Kripto Para

Zhao Destekli YZi Labs ile Nasdaq Şirketi Arasında “Zehirli Hap” Savaşı

Özet

  • YZi Labs, CEA Industries’in zehirli hap planını hissedar karşıtı buldu.
  • Şu anda yönetim kurulu kontrolü üzerinden taraflar arasında açık bir güç mücadelesi yaşanıyor.
  • Performans farkı ve strateji tartışması krizi derinleştiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Changpeng Zhao destekli yatırım şirketi YZi Labs, Nasdaq’ta işlem gören CEA Industries yönetimini sert biçimde eleştirerek şirketin mevcut yönetimi korumaya yönelik ve hissedar haklarını zayıflattığı savunulan adımlar attığını açıkladı. Çarşamba günü X üzerinden yapılan paylaşımda CEA’nın “zehirli hap” olarak bilinen savunma mekanizması ile ana sözleşme değişikliklerinin yatırımcıların yazılı onay yoluyla hareket etmesini engellediği belirtildi. Beş ay önce umut vadeden bir ortaklıkla başlayan sürecin yönetim kurulu kontrolü üzerinden açık bir güç mücadelesine dönüştüğü vurgulandı. Tartışmanın merkezinde CEA’nın stratejik yönelimi ile şirket performansı arasındaki uyumsuzluk yer alıyor

İçindekiler
1 Yönetim Kurulu Mücadelesinin Arka Planı
2 Zehirli Hap ve Hissedar Tepkisi

Yönetim Kurulu Mücadelesinin Arka Planı

Gerilim, YZi Labs’in geçen ay CEA Industries’te yönetim kurulu yapısını değiştirmeye yönelik agresif hamleleriyle başladı. Yatırım şirketi yönetim kurulunun genişletilmesini, yakın dönemde yapılan ana sözleşme düzenlemelerinin geri alınmasını ve kendi aday listesinin yazılı onay yöntemiyle göreve getirilmesini talep etti. Bu adımlar şirket üzerinde daha doğrudan söz sahibi olma hedefinin açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

YZi Labs ayrıca koordineli bir hissedar grubu oluşturmak üzere resmi başvuruda bulunarak şirketteki payını artırma niyetini ortaya koydu. Şirket Temmuz ayında tamamlanan 500 milyon dolarlık özel sermaye yatırımının ardından CEA’nın performansının zayıf kaldığını savundu. Yapılan açıklamada şirketin temel stratejisinin bilanço varlığı olan BNB ile uyumlu ilerlemediği, buna karşın altcoin‘in fiyatının aynı dönemde güçlü bir yükseliş sergilediği ifade edildi.

YZi cephesi yönetimin bu tabloya rağmen yatırımcı beklentilerini karşılayacak bir yön çizmediğini ileri sürerek, yönetimsel değişimin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

Zehirli Hap ve Hissedar Tepkisi

CEA Industries yönetim kurulu YZi Labs’in hamlelerine karşılık olarak sınırlı süreli bir hissedar hakları planı kabul etti. “Zehirli hap” olarak anılan bu mekanizma, herhangi bir kişi ya da grubun yönetim onayı olmaksızın şirket hisselerinin yüzde 15’ine veya daha fazlasına ulaşması halinde devreye giriyor. Plan kapsamında diğer hissedarlara yüzde 50 indirimle yeni hisse alma hakkı tanınarak hızlı bir kontrol değişiminin maliyeti ciddi biçimde artırılıyor.

YZi Labs söz konusu düzenlemeleri hissedar dostu olmayan uygulamalar olarak nitelendirdi. Şirket yeni ana sözleşme hükümlerinin yazılı onay sürecini fiilen işlevsiz hale getirdiğini ve yatırımcı iradesini sınırlandırdığını savundu. Ayrıca CEA CEO’su David Namdar’ın BNB yerine Solana gibi farklı altcoin’lere yönelme ihtimalinden söz etmesinin BNB stratejisine güvenerek yatırım yapan hissedarlar arasında endişe yarattığı belirtildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

MSCI Kararı Ne Anlama Geliyor? Kripto Para Rezerv Şirketleri Batmaktan Kurtuldu Mu?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 7 Ocak Son Durum, Günün Önemli Gelişmeleri

Nasdaq’ta İşlem Gören Solana Rezervleri Artık Çalışıyor: SOL Coin’ler Blockchain’e İndi

Deneyimli Yatırımcı Yol Değiştirdi: Bitcoin’i Bırakıp Bu 2 Altcoin’e Yöneldi

İngiliz Banka Devinden Gizli Planı: Bu Altcoin Kolu İçin Yatırım Yaptı

Kripto Para Piyasasında Şaşırtan Japonya Etkisi: Bitcoin Artık O Ne Yaparsa Aynısını Yapıyor

Kurumsallar Bitcoin’de Frene Altcoin’lerde Gaza Bastı: 243 Milyon Dolar Çekildi

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Deneyimli Yatırımcı Yol Değiştirdi: Bitcoin’i Bırakıp Bu 2 Altcoin’e Yöneldi
Bir Sonraki Yazı Nasdaq’ta İşlem Gören Solana Rezervleri Artık Çalışıyor: SOL Coin’ler Blockchain’e İndi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

MSCI Kararı Ne Anlama Geliyor? Kripto Para Rezerv Şirketleri Batmaktan Kurtuldu Mu?
Kripto Para
ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 7 Ocak Son Durum, Günün Önemli Gelişmeleri
Kripto Para

Lost your password?