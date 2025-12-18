Kabus Gecesi: Bitcoin Dibe Altcoinler Daha Derine İniyor, ETH, SOL, XRP Kaç Dolar Olacak?



Kripto paralar için berbat bir gün ve BTC yeni günlük dibine koşarken altcoinlerde satışlar artıyor. ETHBTC paritesi uzun süredir daha derin dipler yapıyordu. Altcoinler için bu yeterince kötü değilmiş gibi şimdi de BTC 85 bin doların altına indi. Peki bu düşüş daha ne kadar devam edecek?

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bugün detaylarını paylaştığımız üzere ayı bayrağı aşağı kırıldı ve Japonya faiz kararına yaklaşık 9 saat kaldı. TSİ 07:30’da açıklanacak karar için beklenti faiz artışı ve kripto para yatırımcıları günlük kapanışa ilerlerken haklı olarak risklerini azaltıyor. Son büyük uyarıyı Pazar günü yapmış bu hafta daha büyük dipler görebileceğimizden bahsetmişti.

Şimdiyse harika enflasyon raporuna rağmen BTC 84.500 doların altına indi. 2 aydır BTC fiyat hareketleri sadece likidite avı oyunundan ibaret. Ayıların daha fazla düşüş için bugün haklı bir nedeni var ve sonuç olarak sağlam bir zemine oturan bu düşüşü izlemek zorundayız.

BTC 90 bin doları geri alamadığı sürece destekten aşağı kırılan ve altında günlerdir kapanışlar gördüğümüz ayı bayrağı 80.300 dolara kadar satışların devam etmesini sağlayabilir. Asıl sorun bu seviyenin kaybıyla dibin 76 bin dolara uzaması olacak. Birçok analist böyle bir dip öngörüyordu.

76.588 ve 74.500 dolar aralığı bu yıl Nisan düşüşünde destek olarak çalışmıştı. Eğer sabahki faiz artışı daha büyük bir korku dalgasının fitilini ateşlerse BTC bu seviyelerden dönebilir. Fakat hem istihdam hem enflasyon verisinin iyi gelmesi nedeniyle bir ara toparlanma görmemiz olası. Böylece yukarıda birikmeye başlayan short likiditesi de tasfiye edilebilir ve likidasyon oyunu devam eder.

ETH, SOL, XRP Hedef

Birçok altcoin BTC daha derin diplere koşarken kayıplarını artırıyor. ETHBTC paritesi 0.03228 desteğinin hemen üzerinde ve aşağıda 0.0318 desteği var. Yani artık altcoinler dipte olması aksi taktirde 0.0299 ve 0.0267 arasında yeni dip aranacak. ETHUSD paritesinde hedef 2730 dolar ve bunun da kaybıyla 2393 dolara uzanan alt fitiller görebiliriz.

Solana (SOL) hepsinden berbat durumda çünkü o Nisan ayındaki aşırı satış bölgesine geriledi. 119 dolar desteği kaybedildi ve 112 dolar ilk durak olabilir. Bunun da altında 96 dolarlık taban desteğine uzanan alt fitiller görebiliriz.

Ripple (XRP) $1.93 1,98 dolar desteğini kaybetmişti ve 21 Kasım düşüşündeki dip aşağı çekiliyor. Şimdi hedef 1,62 dolar.

Demokrat Parti milletvekilleri, ABD’nin Çin’e yapay zeka çipi satışını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu. Kabus daha da korkutucu bir hal alırken Demokratlar ateşe odun atıyor.