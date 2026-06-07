Bitcoin spot hacmi %81 geriledi! Piyasada dikkat çeken sessizlik ne anlatıyor?

Bitcoin’in merkezi borsalardaki spot işlem hacmi son dönemde sert biçimde düştü. Piyasa yorumcusu Su Hu’nun paylaştığı verilere göre, Bitcoin spot hacmi Ekim 2025’te görülen zirveye kıyasla %81 geriledi. Veriler, büyük borsalarda işlem iştahının belirgin şekilde zayıfladığına işaret etti.

İşlem hacminde belirgin daralma

Binance’te aylık spot işlem hacmi Ekim 2025’te 198,6 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rakam daha sonra yaklaşık 36,4 milyar dolara indi. Tüm merkezi borsalar genelinde toplam spot işlem hacmi ise Mart 2026’da 4,3 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Mart 2026’daki toplam hacim, Ekim 2025 zirvesine göre %48 düşüş anlamına geliyor. Aynı zamanda bu seviye, Ekim 2024’ten bu yana görülen en düşük düzey oldu. Nisan ayında spot işlem aktivitesinin daha da gerileyerek 25 ayın en düşük seviyesine indiği aktarıldı.

Düşüş eğiliminin, 10 Kasım’daki sert piyasa çöküşünün ardından hız kazandığı belirtildi. Söz konusu satış dalgasında tasfiyelerin 19 milyar doları aştığı ifade edilirken, bu tarihten sonra büyük borsalarda spot hacimlerin her ay gerilediği kaydedildi.

Su Hu’nun aktardığı verilere göre spot piyasadaki zayıflama, kripto varlıklarda özellikle bireysel yatırımcı ilgisinin önceki dönemlere kıyasla daha düşük kaldığını gösteriyor.

Likidite büyük borsalarda toplanıyor

Verilere göre piyasa likiditesinin yaklaşık %90’ı artık önde gelen platformlarda bulunuyor. Bu tablo, işlem faaliyetinin giderek daha sınırlı sayıdaki büyük borsada yoğunlaştığını ortaya koydu. Daha küçük platformlarda ise katılımın gerilediği görüldü.

Mart 2026 itibarıyla Binance, küresel spot piyasa payının %32’sini aldı. Borsa, 2025’in bazı dönemlerinde %41’e kadar çıkan paya ulaşmıştı. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor ve yüksek işlem hacmi nedeniyle piyasa likiditesinde belirleyici bir konumda bulunuyor.

Spot piyasalardaki işlem akışı genellikle günlük yatırımcı davranışını daha net yansıttığı için, buradaki zayıflamanın piyasa genelindeki katılımı da etkilediği değerlendiriliyor. Veriler, faaliyetlerin daha çok büyük oyuncular ve büyük platformlar etrafında toplandığını gösterdi.

Yatırımcı ilgisi başka varlıklara kaymış olabilir

Analizde, son aylarda yatırımcıların hisse senetleri, altın ve emtia gibi diğer varlık sınıflarına daha fazla yöneldiği belirtildi. Bu piyasalarda daha net hikayeler ve daha istikrarlı eğilimler görüldüğü, buna karşılık kripto para piyasasında ilginin daha sınırlı kaldığı aktarıldı.

Bununla birlikte, düşük bireysel katılımın tek başına olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmediği de vurgulandı. Düşük hacimli dönemlerin, daha güçlü piyasa katılımcılarının arzı kademeli biçimde topladığı süreçlerle çakışabileceği ifade edildi.

Su Hu, bireysel yatırımcıların büyük katılımcıların erişebildiği bilgiye ulaşmakta zorlanabildiğini savundu. Bu çerçevede, alternatif kripto varlıklarda makul dağılım korunurken daha yüksek güven veren başka varlıkların da değerlendirilebileceğini belirtti.

Ethereum için yeni anlatı arayışı

Analiz, Ethereum’un karşı karşıya olduğu temel sorunun yalnızca fiyat zayıflığı olmadığını da öne sürdü. Buna göre daha büyük risk, uzun süre düşük bantta sürebilecek bir yatay seyrin devam etmesi olabilir. Değerlendirmede, Ethereum’un yeniden sermaye, geliştirici ilgisi ve daha geniş piyasa uzlaşısı çekebilmesi için yeni bir anlatıya ihtiyaç duyabileceği ifade edildi.