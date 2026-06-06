Aster 6 haziranda %7,7 düşerek $0,62 seviyesine geriledi, Hyperliquid ise $700 milyonluk kilit açılışıyla baskı altında kaldı

Kripto para piyasasında 6 Haziran’da görülen genel zayıflık, Aster ve Hyperliquid üzerinde ek baskı oluşturdu. Aster gün içinde yaklaşık %7,7 değer kaybederek $0,62 civarına geriledi. Aynı saatlerde Hyperliquid tarafında ise yeni token arzı nedeniyle satış baskısı öne çıktı.

Aster için destek bölgesi izleniyor

Aster, cuma günkü geri çekilmede Bitcoin ile birlikte yönünü aşağı çevirdi. Ancak tokenin kaybı piyasa genelinden daha sert oldu ve fiyat $0,61 ile $0,62 bandına indi. İşlem hacmindeki canlılık ise düşüşe rağmen piyasada ilginin sürdüğüne işaret etti.

Wu Blockchain tarafından paylaşılan bir gönderi, Aster’ın sürekli vadeli işlemler alanındaki konumunu yeniden gündeme taşıdı. Paylaşımda, Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun ekim 2025’te Threadguy kanalına verdiği röportajdaki değerlendirmelerine yer verildi. Zhao, Aster ile Hyperliquid’in doğrudan rakip olmadığını, farklı işlem ihtiyaçlarına yanıt verdiğini söyledi.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlemler, belirli bir vade sonu bulunmayan türev sözleşmelerdir. Bu ürünlerde fiyat ile spot piyasa arasındaki farkı dengelemek için genellikle fonlama mekanizması kullanılır.

Aktarılan değerlendirmeye göre Changpeng Zhao, Hyperliquid’in daha açık ve şeffaf bir işlem yapısına odaklandığını, Aster’ın ise daha güçlü gizlilik özellikleri sunduğunu ve BNB Chain odaklı yapıların ötesinde yerel varlık yatırmalarını desteklediğini belirtti.

Zhao ayrıca her iki projenin de görece genç olduğunu, bu nedenle sektördeki liderliğin zaman içinde değişebileceğini ifade etti. Piyasa katılımcıları şimdi Aster’ın $0,60 seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağını izliyor. CoinMarketCap’te yer verilen analist yorumlarına göre bu desteğin korunması fiyatı dengeleyebilir; aksi halde dikkatler $0,55 bölgesine kayabilir.

Hyperliquid tarafında arz artışı öne çıktı

Hyperliquid cephesinde öne çıkan başlık ise 6 Haziran’da gerçekleşen $700 milyonluk planlı token kilit açılışı oldu. Aylık hak ediş takviminin parçası olan bu gelişme, dolaşımdaki arzı artırdı ve olası ek satışlar konusunda piyasayı daha hassas hale getirdi. Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler odaklı bir işlem platformu olarak biliniyor.

Varlık Öne çıkan gelişme Seviye Aster Günlük düşüş $0,62 civarı Aster İzlenen destek $0,60 Hyperliquid Kilit açılışı $700 milyon HYPE Gün içi fiyat $59,35

Satış baskısı, Arthur Hayes’in elindeki HYPE pozisyonunun tamamını kapattığı yönündeki haberlerle daha da dikkat çekti. HYPE işlem seansı sırasında $59,35 civarında bulundu. Bu seviye, 1 Haziran’da görülen $75,51 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin belirgin biçimde altında kaldı. Token son bir haftada yaklaşık %12 geriledi.

Piyasada dikkat çeken ikinci başlık, Hyperliquid’de 6 Haziran’daki büyük token kilit açılışının ardından yeni arzın fiyat üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi oldu.

Buna karşın projenin hazine yapısı da yatırımcıların radarında kalmayı sürdürdü. Haberde, Hyperliquid hazinesinde yaklaşık $1,1 milyar düzeyinde gerçekleşmemiş token kazancı bulunduğu aktarıldı. Kısa vadede piyasanın odağı, Aster’ın $0,60 desteğini savunup savunamayacağı ve Hyperliquid’in artan arz sonrasında nasıl bir performans göstereceği üzerinde yoğunlaşıyor.