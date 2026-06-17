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Aster, gÃ¼nlÃ¼k platform gelirlerinin %99â€™unu ASTER geri alÄ±mÄ±na yÃ¶nlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aster, gÃ¼nlÃ¼k platform Ã¼cretlerinin %99â€™unu ASTER geri alÄ±mÄ±na ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
  • 📈 Geri alÄ±nan tokenler hazineye dÃ¶nmeyecek, veASTER kilitleyen kullanÄ±cÄ±lara Ã¶dÃ¼l olarak daÄŸÄ±tÄ±lacak ve $ASTER ek talep gÃ¶recek.
  • 🔥 Platform, satÄ±n alÄ±nan her token kadar rezervden de yakÄ±m yaparak arzÄ± 8 milyardan 3 milyara indirmeyi hedefliyor.
  • 🔎 SÃ¼recin 17 Haziran 2026 saat 12.00 UTC itibarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve zincir Ã¼stÃ¼nde izlenebildiÄŸi belirtildi.
Ä°layda Peker
Ä°layda Peker

Aster, ASTER tokenine yÃ¶nelik geri alÄ±m programÄ±nÄ± geniÅŸlettiÄŸini ve platform gelirini hem staking Ã¶dÃ¼lleri hem de token yakÄ±mÄ±yla iliÅŸkilendiren yeni bir mekanizma devreye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¼ncelleme kapsamÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k platform Ã¼cretlerinin %99â€™u piyasadan ASTER alÄ±mÄ± iÃ§in kullanÄ±lacak. Proje ayrÄ±ca, geri alÄ±nan her ASTER karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda rezervlerden eÅŸit miktarda token yakacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°Ã§indekiler
1 Gelir akÄ±ÅŸÄ± staking Ã¶dÃ¼llerine baÄŸlandÄ±
2 Listeleme Ã¼cretleri de alÄ±mlara aktarÄ±lacak
3 YakÄ±m hedefi 3 milyar token arzÄ± oldu

Gelir akÄ±ÅŸÄ± staking Ã¶dÃ¼llerine baÄŸlandÄ±

DeÄŸiÅŸikliklerin 17 Haziran 2026 gÃ¼nÃ¼ saat 12.00 UTC itibarÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi belirtildi. Aster, merkeziyetsiz finans alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren bir platform olarak ASTER ekosisteminin ana ekonomik yapÄ±sÄ±nÄ± yÃ¶netiyor. Yeni modelle birlikte platform faaliyetlerinden doÄŸan gelir, doÄŸrudan token talebi ve staking daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± hale geldi.

Asterâ€™Ä±n X Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k Ã¼cret gelirlerinin neredeyse tamamÄ± ASTER geri alÄ±mlarÄ±na ayrÄ±lacak. SatÄ±n alÄ±nan tokenler hazineye geri konulmayacak; bunun yerine doÄŸrudan veASTER kilitleyen kullanÄ±cÄ±lara daÄŸÄ±tÄ±lacak. BÃ¶ylece mevcut Ã¶dÃ¼l havuzuna ek bir kaynak yaratÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Aster, platformun kendi faaliyetlerinin artÄ±k aynÄ± anda hem staking yapan kullanÄ±cÄ±larÄ± Ã¶dÃ¼llendireceÄŸini hem de ASTER arzÄ±nÄ± azaltan bir yapÄ±yÄ± destekleyeceÄŸini bildirdi.

Platform, her epoch dÃ¶neminde mevcut 300.000 ASTER sadakat Ã¶dÃ¼lÃ¼ daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n sÃ¼receÄŸini, gÃ¼nlÃ¼k geri alÄ±m tutarlarÄ±nÄ±n ise bu temel Ã¶dÃ¼l havuzuna ekleneceÄŸini aktardÄ±. Ã–dÃ¼ller yine veASTER sistemi Ã¼zerinden daÄŸÄ±tÄ±lacak ve kullanÄ±cÄ±larÄ±n payÄ±, kilitleme aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re belirlenecek.

