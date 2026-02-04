Son Dakika: ABD İş Verileri Açıklandı – 4 Şubat

Bitcoin fiyatı 76 bin dolarda oyalanıyor ve haftanın tek iş verisi biraz önce açıklandı. Cuma günkü istihdam verileri ertelendi. Biraz önce ADP verileri açıklandı ve beklentiye kıyasla veriler oldukça farklıydı.

ABD ADP Verileri

ABD Ocak ayı ADP verileri yayınlandı. Beklenti 48 bin seviyesindeydi ve açıklanan rakam 22 bin doldu. Raporun ardından BTC fiyatı 76 bin dolara geriledi ve genel zayıflık devam ediyor. Altcoinlerde kayıplar artarken genel hava son derece olumsuz.

“İstihdam açısından durgun geçen bir ayda, sağlık sektörü 74.000 yeni iş oluşturarak öne çıkmıştır. Yavaşlamaya öncülük eden sektörler ise, Mart 2024’ten bu yana her ay iş kaybı yaşayan imalat sektörü, profesyonel ve ticari hizmetler sektörü ve büyük işverenler olmuştur. 2025 yılında iş oluşturma bir adım geri attı ve özel sektör işverenleri 2024’teki 771.000’den 398.000’e düşen bir artış sağladı. Son üç yıldır iş oluşturmada sürekli ve dramatik bir yavaşlama görülse de, ücret artışı istikrarlı kaldı.”- Dr. Nela Richardson ADP Baş Ekonomist

İstihdam için zayıflığa işaret etse de büyüme devam ettiğinden rapor faiz indirimi dayatacak türden değil.