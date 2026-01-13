Son Dakika: Binance Yatırım Yaptı CZ Ekibe Katıldı Bu Kripto Projesine Dikkat

Binance uzun süredir böylesi büyük yatırımlar açıklamıyordu ve biraz önce son dakika duyurusu paylaşıldı. Binance borsasının yatırım kolu (Binance Labs ismi değiştirilmişti) YZi Labs tarafından paylaşılan duyuruya göre şirket Genius’a 8 haneli büyük bir yatırım yaptı. Aster’den sonra bu yatırım hiç de şaşırtıcı değil.

Binance Son Dakika

Binance’in kurucu ortakları Changpeng “CZ” Zhao yatırımla birlikte Genius’a danışman olarak katılıyor. Genius Trading, Binance borsasına alternatif on-chain bir platform olmayı hedefliyor. Merkezi borsalarda olan her şeyin merkeziyetsiz bir platformda var olduğu Hyperliquid gibi alternatiflere rakip geliyor olmak istiyor diyebiliriz. CZ bu alanda büyümenin devam edeceğini düşündüğünden geçen sene Aster’e açık desteğini ilan etmişti. Şimdi oyuna Genius dahil oluyor.

Genius Trading’in kurucu ortağı ve COO’su Ryan Myher şunları söyledi;

“Bugün Binance borsasının yeniden kuruyor olsaydınız, bunu merkezi bir borsa olarak yapmazdınız — onu on-chain kurardınız Genius, bunun nasıl olacağına dair cevabımız: tek terminal, tam saklama, taviz yok.”

BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche dahil 10+ ağda likiditeye erişim sağlayan Genius’un adını muhtemelen önümüzdeki günlerde daha fazla duyacağız. Genius’un rekabet avantajı, “Ghost Order” yeteneğinde yatıyor protokol aynı anda koordine edilebilen geçici cüzdan kümeleri oluşturur. Bu parası çok olan yatırımcıların adreslerini gizli tutmasına olanak sağlar. Tıpkı merkezi borsalarda alıcı ve satıcıyı izleyemediğiniz gibi.