Mini sÃ¶zlÃ¼k: veASTER, kullanÄ±cÄ±larÄ±n ASTER tokenlerini belirli sÃ¼reyle kilitleyerek oy gÃ¼cÃ¼ ve Ã¶dÃ¼l hakkÄ± elde ettiÄŸi staking yapÄ±sÄ±nÄ± ifade eder. Epoch ise Ã¶dÃ¼l hesaplamasÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemsel zaman aralÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.

Aster, geri alÄ±mlarÄ±n zaman aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ortalama fiyat yÃ¶ntemiyle otomatik olarak gÃ¼n iÃ§ine yayÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini de kaydetti. Ä°ÅŸlemlerin zincir Ã¼stÃ¼nde sonuÃ§landÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±, ayrÄ±ca kullanÄ±cÄ±larÄ±n sÃ¼reci baÄŸÄ±msÄ±z biÃ§imde takip edebilmesi iÃ§in Ã¶zel bir geri alÄ±m cÃ¼zdan adresinin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Listeleme Ã¼cretleri de alÄ±mlara aktarÄ±lacak

GÃ¼ncelleme yalnÄ±zca iÅŸlem gelirleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Aster Spot Ã¼zerinde izinsiz token listelemeleri iÃ§in alÄ±nan 50.000 USDT Ã¼cretin de ASTER alÄ±mlarÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Bu yolla edinilen tokenler de staking Ã¶dÃ¼l sistemine ek daÄŸÄ±tÄ±m olarak dahil edilecek.

KalemAÃ§Ä±klama
GÃ¼nlÃ¼k platform Ã¼cretleri%99â€™u ASTER geri alÄ±mÄ±na ayrÄ±lÄ±yor
Sabit Ã¶dÃ¼l havuzuHer epoch iÃ§in 300.000 ASTER
Listeleme Ã¼creti50.000 USDT

Åžirketin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re bugÃ¼n 12.00 UTC itibarÄ±yla Asterâ€™Ä±n gÃ¼nlÃ¼k platform Ã¼cretlerinin %99â€™u ASTER geri alÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

YakÄ±m hedefi 3 milyar token arzÄ± oldu

Aster, geri alÄ±m programÄ±ndaki geniÅŸlemeyle eÅŸ zamanlÄ± olarak gÃ¼nlÃ¼k alÄ±mlara baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan bire bir yakÄ±m mekanizmasÄ±nÄ± da devreye aldÄ±. Buna gÃ¶re platform Ã¼cretleriyle satÄ±n alÄ±nan her ASTER iÃ§in rezervlerden eÅŸit miktarda ASTER yakÄ±lacak. YakÄ±m sÃ¼recinin ilk aÅŸamada ekip rezervine ayrÄ±lan tokenlerle baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.

Proje, 8 milyar ASTER toplam arzla piyasaya Ã§Ä±ktÄ±. AÃ§Ä±klanan plana gÃ¶re yakÄ±m programÄ± toplam arz 3 milyar tokene inene kadar sÃ¼recek. Bu da zaman iÃ§inde 5 milyar ASTERâ€™lik bir azalÄ±ÅŸ hedeflendiÄŸi anlamÄ±na geliyor.

Aster, hem geri alÄ±m hem de yakÄ±m iÅŸlemlerinin kamuya aÃ§Ä±k biÃ§imde izlenebileceÄŸini vurguladÄ±. KullanÄ±cÄ±larÄ±n yayÄ±mlanan cÃ¼zdan adresleri ve zincir Ã¼stÃ¼ kayÄ±tlar Ã¼zerinden hareketleri doÄŸrulayabileceÄŸi kaydedildi. Yeni model, platform kullanÄ±mÄ±nÄ±n artmasÄ± halinde geri alÄ±m hacmini yÃ¼kselten ve buna paralel yakÄ±mÄ± tetikleyen doÄŸrudan bir baÄŸ kuruyor.

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Ä°layda Peker
By Ä°layda Peker
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