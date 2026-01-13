Ekonomi

Son Dakika: ABD Aralık Ayı Enflasyon Raporu Açıklandı (13 Ocak)

Özet

  • Aylık Çekirdek TÜFE beklenenden daha az arttı.
  Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Haftanın en büyük 2 gelişmesinden biri buydu. Geçen hafta gelen istihdam raporunun ardından bugün gelen enflasyon raporu bize ekonominin aslında ne durumda olduğunu gösteriyor. 2025 son çeyrekte yapılan 3 faiz indirimi zayıflayan istihdam ve sabit kalan enflasyon nedeniyle gelmişti. Şimdi durum ne?

ABD Enflasyon Raporu

Geçen hafta istihdamda işlerin daha kötüye gitmediğini gösteren veriler faiz indirimlerinin önüne bir set çekmişti. Şimdi de enflasyon raporu geldi. Fed verilere bağlı olarak hareket etmek zorunda ve geçtiğimiz yılki indirimleri zorunlu kılan istihdam zayıflaması şimdilik durmuş vaziyette.

Ancak bir sorun var. Fed Başkanı Powell Pazartesi’nin ilk saatlerinde kamera karşısına geçip “verilere bağlı faiz kararları yerine Trump’ın baskısıyla indirim yapmaya zorlandığını” hatta bunu yapmazsa hapse girebileceğini söyledi. Fed bina yenilemelerinde maliyetlerin şişirildiği iddiası Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor ve Powell bunun tek sebebinin faizleri Trump’ın istediği hızda indirmemeleri olduğunu söylüyor. JPMorgan Finans Direktörü biraz önce şunları söyledi;

“Fed’in bağımsızlığının kaybı, daha dik getiri eğrileri ve ekonomik dinamizmin zarar görmesine yol açma eğilimindedir.”

Enflasyon raporuna gelirsek açıklanan veriler şöyle;

  • TÜFE Açıklanan: %2,7 (Beklenti ve Önceki: %2,7)
  • Çekirdek TÜFE Açıklanan: %2,6 (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)

Raporun beklenti dahilinde gelmesi iyi geçen ayki veriler teyit edilmiş oldu. Aylık TÜFE 0,3% ile beklenti dahilinde ve çekirdek TÜFE aylıkta beklenenden iyi geldi. Uzun süredir %2 hedefinin üzerinde kalsa da TÜFE’deki cılız zayıflama olumlu. Fakat faiz indirimleri için yeterli değil çünkü istihdam toparlanıyor yani veriler piyasa üzerinde büyük bir pozitif sonuç doğurmayabilir.

BTC yaklaşık 300 dolarlık artış yaşadı.

