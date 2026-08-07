ASTER 0,60 dolar altında zayıf seyrini koruyor

ASTER, yatırımcıların ek teyit beklemesi nedeniyle satış baskısı altında kalmayı sürdürüyor. Token 7 Ağustos 2026 itibarıyla 0,5999 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp %0,05 olurken günlük işlem hacmi 49,12 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlerin odağı uzun vadeli birikim bölgesinde

Kripto analisti Crypto Patel, birçok yatırımcının ASTER 0,60 doların altındayken pozisyon almak yerine daha güçlü bir onay beklediğini söyledi. Patel’e göre bu tutum kripto piyasalarında sık görülüyor; fiyat düşükken bekleyen yatırımcılar, çoğu zaman belirgin yükseliş başladıktan sonra alıma yöneliyor. Crypto Patel, kripto piyasalarında teknik ve zincir içi analizleriyle tanınan bir yorumcu olarak biliniyor.

Crypto Patel, ASTER’da erken dönemde yapılan birikimin, benimsenmenin artması halinde ileride cazip sonuçlar verebileceğini düşünüyor.

Patel, piyasanın henüz geniş ölçekte fark etmediği fırsatları erken yakalayanların en yüksek getiriyi hedeflediğini belirtiyor. Analiste göre ASTER büyümesini önümüzdeki yıllarda sürdürürse, 0,40 ile 0,60 dolar aralığı ileride güçlü bir birikim bölgesi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte bu görüş bir fiyat garantisi değil, uzun vadeli bir beklenti niteliği taşıyor.

Teknik göstergeler zayıf ivmeye işaret ediyor

Uzun vadeli iyimserliğe rağmen kısa vadeli teknik görünüm daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. ASTER fiyatı, Bollinger Bantları orta çizgisi olan 0,61302 doların altında seyrediyor. Üst bant 0,63667 dolar, alt bant ise 0,58938 dolar düzeyinde bulunuyor. Fiyatın orta çizginin altında kalması, alım iştahının henüz güç kazanmadığını gösteriyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ve olası destek direnç bölgelerini izlemek için kullanılan teknik göstergedir. MACD ise kısa ve orta vadeli eğilim farkını ölçerek ivmenin güçlenip güçlenmediğine dair sinyal üretir.

MACD verileri de benzer bir görünüm sunuyor. Göstergenin değeri eksi 0,00747, sinyal çizgisi ise eksi 0,00678 seviyesinde. MACD’nin sinyal çizgisinin altında kalması, piyasada düşüş yönlü ivmenin korunduğuna işaret ediyor. Buna karşılık eksi 0,00069 düzeyindeki zayıf negatif histogram, satış baskısının hız kesmeye başlayabileceğini düşündürüyor.

Gösterge Seviye Anlamı Fiyat 0,5999 dolar Dar bantta seyir Bollinger orta çizgi 0,61302 dolar Yakın direnç Bollinger üst bant 0,63667 dolar Güçlü direnç Bollinger alt bant 0,58938 dolar Yakın destek

Yeni ivme gelmezse yatay bant sürebilir

ASTER şu aşamada dar bir aralıkta konsolide oluyor ve alıcıların yönü değiştirebilmesi için ivme kazanması gerekiyor. Yakın direnç noktaları 0,613 dolar ve 0,637 dolar seviyelerinde öne çıkıyor. Alım baskısının artması halinde toparlanma denemesi gündeme gelebilir.

Mevcut ivme zayıf kalırsa ASTER’in yeni bir katalizör ortaya çıkana kadar aynı fiyat aralığında hareket etmesi bekleniyor.

Öte yandan teknik görünümde belirgin bir güçlenme görülmezse fiyatın mevcut bant içinde kalması olası duruyor. Yatırımcıların kısa vadede hem teknik göstergeleri hem de ASTER projesine ilişkin gelişmeleri birlikte izlemesi bekleniyor.