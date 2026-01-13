BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Madenci Maliyeti Alarmı: Analistler İkiye Bölündü

Özet

  • Bitcoin'in fiyatı madenci maliyetinin altına gerileyerek tarihsel bir denge bölgesini test etti.
  • Blockchain içi göstergeler talepte toparlanma sinyalleri üretirken, teknik seviyeler temkinli kalınması gerektiğini gösteriyor.
  • Makro belirsizlikler kısa vadeli fiyat hareketlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin, 12 Ocak’ta kısa süreliğine yaklaşık 101.999 dolar seviyesindeki madenci başa baş maliyetinin altına sarkarken, Blockchain içi veriler ve makro başlıklar piyasada olası bir kısa vadeli toparlanma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Fiyat hareketi talebin geri döndüğünü savunan analistler ile teknik görünümde kırılganlığın sürdüğünü düşünenler arasında belirgin bir görüş ayrılığı yarattı. Piyasa madenci maliyetleri etrafında oluşan tarihsel davranışları ve siyasi-ekonomik belirsizliklerin etkisini aynı anda fiyatlamaya çalışıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’i Çevreleyen Blockchain İçi Göstergeler ve Makro Gündem
2 Teknik Görünümde Ayrışan Sinyaller

Bitcoin’i Çevreleyen Blockchain İçi Göstergeler ve Makro Gündem

Blockchain içi analizlere odaklanan bazı yorumcular son geri çekilmenin alttan gelen bir güçlenmeyi gizlediğini öne sürüyor. Analist Wise Crypto, sermaye akışlarının dipten dönmeye başladığını ve fiyatın madenci maliyetinin altında seyrettiği dönemlerin geçmiş döngülerde uzun vadeli diplerle çakıştığını vurguladı. Madencilerin üretim maliyetleri tarihsel olarak arz baskısının azaldığı ve alıcıların daha seçici hale geldiği bölgeler olarak izleniyor.

Makro cephede ise ABD merkezli siyasi tartışmalar kısa vadeli belirsizlik yarattı. New York Times’ın haberine göre Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında faiz politikası anlaşmazlığı ve 2.5 milyar dolarlık merkez binası yenilemesiyle bağlantılı bir soruşturma başlatıldığı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu haberler doların algısal gücüne yönelik tartışmaları artırırken, Bitcoin’in fiyatı aynı gün sınırlı da olsa pozitif tepki verdi.

Varlık yönetim şirketi VanEck’ten Matthew Sigel, yaşanan politik gürültüye rağmen Bitcoin’in yaklaşık yüzde 1 yükseldiğine dikkat çekti. Sigel’e göre bu hareket arz programında herhangi bir değişiklik olmaksızın gerçekleşti ve en büyük kripto paranın makro belirsizliklere karşı duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Teknik Görünümde Ayrışan Sinyaller

Teknik analiz cephesinde tablo daha karmaşık. EGRAG CRYPTO, Bitcoin’in aylık RSI göstergesinin 60 seviyesinin altına indiğini ve momentumun nötrden hafif negatif bölgeye geçtiğini belirtti. Gösterge yukarı kıvrılma işaretleri verse de alıcı tarafın henüz güçlü bir teyit sunmadığı ifade ediliyor.

Diğer yandan Crypto Chase gibi yatırımcılar, 92.000–93.000 dolar bandında yaşanan tereddüdün talep iştahının zayıf kaldığına işaret ettiğini savunuyor. Haftalık bazda önemli hareketli ortalamaların 101.000 doların üzerinde kaybedilmesi bazı piyasa katılımcılarına göre aşağı yönlü yapıyı güçlendirdi ve 96.000 dolar civarında yoğun bir direnç bölgesi oluşturdu.

Fiyat performansı kısa vadede yatay bir denge arayışını yansıtıyor. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 yükselirken, haftalık ölçekte sınırlı bir kayıp kaydetti. Aylık tabloda ise hafif artıda kalmasına rağmen Ekim 2025’te görülen 126.000 dolara yakın zirvenin yaklaşık yüzde 27 altında işlem görüyor. CryptosRus’un aktardığı Puell Multiple ve MVRV gibi ölçütler aşırı ısınma seviyelerinden uzak bir orta döngü molasına işaret ediyor.

Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
