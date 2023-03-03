Kripto para yatırım yönetim şirketi Matrixport, kripto paralarda yükseliş bekleyen tarafta olsa da ABD ekonomisinden gelen son sinyallerin artık temkinli hareket edilmesini şart koştuğunu belirterek Bitcoin (BTC) için uyardı.

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Kripto para yatırım yönetim şirketi Matrixport, 2022’nin Aralık ayının ortasından bu yana kripto para piyasasında yükseliş bekleyen tarafta olsa da ABD ekonomisinden gelen son sinyallerin artık temkinli hareket edilmesini şart koştuğunu belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Bitcoin İçin Satın Uyarısı

Matrixport, bugün erken saatlerde yayımladığı bir araştırma raporunda piyasada hala tam anlamıyla düşüş beklemenin vaktinin gelmediğini ancak Bitcoin (BTC) fiyatının 22 bin 800 doların altına düşmesi halinde BTC varlıklarında yüzde 50 oranında satış yapılarak riskin azaltılması önerisinde bulundu. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 4,41 düşüşle 22 bin 364 dolardan işlem görerek kripto para yatırım yönetim şirketinin işaret ettiği seviyenin altında fiyatlanıyor.

Raporda, ABD hisse senedi piyasalarının yeniden satış baskısı altına girdiği ve ABD devlet tahvil getirilerinin yükseldiği belirtildi. ABD 2 yıllık devlet tahvilleri getirisi şu anda yaklaşık yüzde 4,87 ile en son 2022’nin Kasım ayında gördüğü yüzde 4,8’in üzerinde getiri sağlıyor ve 2 yıllık ile 10 yıllık devlet tahvilleri getirileri arasındaki fark ya da makas ise sağlıksız bir seviye olan – yüzde 0,87’de bulunuyor. Matrixport’un araştırma müdürü Markus Thielen, ABD dolarındaki yükselişin bir başka olumsuz işaret olduğunu ve Fed’in kısıtlayıcı para politikası yükünü artırdığına dikkat çekti.

Raporda, günlük kripto para işlem hacminin 80 milyar dolardan 60 milyar dolara düştüğü, bunun yatırımcılarının kripto para piyasasına olan ilgisinin azaldığını gösterdiği belirtilirken, “Paxos’un ihraç ettiği stablecoin Binance USD’den (BUSD) devam eden çıkışlar piyasa değerinin şu anda 10 milyar dolara gerilemesine neden oldu” denildi.

“Bitcoin ve Nasdaq Arasındaki Korelasyon Bozuldu”

Raporda, Bitcoin ve hisse senedi endeksi Nasdaq arasındaki 60 günlük korelasyonun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasaya faiz artışlarının ufukta olduğunu ilk kez bildirmeye başladığı 2021’nin Aralık ayından bu yana görülen en düşük seviyede olduğu da not olarak düşülerek şu noktalara değinildi:

Bu korelasyondaki bozulma, yatırımcıların gelecekteki teknolojik büyüme beklentilerine tutunabileceğinden kripto paralarda açığa alım yapma için destekleyici ancak makro verilerden kaynaklanan aşağı yöndeki etki ise ABD’de işlem gören teknoloji hisseleri için etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Matrixport, ABD’de enflasyonunun bu yıl sert bir şekilde düşeceğine ve bunun sonucunda Fed’in faizleri artırmayı durdurarak piyasayı rahatlama rallisi için hazırlayacağına inanmaya devam ettiğini de ekledi.