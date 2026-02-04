BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Tarihi Sinyal Yeniden Yandı: Dip Yaklaşıyor mu?

Özet

  • Karda ve zararda BTC arzı göstergesi geçmişte birçok döngüde dip seviyeleri işaret etti.
  • Güncel veriler, iki grubun yeniden dengelenmeye yaklaştığını gösteriyor.
  • Uzun vadeli yatırımcılar için Blockchain içi veriler kritik bir yol haritası sunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin piyasasında dip seviyelerini yakalamak isteyen yatırımcılar için Blockchain içi veriler yeniden gündemde. Uzun vadeli döngülere bakıldığında karda ve zararda olan arzın dengelenmesi çoğu zaman büyük düşüşlerin sonuna işaret etti. Glassnode tarafından takip edilen “karda ve zararda BTC arzı” göstergesi, geçmişte kritik dönüm noktalarını doğru biçimde yansıttı. Son veriler söz konusu dengenin yeniden oluşma sürecine girdiğini ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Karda ve Zararda BTC Arzı Ne Anlama Geliyor?
2 Geçmiş Döngülerde Dip Sinyali Nasıl Çalıştı?

Karda ve Zararda BTC Arzı Ne Anlama Geliyor?

Blockchain içi analiz şirketi Glassnode tarafından geliştirilen “BTC supply in profit vs. loss” metriği, dolaşımdaki Bitcoin’lerin hangi maliyet seviyelerinde alındığını ölçüyor. Gösterge mevcut piyasa fiyatının altında satın alınmış coin’leri karda üstünde alınmış olanları ise zararda olarak sınıflandırıyor. Böylece yatırımcıların psikolojik ve finansal konumu daha net biçimde izlenebiliyor.

Verilere göre şu anda yaklaşık 11.1 milyon adet Bitcoin, mevcut piyasa fiyatının altında edinilmiş durumda ve kâr bölgesinde bulunuyor. Buna karşılık 8.9 milyon BTC ise zarar pozisyonunda yer alıyor. İki grubun birbirine yaklaşması piyasada yaygın bir teslimiyet sürecinin yaşandığını ve satış baskısının doygunluğa ulaştığını gösteriyor.

Uzmanlara göre kar ve zarar dengesinin eşitlenmesi, yalnızca teknik bir veri sunmuyor. Aynı zamanda yatırımcı davranışlarının kolektif bir yansıması olarak kabul ediliyor. Uzun süreli düşüş dönemlerinde, zarardaki arzın artması güven kaybını simgelerken dengenin sağlanması yeni bir toparlanma ihtimalini gündeme taşıyor.

Geçmiş Döngülerde Dip Sinyali Nasıl Çalıştı?

Tarihsel veriler söz konusu göstergenin birçok büyük kriz döneminde etkili biçimde çalıştığını ortaya koyuyor. Kasım 2022’de FTX’in çöküşünün ardından Bitcoin’in 15.000 dolar seviyelerine gerilediği dönemde karda ve zararda arz neredeyse eşitlenmişti. Benzer bir tablo Mart 2020’de pandemi kaynaklı küresel panik sırasında, fiyatın 3.000 doların altına indiği süreçte görülmüştü.

2018-2019 ayı piyasasında yaklaşık 3.300 dolar seviyeleri, aynı metriğin dip sinyali verdiği bir başka dönem olarak kayıtlara geçti. Daha da geriye gidildiğinde, 2015 yılında 200 dolar civarındaki seviyelerde yaşanan denge noktası, sonraki boğa piyasasının temelini oluşturmuştu. Her örnekte, yatırımcıların büyük bölümünün zarar yazdığı ve satış isteğinin zirveye ulaştığı bir süreç dikkat çekiyor.

Güncel tablo, geçmiş döngülerle benzer bir yapı sergiliyor. Karda ve zararda olan BTC miktarlarının hızla yakınlaşması, piyasada yeni bir denge arayışının başladığını gösteriyor. Analistler, kesin bir dip seviyesinin zamanlamasının belirsiz olduğunu vurgulasa da, söz konusu metriğin uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir referans olmaya devam ettiğini ifade ediyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Yorum Yazın

Son Haberler

Fed, Haberler, Haftanın Olayları… Kriptoyu Hareketlendiren Her Şey Artık Canlı Tek Ekranda
Son Dakika: Chicago Ticaret Borsası Kendi Altcoinini Çıkarıyor “CME Coin”
USDT Son Çeyrek Raporu: Rekorlar Kırıldı
Son Dakika: ABD-İran Anlaşamadı, Bitcoin 72.500 Dolar
SOPR Kripto Paralar İçin Alarm Veriyor
