Binance’den Şaşırtan Rapor: 48 Milyon Dolar Kurtarıldı

Binance, 2025 yılı boyunca kullanıcı varlıklarının korunması ve sektör güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Şirketin sosyal medya açıklaması ve blog üzerinden yayımladığı açık mektup hem finansal kurtarma faaliyetlerini hem de uzun vadeli stratejik hedefleri ortaya koydu. Yapılan açıklamada yanlış yatırılan fonların geri kazanılmasından yasa dışı faaliyetlerle mücadeleye kadar uzanan geniş bir faaliyet alanı vurgulandı. Küresel ölçekte faaliyet gösteren Binance kripto para ekosistemindeki liderliğini daha yüksek standartlarla sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.

Kullanıcı Fonlarının Korunması ve Risk Yönetimi

Binance, 2025 yılı boyunca toplam 38.648 yanlış para yatırma vakasında kullanıcılarına destek sağlayarak yaklaşık 48 milyon dolarlık fonun geri kazanılmasına aracılık etti. Şirketin paylaştığı verilere göre bugüne kadar kurtarılan toplam tutar 1.09 milyar doların üzerine çıktı. Kurtarılan fonlar teknik ekipler ve müşteri destek birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü ve kullanıcı mağduriyetlerinin azaltılması hedeflendi.

Risk kontrolü ve dolandırıcılıkla mücadele alanında da kapsamlı bir faaliyet yürütüldü. Yıl boyunca 5.4 milyon kullanıcıya potansiyel tehditler konusunda destek verildi. Bu çalışmalar sayesinde yaklaşık 6.69 milyar dolarlık dolandırıcılık kaynaklı kaybın önüne geçildi. Binance bu verilerle birlikte kullanıcı güvenliğini kurumsal öncelik haline getirdiğini ortaya koydu.

Platform şeffaflık politikaları kapsamında rezerv kanıtı raporlarını da güncelledi. 2025 yılı sonunda açıklanan verilere göre, yaklaşık 162.8 milyar dolarlık kullanıcı varlığı 45 farklı kripto para üzerinden tam karşılıkla desteklendi. Bu yaklaşım piyasa dalgalanmalarının yoğunlaştığı dönemlerde yatırımcı güveninin korunmasına yönelik önemli bir araç olarak değerlendirildi.

Sektör İş Birliği ve SAFU Fonu Stratejisi

Binance, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliğini sürdürdü. Şirketin açıklamasına göre yürütülen ortak çalışmalar sonucunda yaklaşık 131 milyon dolarlık yasa dışı gelir devlet kurumları tarafından el konularak sistem dışına çıkarıldı. Bu süreçler kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele politikalarının güçlendirilmesine katkı sağladı.

Ekosistem geliştirme faaliyetleri çerçevesinde 2025 yılında spot listeleme programı 21 farklı Blockchain ağına yayıldı. En fazla proje Ethereum, BSC ve Solana ağlarında yoğunlaştı. Aynı zamanda ödeme, oyun ve sosyal medya gibi alanlara odaklanan 13 yeni Blockchain ağı da listeleme kapsamına alındı. Bu dağılım piyasa çeşitliliğini artırma hedefiyle ilişkilendirildi.

Şirket, uzun vadeli güvenlik fonu olan SAFU kapsamında önemli bir stratejik değişikliğe gitti. Açıklamaya göre fondaki 1 milyar dolarlık stabil kripto para rezervi, 30 gün içinde Bitcoin rezervine dönüştürülecek. Ayrıca fonun piyasa değeri 800 milyon doların altına düşerse yeniden dengeleme yapılacak. Binance, Bitcoin’i kripto para ekosisteminin temel varlığı olarak konumlandırdığını ve uzun vadeli değer saklama aracı olarak gördüğünü vurguladı.