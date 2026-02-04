EkonomiKripto Para

Son Dakika: ABD İş Verileri Açıklandı – 4 Şubat

Özet

  • ABD ADP İstihdam Değişimi Açıklanan: 22 bin (Tahmin 45 bin, Önceki 41 bin, Revize 37 bin)
  • ADP: İstihdam açısından durgun geçen bir ayda, sağlık sektörü 74.000 yeni iş oluşturarak öne çıktı.
  • ADP: 2025 yılında iş oluşturma bir adım geri attı ve özel sektör işverenleri 2024'teki 771.000'den 398.000'e düşen bir artış sağladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 76 bin dolarda oyalanıyor ve haftanın tek iş verisi biraz önce açıklandı. Cuma günkü istihdam verileri ertelendi. Biraz önce ADP verileri açıklandı ve beklentiye kıyasla veriler oldukça farklıydı.

ABD ADP Verileri

ABD Ocak ayı ADP verileri yayınlandı. Beklenti 48 bin seviyesindeydi ve açıklanan rakam 22 bin doldu. Raporun ardından BTC fiyatı 76 bin dolara geriledi ve genel zayıflık devam ediyor. Altcoinlerde kayıplar artarken genel hava son derece olumsuz.

“İstihdam açısından durgun geçen bir ayda, sağlık sektörü 74.000 yeni iş oluşturarak öne çıkmıştır. Yavaşlamaya öncülük eden sektörler ise, Mart 2024’ten bu yana her ay iş kaybı yaşayan imalat sektörü, profesyonel ve ticari hizmetler sektörü ve büyük işverenler olmuştur.

2025 yılında iş oluşturma bir adım geri attı ve özel sektör işverenleri 2024’teki 771.000’den 398.000’e düşen bir artış sağladı. Son üç yıldır iş oluşturmada sürekli ve dramatik bir yavaşlama görülse de, ücret artışı istikrarlı kaldı.”- Dr. Nela Richardson ADP Baş Ekonomist

İstihdam için zayıflığa işaret etse de büyüme devam ettiğinden rapor faiz indirimi dayatacak türden değil.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
