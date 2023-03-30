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  •   Dev Kripto Para Borsasından 157 Milyon Dolarlık FTX ve Alameda Research Hamlesi!

Dev Kripto Para Borsasından 157 Milyon Dolarlık FTX ve Alameda Research Hamlesi!

FTX'in iflas avukatlarının 694 milyon dolarlık likit varlığın eksik olduğunu açıklamasının ardından OKX'den açıklama geldi. OKX, FTX ve Alameda Research'e ait olduğunu belirttiği 157 milyon dolar değerindeki kripto paranın iflas heyetine iade edildiğini belirtti.
15:53
30 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX’in iflas avukatlarının 694 milyon dolarlık likit varlığın eksik olduğunun tespit edildiğini açıklamasının kısa süre sonra OKX‘ten önemli bir açıklama geldi. Dev kripto para borsası FTX ve Alameda Research’e ait 157 milyon dolar değerindeki kripto paranın iflas heyetine iade edildiğini açıkladı.

Varlıklar Güvence Altına Alınmış, Hesaplar Dondurulmuş

Kripto para borsası OKX, iflas ederek kripto para piyasasını sert şekilde sarsan FTX ve Alameda Research’e ait olduğunu belirttiği 157 milyon dolar değerindeki kripto paranın varlığının tespit edildiğini ve tespit edilen varlıkların tamamının eksiksiz bir şekilde her iki şirket için oluşturulan iflas heyetine teslim edildiğini açıkladı. Kripto para borsası, tespit edilen kripto paralarla ilgili herhangi bir ek bilgi (miktar / varlık adı) vermedi.

FTX’in 2022’nin Kasım ayındaki iflasının ardından OKX, yaptığı bir açıklamada direkt kripto para borsasının gerçekleştirdiği işlemlerin tespit edilmesi için araştırmalar yapıldığını duyurmuştu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, FTX ve Alameda Research ile bağlantılı kripto paralar ve hesaplar tespit edildiği, her iki şirkete ait tüm bu varlıkların güvence altına alınması ve bağlantılı hesapların dondurulması için harekete geçildiği belirtilmişti.

Özellikle FTX’in iflasından kısa bir süre sonra bir bilgisayar hacker’ının kripto para borsasına ait cüzdan adreslerinden 600 milyon dolar değerinde kripto para çalarak kendi cüzdan adreslerine aktarması diğer kripto para borsalarındaki FTX’e ait kripto paraların tehlikeye girdiği ya da tehlikede olabileceği endişelerine neden olmuştu.

694 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Kayıp

OKX’in bu açıklamasında önce ayın başında dava üzerinde çalışan iflas avukatları, FTX’in fiat para, stablecoin, Bitcoin (BTC), BNB (BNB), Solana (SOL) ve Ethereum‘u (ETH) da kapsayacak şekilde en likit “Kategori A Varlıkları”nda 694 milyon dolarlık büyük bir açık olduğunu açıklamışlardı. Bu açığın diğer kripto para borsalarının harekete geçmesiyle büyük oranda kapatılması bekleniyor olsa da bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek vakit olacak gibi duruyor.

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