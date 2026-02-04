Kripto Paralar İçin Beklenen Yasa Geliyor: 2026 Hesapları Başladı

ABD’de kripto para piyasasını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY Yasası yeniden siyasi gündemin merkezine yerleşti. Senato’daki Demokratlar uzun süredir ertelenen yasa tasarısı için kapalı kapılar ardında yeni bir değerlendirme süreci başlattı. Kripto paralara yönelik belirsizliği azaltmayı hedefleyen girişim hem sektör temsilcileri hem de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Nisan 2026’ya kadar yasanın imzalanabileceği yönündeki beklentiler tartışmaları daha da hızlandırmış durumda.

Demokratların Yeniden Başlattığı Görüşmeler ve Düzenleyici Çıkmaz

Senato’daki Demokratlar geçtiğimiz ay komisyon sürecinin ertelenmesiyle askıya alınan çalışmaları yeniden canlandırmak amacıyla kapsamlı bir toplantı düzenledi. Gazeteci Eleanor Terrett’e göre toplantının ana hedefi daha önce ilerlemeyi durduran teknik ve siyasi anlaşmazlıkların gözden geçirilmesi oldu. Görüşmelerde tasarının hangi kurum tarafından nasıl denetleneceği gibi temel konuların netleştirilmesi planlandı.

CLARITY Yasası’nın merkezinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) yetki paylaşımı yer alıyor. Yıllardır süren kurumlar arası çekişme kripto para piyasasında karmaşık bir denetim yapısı oluşturmuş durumda. Yasa tasarısı hangi varlıkların menkul kıymet, hangilerinin emtia sayılacağını belirleyerek piyasanın hukuki çerçevesini netleştirmeyi amaçlıyor.

Komisyonlardan geçen bazı maddelere rağmen düzenleme kapsamı, yaptırım yetkileri ve uyum yükümlülükleri konusunda fikir ayrılıkları sürüyor. Demokratların iç uzlaşı sağlamadan ilerleyememesi tasarının Senato gündeminde uzun süre beklemesine neden olmuştu. Son toplantı parti içi dengelerin yeniden kurulması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray Baskısı, Siyasi Takvim ve 2026 Hedefi

Sürece ivme kazandıran en önemli unsur Beyaz Saray’dan gelen zaman baskısı oldu. Yönetim Şubat ayı sonuna kadar sektör temsilcileri ve yasa yapıcılar arasında ortak bir zemin oluşturulmasını talep etti. Şubat başında bankalar ve kripto para şirketleriyle yapılan üst düzey toplantı ise, özellikle stablecoin ihraççılarının faiz veya ödül sunup sunamayacağı konusunda uzlaşma sağlayamadı.

Senato Tarım Komitesi’nin yasa tasarısının bir versiyonunu ilerletmesi, CLARITY Yasası’na sınırlı da olsa kurumsal destek sağladı. Ancak oylamanın parti çizgileri boyunca gerçekleşmesi iki partili desteğin zayıf kaldığını ortaya koydu. Bu tablo tasarının Genel Kurul’dan geçmesi önünde ciddi bir siyasi engel olarak görülüyor.

Ondo Finance Summit’te konuşan Kripto Konseyi İcra Direktörü Patrick Witt, Başkan Donald Trump’ın tasarının Kongre’den geçmesi halinde 3 Nisan 2026’ya kadar yasayı imzalamaya hazır olduğunu ifade etti. Sektör temsilcilerinin bu iyimserliği, yaklaşan ara seçimler nedeniyle daralan yasama takvimiyle birlikte değerlendiriliyor. Uzmanlar, bahar aylarının karmaşık düzenlemeler için son fırsat olabileceğine dikkat çekiyor.