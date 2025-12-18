ASTER

Aster Coin Ekibi Trump ile Arayı Yapmaya Çalışıyor, Hedef Kaç Dolar?

  • 11 Aralık'ta USD1 paritelerini listelemeye başlayan Aster bugün parite sayısını artırdı.
  • World Liberty Financial tarafından başlatılan USD1'in kurucusu Trump'ın ailesi.
  • Aster genel düşüş nedeniyle 0,794 doları kaybetti ve yeni rekor dipler oluşturuyor. 0,5 dolar test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Demokratlar Trump’ın kripto para işiyle alakalı eleştirilerinin tamamında haksız değil. WLFI projesiyle yapılan ortaklıklar önemli ölçüde Trump’ın bu girişimdeki rolüyle ilgili. Aster ekibi buradaki fırsatı görüyor ve onlara kucak açıyor. Bu da onlara avantaj sağlarken WLFI tarafından başlatılan USD1’in büyümesine yardım ediyor.

1 Aster ve WLFI
2 Aster Coin Tahminleri

Aster ve WLFI

Trump’ın seçim zaferi döneminde WLFI ekibinin bir nevi PR için farklı projeleri işbirliğine davet ettiğini görüyorduk. Siz WLFI girişimine token alımı yoluyla yatırım yapacaktınız ve ödemeyi kendi kripto paranızla yaparken PR fırsatı yakaladığınız için onlara minnettar olmanız gerekiyordu. Bu yolla birçok ortaklığa imza atıldı ve WLFI hızlı bir büyüme yaşadı.

WLFI mevcut ABD Başkanı Trump’ın ailesi tarafından başlatılmış bir proje olduğu için onunla yan yana görünmek avantajlı bir durum. Justin Sun’ın geçen sene sonunda yaptığı şeyleri hatırlayın.

11 Aralık’ta Aster kendince doğru bir adım attı ve USD1 paritelerini başlattı. Bugün de bunu bir adım öteye taşıdıklarını duyurdular.

“Söz verdiğimiz gibi, Aster’e daha fazlası geliyor.

@worldlibertyfi ile devam eden işbirliği kapsamında, Aster’in @worldlibertyfi ile USD1 cinsinden işlem çiftleri üzerinde çalışmaya devam ettiğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Rocket Launch 5. Tur: RTX/USD1 spot çifti, Aster tarafından 4. ve 5. aşamalarda sunulan 1,5× symbol boost’u ile.

NFA. DYOR.”

World Liberty Financial CEO’su ve kurucu ortağı Zach Witkoff bu gelişmeden memnuniyetini ifade etti ve “USD1 benimsemesi hızlanıyor” şeklinde paylaşım yaptı.

Aster Coin Tahminleri

Aster’in Trump ile dolaylı şekilde ilişkiler kurması token için güzel. Peki on-chain tarafta durum ne? TVL 2 ay önceki 2,46 milyar dolarlık zirvesinden düşmeye devam ediyor ve bugün 1,3 milyar dolara ulaştı. Perp volüme 7 milyar doların üzerinde. Hacim güçlü olduğu için protokolde işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz arada düşüşler olsa da aşağıdaki grafik bize istikrarı gösteriyor. Açık pozisyonlar 2,4 milyar doların üzerinde ve zirveye yakın olmasa da 2 milyar dolar üzerinde pozisyonlar istikrarlı.

Peki fiyat ne durumda? 0,68 dolara gerileyen altcoin güne %4,5 kayıpla devam ediyor ve BTC fiyatındaki düşüşe bakarsak bu çok da şaşırtıcı değil.

Fiyat 0.794 dolar civarında ve bu önemli bir destek noktasıydı. Kilit aralığın geri alınamadığı ortamda Aster yeni ATL denemelerine devam edebilir ve önümüzdeki hafta için ara toparlanma beklense de Ocak için iyi bir başlangıç öngörülmüyor. Ocak bitmeden Aster’in 0,5 doları test ettiğini görebiliriz. Yükseliş için ilk olarak kilit destek geri alınmalı ve 0.988 dolar üstü kapanışlar başlamalı.

