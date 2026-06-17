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BITCOIN (BTC)

Bitcoin, ABD ile İran arasındaki mutabakata rağmen 66.000 doların altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD ile İran arasındaki mutabakata rağmen Bitcoin 66.000 doların altında kaldı.
  • 📉 Piyasa, Strategy’nin temettü ödemeleri için ileride daha fazla $BTC satıp satmayacağını izliyor.
  • 💵 Şirket, 1,5 milyar dolarlık tahvil geri alımı yaptı ve hisse satışıyla 200 milyon dolar topladı.
  • 📊 QCP’ye göre makro hava iyileşse de kısa vadede baskının ana kaynağı şirket finansmanı oldu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından küresel risk iştahı güçlenmesine karşın 66.000 doların altında işlem görmeyi sürdürdü. Hisse senetleri ve emtia tarafında görülen yükselişe rağmen en büyük kripto varlığın benzer ölçüde tepki vermemesi, piyasada şirket kaynaklı risklerin öne çıktığını gösterdi.

İçindekiler
1 Makro rahatlama Bitcoin’e tam yansımadı
2 Strategy kaynaklı endişeler izleniyor
3 Fed beklentileri de fiyatlamada etkili oldu

Makro rahatlama Bitcoin’e tam yansımadı

Hafta sonu ABD ile İran arasında varılan mutabakat, Ormuz Boğazı çevresinde yaşanabilecek enerji arzı kesintilerine ilişkin kaygıları azalttı. Bu gelişme, küresel piyasalarda daha olumlu bir hava oluştururken S&P vadeli işlemleri cuma kapanışının 100 puandan fazla üzerine çıktı ve önceki zirvelerin üstünü test etti.

Petrol fiyatları da hızlı tepki verdi. Ham petrol 75 doların altına gerilerken, yatırımcılar bölgeye bağlı kalıcı arz riski beklentilerini aşağı çekti. Buna karşılık Bitcoin dar bir bantta kaldı ve diğer riskli varlıkların sergilediği ivmeyi yakalayamadı.

QCP’ye göre ABD ile İran arasındaki mutabakat enerji arzı endişelerini hafifletti, ancak Bitcoin 66.000 doların altında kalmaya devam etti ve bunda Strategy’nin temettü ödemelerini nasıl finanse edeceğine dair soru işaretleri etkili oldu.

QCP, Singapur merkezli bir dijital varlık işlem şirketi ve piyasa analiz kuruluşu olarak biliniyor. Şirketin değerlendirmesine göre mevcut tablo, genel makro koşullardan çok Strategy’ye ilişkin bilanço ve finansman başlıklarının Bitcoin üzerinde baskı kurduğuna işaret etti.

Strategy kaynaklı endişeler izleniyor

Piyasanın odağındaki başlıklardan biri, Strategy’nin gelecekteki temettü yükümlülüklerini nasıl karşılayacağı oldu. Şirket kısa süre önce 2029 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin 1,5 milyar dolarlık bölümünü geri aldı. Ayrıca MSTR hisselerinin satışıyla yaklaşık 200 milyon dolar kaynak sağladı.

QCP’ye göre bu adımlar, şirketin temettü ödemeleri için kullanılabilecek nakit süresini yaklaşık 7,5 aya çıkardı. Buna rağmen yatırımcılar, ilerleyen dönemde ek kaynak ihtiyacının doğup doğmayacağını yakından takip ediyor.

BaşlıkVeri
Bitcoin fiyat seviyesi66.000 doların altı
Geri alınan tahvil1,5 milyar dolar
Hisse satışından sağlanan kaynak200 milyon dolar
Tahmini nakit süresi7,5 ay

Asıl soru, alternatif finansman kaynaklarının yetersiz kalması halinde şirketin daha fazla Bitcoin satmak zorunda kalıp kalmayacağı. QCP, bu belirsizliğin BTC’nin son günlerde diğer riskli varlıklara kıyasla daha zayıf bir performans göstermesinin başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Fed beklentileri de fiyatlamada etkili oldu

Piyasalarda aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın para politikası görünümü de izleniyor. QCP’nin notuna göre yatırımcılar, enflasyonun yıllık bazda %4,2’ye çıkmasının ardından sıkı duruşun korunacağını fiyatlıyor. Kurum, 2026 içinde ilave sıkılaşma beklentisinin de fiyatlara bir ölçüde yansıdığını aktardı.

QCP’nin piyasa değerlendirmesinde, makro koşullardaki iyileşmeye rağmen Strategy’nin temettü finansmanına dair kaygıların kısa vadede Bitcoin için özel bir engel oluşturduğu vurgulandı.

Bu çerçevede Bitcoin, önemli direnç seviyelerinin altında kalmayı sürdürdü. Geniş piyasa görünümü rahatlamış olsa da kripto yatırımcılarının kısa vadede Strategy bilançosuna ilişkin gelişmeleri daha yakından izlemeyi sürdüreceği değerlendiriliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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