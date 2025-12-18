Bloomberg Kripto Para Düşüşünün Sebebini Açıkladı



Bitcoin $87,270.31 84 bin dolara geriledi ve enflasyonun son derece düşük açıklandığı bir gün için düşüş oldukça sertti. Satışların birden fazla sebebi var ve 10 Ekim yıkımının ardından kripto paralar bir türlü kendine gelemedi. Bloomberg içinse sebep açık ve insanların daha az odaklandığı bir gerçekten dolayı kripto paralarda yıkım görüyoruz.

Kripto Para Düşüşünün Sebebi

Bloomberg analistleri önümüzdeki Cuma günü sona erecek 23 milyar dolarlık opsiyon nedeniyle volatilitenin arttığını söylüyor. 2025’in son haftalarındayız ve yatırımcıların yıllık pozisyonları artık noktalanmak üzere. Rakam önceki opsiyon kapanışlarına göre bu yüzden fazla. Hatta daha Deribit borsasındaki toplam açık pozisyonların yarısı Cuma günü kapanacak diyebiliriz.

Analistler 30 günlük zımni volatilite %45’e yakın bir seviyeye yükselirken, opsiyonların %5 civarında sapmış olmasına dikkat çekiyor. Bu durum aşağı yönlü riskin piyasa fiyatlamasını domine etmeye devam ediyor.

Büyük opsiyon kapanışları kripto paralarda yıl boyu volatiliteye neden oldu. Ama 2025 boyunca sadece birkaç kez 5 milyar dolar üzerinde pozisyon kapanışları gördük. Güncel şartlar altında kapanacak opsiyonların boyutu çok fazla ve kurumsalları yıl sonu kar satışı ve Japonya kaynaklı endişeler bununla üst üste geldiğinde işler daha da karmaşıklaşıyor.

Risk iştahı zayıf ve hacim sınırlı, üstelik 10 Ekim tarihinden bugüne sürekli olarak likidite oyununda av olan yatırımcılar milyarlarca dolarla birlikte cesaretlerini de kaybetti. Bu durum riskten kaçış için satışları artırıyor. Üstelik Ocak ayı için şimdiden 2 kötü haberimiz var. Yani kripto paraların koşması en muhtemel yön aşağı.

Kripto Para Yatırımcılarına Uyarılar

Volatilite kriptonun cazibesidir ancak bu çoğu zaman yatırımcıların aleyhine oluyor. Bugünkü enflasyon verisi ve bu hafta gelen işsizlik oranı Fed’in daha hızlı QE başlangıcı yapması gerektiğini söylüyor. Aralık faiz indirimine karşı çıkan Goolsbee bile (muhalefet şerhi yazan 2 Fed üyesinden biri) biraz önce sona eren açıklamalarında şunları söyledi;

“Son enflasyon verileri olumluydu. Netlik sağlanırsa ve enflasyon düşerse, faiz oranları da düşebilir. Önden faiz indirimleri yapılmasından rahatsızım. Enflasyonun daha sürdürülebilir bir şekilde soğumasını görmek istiyorum. İş piyasasının çoğu göstergesi oldukça istikrarlı bir soğuma eğilimi gösteriyor. Enflasyonun %2’ye geri döneceğini bildiğimiz sürece faiz oranları oldukça düşebilir. İşgücü piyasası hafif ve istikrarlı bir şekilde soğuyor. Faiz oranlarının dengeleneceği nokta şu anki seviyenin oldukça altında. Gerçekçi faiz oranları oldukça düşebilir.”

Bugünkü rapor o kadar etkiliydi ki Goolsbee bunları söyleyebildi. Fakat kısa vadede düşüşün lehine olan oldukça çetrefilli bir ortamda var ve volatilite yüksek. Yani kısa vadeli yüksek kaldıraçlı işlemler yatırımcılar için acı verici olabilir.

Fakat Aralık ayı enflasyon raporu önümüzdeki ay açıklanacak faiz kararı öncesinde Kasım verilerini teyit ederse ve önümüzdeki negatiflik pompalayan gelişmeleri atlatabilirse Şubat ayına doğru güzel bir başlangıç yapabiliriz. Şimdilik umut veren gelişmeler olsa da korku pompalayan daha fazla sebebimiz olduğu için kenarda kalıp ne olduğu izlemek daha iyi bir seçenek gibi görünüyor.