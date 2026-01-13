ALTCOIN

XMR ve FARTCOIN Uzman Değerlendirmesi 13 Ocak

Özet

  • ZEC Coin'in aldığı darbe beklendiği gibi Monero'ya yaradı ve XMR ATH seviyesini aştı. Kyle daha büyük zirveler görebileceğimizi düşünüyor.
  • Sherpa FARTCOIN için kısa vadede dipten sonra 0,42 dolara işaret ediyor.
  • Yoğun gündeme rağmen kripto paralar üzerinde büyük bir baskı henüz yok ancak önümüzdeki 24 saatte volatilite artacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralara volatilite geri dönüyor ve BTC’nin ani hareketleri büyük tasfiye dalgaları konusunda uyarıyor. Fakat hem arama hem borsa hacimleri önemli ölçüde geriledi. Yatırımcılar fazlasıyla yıpranmış durumdayken piyasaların artık özlenen günlere dönmesi şart. Peki uzmanların XMR ve FARTCOIN için güncel tahminleri ne yönde?

İçindekiler
1 XMR ve FARTCOIN
2 Son Durum Ne?

XMR ve FARTCOIN

ZEC Coin’in patlamasıyla XMR ilgisi arttı ve gizlilik odaklı altcoin yatırımcıları Monero’ya geçiş yapmaya başladı. 8 yıllık ATH seviyesinin ZEC çöküşüyle kırılabileceğinden henüz ralli hızlanmadan önce bahsetmiştik. Monero (XMR) isteneni verdi. Kyle bugünkü değerlendirmesinde şunları yazdı;

Monero kendi yolunda ilerliyor. Çoğu kripto para birimi baskı altında olsa da, XMR 8 yılın en yüksek seviyesini kırarak 650 dolar civarında işlem görüyor.

Öne çıkanlar:

  • Son 30 günde %55 artış
  • Sosyal medyada 1 yılın en yüksek seviyesinde bahsedilme sayısı
  • İşlem hacmi %350 artış

Sessiz rotasyon. Güçlü göreceli güç. Bu farklılığın ne kadar süreceği izlemeye değer.”

ZEC Coin yeni zirveler yaparken bu bir hype olduğu için uyarmıştık aynı şey XMR için de geçerli. Ancak gizlilik odaklı altcoinler içinde sivrilen daha güçlü bir rakip görmezsek XMR daha uzun süre iyi performans gösterebilir.

Yukarıdaki FARTCOIN grafiğini Sherpa paylaştı ve önemli seviyeleri işaretledi. Analiste göre dip seviye yakınında yeni bir hareketin ardından tekrar yükseliş göreceğiz. Hedef 0,34 dolar yakın dipten sonra 0,42 dolara geri dönülmesi.

Son Durum Ne?

Piyasa yazı hazırlandığı sırada Aralık enflasyon raporu ve mahkeme kararına odaklanmış durumda. Dolar son düşüşten toparlandı ve Yen ciddi darbe alırken Japon tahvillerindeki satış dalgası, küresel faiz oranlarını yükseltti. Brent ham petrolü geçici olarak varil başına 65 doların üzerine çıktı. Gümüş ve altın gibi değerli metaller yükselişte. Özellikle Powell ile Trump arasında artan gerilim, atışma bunu besliyor.

ABD’nin İran üzerindeki baskısını artırması yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Fakat tüm bunlara rağmen tarife kararına saatler kala kriptoda büyük bir çöküş endişesi havası yok. Zaten fiyatlanmış olsa da bu mahkeme kararının devamında göreceğimiz hamleler volatiliteyi mutlaka artıracaktır.

