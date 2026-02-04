Kripto Para

Kripto Para Dünyasının Yeni Unicorn’u TRM Labs Oldu

Özet

  • TRM Labs, 70 milyon dolarlık yatırım turuyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı.
  • Şirket, kolluk kuvvetleri ve özel sektör için Blockchain analiz çözümleri sunuyor.
  • Yapay zeka ve tokenizasyon trendleri TRM’nin büyümesini destekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

San Francisco merkezli Blockchain analiz şirketi TRM Labs, aldığı yeni yatırımla 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Şirketin 2018 yılında kurucuları Esteban Castaño ve Rahul Raina tarafından başlatılan yolculuğu kripto paraların küresel finans sisteminde merkezi rol üstleneceği öngörüsüne dayanıyordu. Çarşamba günü duyurulan 70 milyon dolarlık Seri C yatırım turu TRM’yi kripto para sektörünün “unicorn” şirketleri arasına taşıdı. Yatırım hem kamu kurumları hem de özel sektör açısından Blockchain güvenliğinin stratejik önemini yeniden gündeme getirdi.

İçindekiler
1 TRM Labs’in Yükselişi ve Yatırım Süreci
2 Kamu Güvenliği, Yapay Zekâ ve Kripto Suçlarla Mücadele

TRM Labs’in Yükselişi ve Yatırım Süreci

TRM Labs’in Seri C yatırım turuna ilk yatırımcısı olan Blockchain Capital liderlik etti. Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo ve Citi Ventures gibi küresel finans devlerinin de katıldığı tur şirketin değerlemesini 1 milyar dolara taşıdı. Yatırım kripto para piyasasının dalgalı seyrine rağmen Blockchain analiz çözümlerine yönelik talebin kalıcı hale geldiğini gösterdi.

Şirketin kurucuları San Francisco’ya taşındıkları 2018 yılında kripto paraların küresel para transferlerinde yaygınlaşacağına inanıyordu. Bu öngörü doğrultusunda TRM, yalnızca Bitcoin değil, birçok farklı Blockchain ağı üzerinde eş zamanlı analiz yapabilen altyapı geliştirdi. Rakibi Chainalysis’in dört yıllık avantajına rağmen çoklu ağ stratejisi sayesinde kısa sürede kurumsal müşteri tabanı oluşturdu.

Blockchain Capital ortağı Spencer Bogart’a göre TRM’nin geliri son dört yılda her yıl yaklaşık yüzde 50 arttı. Şirketin kripto kışlarından sınırlı etkilenmesi, sürdürülebilir iş modelinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Halihazırda 350 çalışanı bulunan TRM, tokenizasyon ve yapay zeka destekli finansal uygulamaların yaygınlaşmasıyla yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor.

Kamu Güvenliği, Yapay Zekâ ve Kripto Suçlarla Mücadele

TRM Labs’in en güçlü olduğu alanların başında kolluk kuvvetleriyle kurduğu yakın iş birlikleri geliyor. ABD Gelir İdaresi, FBI ve diğer uluslararası kurumlar, kripto paralar üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetlerin takibinde şirketin yazılımlarını kullanıyor. IRS yetkilisi Jarod Koopman, üçüncü taraf analiz araçlarının soruşturma süreçlerinde vazgeçilmez hale geldiğini vurguluyor.

FBI New York Ofisi yöneticisi James Barnacle ise 2015’te sınırlı sayıda olan kripto para dosyalarının günümüzde binlerle ifade edildiğini belirtiyor. Özellikle Hamas’a yönelik finansman iddialarında Blockchain analiz şirketlerinin sağladığı veriler soruşturmaların temel dayanakları arasında yer aldı. TRM bünyesindeki eski federal savcı Ari Redbord, yapay zeka destekli dolandırıcılık faaliyetlerinde yüzde 500 artış yaşandığını ve bunun küresel ölçekte tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Şirketin Tether ve Tron ile kurduğu iş birliği ise sektörde tartışmalara yol açtı. Daha önce Tron ağındaki yasa dışı Tether kullanımına dikkat çeken TRM, 2024 sonunda bu platformlarla ortak görev gücü oluşturdu. Yönetim kadrosu, söz konusu iş birliklerinin suçla mücadele hedefi doğrultusunda kurulduğunu savunuyor. Trump yönetiminin kriptoya daha esnek yaklaşımına rağmen şirket politikalarının değişmediği vurgulanıyor.

TRM müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ı özel sektörden oluşuyor. Bankalar ve finans kuruluşları, tokenize varlıklar ve dijital mevduatlar konusunda ilerledikçe, şirketin sunduğu risk analiz hizmetleri daha kritik hale geliyor. Kuruculara göre trilyonlarca işlemin gerçekleştiği dijital finans ekosisteminde yapay zeka destekli denetim sistemleri olmadan güvenliğin sağlanması mümkün değil.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
