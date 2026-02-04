Analistler Uyardı: Bitcoin İçin En Kritik Aylar Başlıyor

Bitcoin, Nisan 2025’te gördüğü dip seviyenin altına gerileyerek kripto para piyasasında yeni bir endişe dalgası yarattı. Fiyatın son haftalarda hızlanan düşüşü yatırımcıların ayı piyasasının ne zaman sona ereceğine odaklanmasına neden oldu. Analistler mevcut gerilemenin önceki döngülere kıyasla daha kısa sürede gerçekleştiğine dikkat çekerek dip seviyenin beklenenden erken oluşabileceğini savunuyor. Buna karşın bazı uzmanlar piyasanın henüz tam anlamıyla dengeye ulaşmadığını ve yeni bir satış dalgası riskinin sürdüğünü belirtiyor.

Bitcoin Döngülerinde Hızlanma ve Erken Dip Beklentisi

Bitcoin piyasasında geçmiş yıllarda görülen ayı dönemleri ortalama 12 ay sürerken, mevcut döngünün daha hızlı ilerlediği gözlemleniyor. Ekim ayında beklenenden erken gelen zirvenin ardından başlayan sert geri çekilme fiyatın kısa sürede geniş bir değer kaybı yaşamasına yol açtı. Uzmanlara göre bu hızlanma dip seviyesinin yaz aylarında, özellikle Haziran ile Ağustos arasında oluşma ihtimalini güçlendiriyor.

Kurumsal yatırımcıların artan varlığı piyasa dinamiklerini önceki dönemlere kıyasla daha karmaşık hale getiriyor. Uzun vadeli yatırımcılar ve madencilerin fiyat üzerindeki etkisinin azalması Bitcoin’in giderek geleneksel risk varlıklarına benzer davranışlar sergilemesine neden oluyor. Bu eğilim fiyat hareketlerinin S&P 500 gibi endekslerle daha paralel hale gelmesine zemin hazırlıyor.

Bazı analistler mevcut düşüşün klasik ayı piyasası süresinin yaklaşık üçte birine denk geldiğini ve henüz sürecin ortasına gelinmediğini savunuyor. Buna göre piyasada yatay ve zayıf seyirle birlikte süregelen belirsizlik, yatırımcı psikolojisini baskı altında tutmaya devam edebilir.

Destek Seviyeleri, Uzman Görüşleri ve Olası Senaryolar

Deneyimli trader Peter Brandt, Bitcoin’in haftalık grafikte uzun vadeli destek seviyesinin altına indiğine dikkat çekti. Geçmiş döngülerde 100 haftalık hareketli ortalamanın kırılması fiyatın genellikle 200 haftalık ortalamaya doğru hızla gerilemesine yol açmıştı. 2014, 2018 ve 2022 dönemleri incelendiğinde kısa vadeli toparlanmaların sınırlı kaldığı görülüyor.

Tarihsel verilere göre Bitcoin, zirve seviyesinden yüzde 40 ile yüzde 60 arasında değer kaybettiğinde güçlü alım ilgisiyle karşılaşıyor. Mevcut döngüde yüzde 70’lik sert düşüş ihtimali zayıf görülürken analistler nihai dip seviyesine yüzde 20 ila yüzde 30 mesafe kaldığını düşünüyor. 65.000 dolar seviyesi korkunun yoğunlaştığı bir bölge olarak öne çıkarken, 55.000 dolara doğru olası bir gerileme panik satışlarını tetikleyebilir.

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz ise son düşüşün temel göstergelerde bozulmadan ziyade kar alımlarından kaynaklandığını savundu. Bitcoin’in 100.000 doların üzerine çıkmasının ardından 130.000 dolara yaklaşması, erken yatırımcıların kazançlarını realize etmesine yol açtı. Novogratz’a göre fiyatlar 70.000 ile 100.000 dolar arasında geniş bir bantta denge arayışında bulunuyor ve 76.000 dolar civarındaki seviyeler, kaldıraçlı pozisyonların büyük ölçüde temizlendiğine işaret ediyor.

Makroekonomik görünüm, faiz beklentileri ve kripto para düzenlemelerindeki ilerleme de fiyat üzerinde belirleyici rol oynuyor. Ayrıca stablecoin kullanımı ve blokzincir altyapısındaki büyüme, benimsenmenin devam ettiğini göstererek uzun vadeli beklentileri destekliyor.