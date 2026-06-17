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BITCOIN (BTC)

1,8 milyar dolarlık kripto davasında kritik itiraf geldi! Dosyada hangi ayrıntılar öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin Rodney olarak bilinen Rodney Burton, 1,8 milyar dolarlık kripto soruşturmasında suçlamayı kabul etti.
  • 📉 Savcılara göre HyperFund, 2020 ile 2022 arasında yatırımcılara günlük getiri vaadiyle fon topladı ve çekimleri 2021’de durdurdu.
  • 💰 Dosyada Burton’ın bu yapıdan 7,8 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği belirtilirken, süreç $BTC ile ilgili değil HyperFund tanıtımı üzerinden ilerledi.
  • 🗓️ Ceza duruşmasının 23 Temmuz’da görülmesi beklenirken, Burton için azami beş yıl hapis cezası gündemde bulunuyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Florida’da yaşayan ve internette Bitcoin Rodney adıyla tanınan Rodney Burton, ABD’de federal mahkemede lisanssız para iletim işi yürütmek için komplo kurma suçlamasını kabul etti. Savcılara göre dava, toplam 1,8 milyar dolarlık bir kripto dolandırıcılığı şemasıyla bağlantılı bulunuyor.

İçindekiler
1 HyperFund soruşturmasında suç kabulü
2 Getiri vaadi ve çekimlerin durması
3 7,8 milyon dolarlık gelir ve ceza takvimi
4 Tanıtım faaliyetlerinde ünlü isimler de yer aldı

HyperFund soruşturmasında suç kabulü

Baltimore’daki federal mahkemeye sunulan dosyaya göre 56 yaşındaki Burton, Miami’de yaşıyor ve Maryland eyaletindeki Prince George’s County bölgesinde de ikamet ediyor. Savcılar, Burton’ın HyperFund adlı kripto platformunu tanıttığını, ancak bu yapının gerçekte dünya genelindeki yatırımcıları hedef alan geniş çaplı bir elektronik dolandırıcılık düzeninin parçası olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme belgelerine göre Burton, Haziran 2020 ile Ocak 2022 arasında HyperFund’un tanıtımını destekleyen lisanssız para iletim hizmetlerinin yürütülmesine katıldı ve bu süreçte önemli gelir elde etti.

Dosyada, HyperFund’un kendisini meşru bir kripto yatırım seçeneği gibi sunduğu, üyelikler üzerinden yatırımcılara günlük yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında getiri vaat ettiği belirtildi. Sistemde, yatırımcının başlangıçta koyduğu tutarın iki ya da üç katına ulaşmasının hedef olarak öne çıkarıldığı aktarıldı.

Getiri vaadi ve çekimlerin durması

Savcılara göre HyperFund, bu ödemelerin kısmen büyük ölçekli kripto madenciliği faaliyetlerinden elde edilen gelirle finanse edildiğini öne sürdü. Ancak soruşturma makamları, söz konusu madencilik operasyonlarının gerçekte var olmadığını belirtti. Belgelerde, şirketin 2021 yılı itibarıyla yatırımcı çekimlerini tamamen dondurmaya başladığı da yer aldı.

Yetkililer, Burton’ın danışmanlık hizmeti verdiğini iddia eden şirketlerden oluşan bir ağı yönettiğini, bu yapıların gerçekte lisanssız para iletim kanalı olarak kullanıldığını savundu. Savcılara göre yatırımcılardan gelen fonlar bu ağ üzerinden sistem içinde yönlendirildi.

7,8 milyon dolarlık gelir ve ceza takvimi

Mahkeme kayıtlarına göre Burton bu yapıdan kişisel olarak 7,8 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Savcılık, bu paranın bir bölümünün Maryland merkezli mağdurlardan gelen fonlarla bağlantılı olduğunu kayda geçirdi.

Rodney Burton hakkında verilebilecek azami cezanın beş yıl hapis olduğu belirtildi. Ceza duruşmasının 23 Temmuz’da ABD Bölge Yargıcı Richard D. Bennett önünde yapılması planlanıyor. Davayı ABD Savcı Yardımcısı Christina A. Hoffman yürütüyor.

Tanıtım faaliyetlerinde ünlü isimler de yer aldı

Rolling Stone’un aktardığına göre Burton, kamuoyundaki görünürlüğünü artırmak için tanınmış isimlerle ilişkilerinden de yararlandı. Haberde oyuncu Jamie Foxx ile rap sanatçısı Rick Ross’un Burton’ın profilini büyütmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

Aynı habere göre Burton, 2021’de Miami’de bir kripto konferansı da düzenledi. Etkinlikte yatırımcı Draymond Green, Wall Street kurdu yazarı Jordan Belfort, şarkıcı Akon ve komedyen Tiffany Haddish gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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