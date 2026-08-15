ASTER’de balina pozisyonu sonrası 0,619 dolar direnci öne çıktı

ASTER, 0,60 dolar çevresinde yatay bir görünüm sergilerken büyük bir yatırımcının açtığı kaldıraçlı uzun pozisyon piyasada yeniden dikkat çekti. Token, haberin yazıldığı sırada 0,602 dolardan işlem gördü. Buna karşın teknik göstergeler, kısa vadede görünümün halen zayıf kaldığına işaret etti.

Teknik göstergelerde baskı sürüyor

TradingView verilerine göre ASTER, 20 günlük üssel hareketli ortalama olan 0,608 doların, 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 0,619 doların, 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 0,639 doların ve 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 0,704 doların altında bulunuyor. Bu tablo, farklı zaman aralıklarında satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

Göreceli güç endeksi 43,42 seviyesinde, bu göstergenin hareketli ortalaması ise 42,29 düzeyinde yer alıyor. RSI’nin 50 eşik değerinin altında kalması momentumu zayıf gösterirken, göstergenin henüz aşırı satım bölgesine girmemiş olması düşüş baskısının tamamen tükendiğine dair net bir sinyal vermiyor.

ASTER’in 0,619 doların üzerine çıkması erken bir toparlanma işareti sayılabilir; bu seviyenin aşılması halinde 0,639 dolar bir sonraki direnç olarak izleniyor.

Fiyatın 0,608 dolar ve 0,619 dolar seviyelerinin üzerine yerleşmesi halinde kısa vadeli görünümde kademeli bir iyileşme gündeme gelebilir. Daha yukarıda ise 0,693 dolar ile 0,704 dolar bandı daha güçlü bir direnç alanı olarak öne çıkıyor. Olası bir zayıflıkta satışların sürmesi durumunda mevcut baskının derinleşmesi de ihtimal dahilinde görülüyor.

Balina işlemi ve vadeli piyasa verileri

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, bir balinanın Aster DEX üzerinde 7,2 milyon ASTER ile 4 kat kaldıraçlı uzun pozisyon açtığını bildirdi. Bu pozisyonun büyüklüğü yaklaşık 4,33 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı yatırımcı ayrıca yaklaşık 2,42 milyon dolar değerindeki 4,02 milyon ASTER’i dört yıllığına stake etti. Aster DEX, ASTER ekosisteminde işlem yapılabilen merkeziyetsiz platform olarak biliniyor.

Mini sözlük: Stake, bir kripto varlığın belirli süreyle kilitlenerek ağ güvenliği ya da platform teşvikleri karşılığında tutulması anlamına gelir. Açık pozisyon ise vadeli piyasalarda henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü ifade eder.

Lookonchain, söz konusu balinanın 7,2 milyon ASTER ile 4 kat kaldıraçlı uzun pozisyon açtığını ve 4,02 milyon ASTER’i dört yıl süreyle stake ettiğini açıkladı.

Bu işlem, kısa vadede yükseliş yönlü kaldıraçlı beklenti ile uzun vadede varlık biriktirme yaklaşımının aynı anda benimsendiğini gösteriyor. Ancak tek başına büyük yatırımcı işlemlerinin fiyat yönünü kesin biçimde değiştirmesi beklenmiyor.

CoinGlass verileri de türev piyasaların ASTER fiyat yapısında belirgin ağırlık taşıdığını ortaya koydu. Açık pozisyon büyüklüğü 323,35 milyon dolar seviyesinde bulunurken, 24 saatlik vadeli işlem hacmi yaklaşık 53 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde spot hacim yaklaşık 6,38 milyon dolarda kaldı. Son 24 saatte toplam 89.430 dolarlık ASTER vadeli pozisyonu tasfiye edildi.

Aylık performans ve izlenecek seviyeler

ASTER, ağustosta şu ana kadar yüzde 0,45 getiri sağladı. Buna karşılık haziranda yüzde 14,2, temmuzda ise yüzde 3,68 düşüş kaydetmişti. Bu nedenle piyasada olası bir yön değişimi için fiyatın temel üssel hareketli ortalamaların üzerine çıkması ve RSI göstergesinin 50 seviyesini yeniden aşması yakından izleniyor.