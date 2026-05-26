Bitcoin kritik destek bölgesinde, 76.431 ila 74.943 dolar aralığı takip ediliyor

Bitcoin son günlerde kısa vadeli direncin ve önemli hareketli ortalamaların baskısı altında kalarak, yatırımcıların yakından izlediği bir destek bölgesine yaklaşmış durumda. Coin’in fiyatındaki dalgalanma, analistlerce paylaşılan grafiklerde öne çıkarken, mevcut hareketlerin önümüzdeki haftaya dair yön arayışına işaret ettiği görülüyor.

Fiyat kısa vadeli zirveden döndü

Bitcoin, bir saatlik grafikte geçtiğimiz günlerde 77.337 dolara kadar yükselip kısa süreli bir zirveyi test ettikten sonra aşağı yönlü hareket etti. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan teknik analizde, bu seviyenin “yerel zirve için ideal alan” olarak tanımlandığı belirtildi. Düşüşün ardından fiyat 76.431 ile 74.943 dolar arasındaki destek bölgesinde tutunma çabası gösterdi.

Grafiklerde ayrıca, Bitcoin’in yukarıda 77.655, 78.042 ve 78.595 dolar seviyelerindeki Fibonacci dirençlerinden net bir ivme yakalayamadığı ve yeniden destek alanlarının gündeme geldiği görülüyor. Analiz anında BTC fiyatı 77.330 dolar civarında yer alarak ilk destek seviyesinin üzerinde yer aldı. Bir sonraki önemli destek noktaları ise 75.994, 75.558 ve 74.943 dolar olarak öne çıktı.

Ayrıca destek bölgesinden geçen bir düşüş trendi çizgisinin de fiyatı etkilediği dikkat çekti. Hem Fibonacci destekleri hem de trend çizgisiyle bütünleşen bu alanın fiyat davranışı üzerinde güçlü bir etkisi olabileceği ifade edildi.

Analist, “Bitcoin destek aralığında tutunursa yükseliş için yeni bir fırsat doğabilir; ana hedef 81.000 ila 82.000 dolar bandı, bir üst direnç ise 82.750 dolar seviyesi” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, 74.943 doların altında kalıcı bir kırılma olması halinde kısa vadeli görünümün bozulacağı ve 74.163 dolar ile 73.000–71.000 dolar arası bölgenin yeniden gündeme gelebileceği uyarısı yapıldı.

Hareketli ortalamalar ve haftalık kapanış önemi

Bir başka teknik gözlemde ise Bitcoin’in günlük grafikte 76.569 dolar seviyesinde işlem gördüğü, kritik hareketli ortalamaların fiyatla yakın seyrettiği aktarıldı. Analist Super฿ro’ya göre BTC, 50 günlük üssel ve 100 günlük üssel hareketli ortalamaların hemen üzerinde yer alıyor; bu seviyeler sırasıyla 76.791 ve 76.852 dolar olarak gösterildi.

200 günlük basit hareketli ortalamanın ise 80.272 dolarda yer aldığı paylaşıldı. Analizlerde, Bitcoin’in önce kısa vadeli hareketli ortalamaları geri alıp bu seviyelerin üzerine çıkması halinde 200 günlük hareketli ortalamayı test edebileceği belirtildi.

Aylık açılış fiyatı olarak görülen 76.569 dolar ile cuma günü geleneksel piyasa kapanışının yer aldığı 75.700–75.800 dolar aralığı, aşağı yönlü kırılmalarda kritik bölgeler olarak işaretlendi. Ayrıca, daha önce görülen dip seviyelerin 75.000 dolar ve 2025 yılı için belirlenen 74.500 dolar bandı olduğu hatırlatıldı.

Super฿ro, özellikle cuma günü başlayan satışların devam etmesi ve fiyatın 2025 yılındaki dip bölgesine inmesi durumunda, kısa vadeli yükseliş senaryosunun zayıflayacağı uyarısında bulundu. Yatırımcıların haftalık ve aylık kapanışa odaklanması gerektiğini belirten analist, iki kapanışın aynı gün gerçekleşmesinin piyasanın yeni bir yön belirlemesinde etkili olabileceğini söyledi.

Mini sözlük: Üssel Hareketli Ortalama (EMA), son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek hesaplanan bir teknik analiz göstergesidir. Basit hareketli ortalamaya (SMA) göre fiyat değişimlerine daha hızlı tepki verir ve kısa vadeli trendleri analiz etmekte kullanılır.

Seviye Fiyat (USD) Önemi 50 Günlük EMA 76.791 Kısa vadeli destek/direnç 100 Günlük EMA 76.852 Kısa vadeli destek/direnç 200 Günlük SMA 80.272 Uzun vadeli direnç Aylık Açılış 76.569 Kritik seviye Cuma Kapanışı 75.700–75.800 Geleneksel piyasa kapanış noktası 2025 Yılı Dibi 74.500 Kritik destek

Haftalık ve aylık kapanışların aynı güne denk gelmesi, ikinci çeyrek öncesi fiyat hareketlerinde belirleyici olabilir. Analistler, Bitcoin’in bu önemli bölgede vereceği reaksiyona dikkat çekiyor.