve bu oran, platformun Solana üzerindeki en yüksek hacimli uygulamalar arasındaki yerini pekiştirdi.

Buna karşılık, Solana DeFi ekosisteminde kilitlenen toplam varlık miktarı ilk çeyrekte %22 azalarak 6,16 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde SOL fiyatında %33’lük bir düşüş görüldü. Ancak bu gelişmeye rağmen kullanıcıların toplu şekilde platformdan çıkış yaptığına dair bir bulgu bulunmadı.

Öte yandan, Solana üzerinde gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasıyla oluşan toplam değer yılın başından bu yana %43 artarak 2,01 milyar dolara yükseldi. BENJI gibi tokenleştirilen ürünler zincir üstünde 1,4 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Kurumsal yatırımcılar yenilikçi finansal ürünlere olan ilgilerini sürdürdü.

Mini sözlük: PumpFun, Solana ağı üzerinde yeni çıkan tokenlerin kolayca listelenip takas edilebildiği merkeziyetsiz bir alım satım platformudur. USDC ise ABD doları değerini koruyan, dolaşımı ve kullanımı yaygın bir stabilcoindir.

Sui’de gazsız transfer başladı

Sui ana ağında artık USDC, FDUSD, AUSD, USDsui, SuiUSDe, USDY ve USDB gibi stabilcoin transferlerinde işlem (gas) ücreti alınmadı. Özellikle ödeme sistemlerinde bu entegrasyonun devreye alınması perakende ve kurumsal işlemlerde transfer maliyetini ciddi şekilde azalttı.

Fireblocks’un kurumsal ödeme altyapısını güncellemesiyle söz konusu özellik iş dünyasına da açıldı. Bu yeni dönemin, Sui ağı üzerinde stabilcoin göndermeyi yaygınlaştırması bekleniyor.

Mini sözlük: Sui, paralel işlem işleyişiyle öne çıkan, yüksek performanslı bir layer-1 blokzinciridir. Gas-free (gazsız) transfer, işlem ücretinin tamamen kaldırıldığı veya kullanıcıya yansıtılmadan yapılan transfer anlamına gelir.

BNB Chain’de kuantum sonrası testler

BNB Chain, kuantum güvenli şifreleme yöntemlerine uyumlu yeni bir blokzincir altyapısı üzerinde testler yaptı. ML-DSA-44 imza algoritması ve pqSTARK toplulaştırma metodu ile imza boyutu 65 bayttan 2.420 bayta çıktı. Blok boyutunda ise yaklaşık %1438’lik artış tespit edildi ve yaklaşık 2.000 TPS altında bloklar 2 MB seviyelerine yaklaştı.

Metod İmza Boyutu Blok Boyutu Artışı (%) TPS Standart (Mevcut) 65 byte – 2.000 ML-DSA-44 & pqSTARK 2.420 byte +1.438 2.000

Ayrıca, bölgesel bazda veri aktarımlarında yaklaşık %40’lık bir işlem kapasitesi kaybı gözlemlendi. Geliştiriciler, ölçeklenebilirlik ve depolama açısından veri genişlemesinin üretim ortamı için hâlâ engel teşkil ettiğini bildirdi. Bu nedenle, optimizasyon çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sui ve BNB Chain, dayanıklılık ve ölçeklenebilirlik konularında yeni teknolojik sınırları test ederken ekosistemin sürdürülebilirliğine odaklanmayı sürdürüyor.

PumpFun, USDC tabanlı işlem çiftleriyle erken aşama tokenler için stabilcoin takasını mümkün hale getirdi. Aynı dönemde Sui’de gazsız transferler başlatılırken, BNB Chain’in kuantum sonrası testleri ağın veri kapasitesi ve işlem hacmine dair önemli bulgular sundu.