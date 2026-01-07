Zhao Destekli YZi Labs ile Nasdaq Şirketi Arasında “Zehirli Hap” Savaşı

Changpeng Zhao destekli yatırım şirketi YZi Labs, Nasdaq’ta işlem gören CEA Industries yönetimini sert biçimde eleştirerek şirketin mevcut yönetimi korumaya yönelik ve hissedar haklarını zayıflattığı savunulan adımlar attığını açıkladı. Çarşamba günü X üzerinden yapılan paylaşımda CEA’nın “zehirli hap” olarak bilinen savunma mekanizması ile ana sözleşme değişikliklerinin yatırımcıların yazılı onay yoluyla hareket etmesini engellediği belirtildi. Beş ay önce umut vadeden bir ortaklıkla başlayan sürecin yönetim kurulu kontrolü üzerinden açık bir güç mücadelesine dönüştüğü vurgulandı. Tartışmanın merkezinde CEA’nın stratejik yönelimi ile şirket performansı arasındaki uyumsuzluk yer alıyor

Yönetim Kurulu Mücadelesinin Arka Planı

Gerilim, YZi Labs’in geçen ay CEA Industries’te yönetim kurulu yapısını değiştirmeye yönelik agresif hamleleriyle başladı. Yatırım şirketi yönetim kurulunun genişletilmesini, yakın dönemde yapılan ana sözleşme düzenlemelerinin geri alınmasını ve kendi aday listesinin yazılı onay yöntemiyle göreve getirilmesini talep etti. Bu adımlar şirket üzerinde daha doğrudan söz sahibi olma hedefinin açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

YZi Labs ayrıca koordineli bir hissedar grubu oluşturmak üzere resmi başvuruda bulunarak şirketteki payını artırma niyetini ortaya koydu. Şirket Temmuz ayında tamamlanan 500 milyon dolarlık özel sermaye yatırımının ardından CEA’nın performansının zayıf kaldığını savundu. Yapılan açıklamada şirketin temel stratejisinin bilanço varlığı olan BNB ile uyumlu ilerlemediği, buna karşın altcoin‘in fiyatının aynı dönemde güçlü bir yükseliş sergilediği ifade edildi.

YZi cephesi yönetimin bu tabloya rağmen yatırımcı beklentilerini karşılayacak bir yön çizmediğini ileri sürerek, yönetimsel değişimin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

Zehirli Hap ve Hissedar Tepkisi

CEA Industries yönetim kurulu YZi Labs’in hamlelerine karşılık olarak sınırlı süreli bir hissedar hakları planı kabul etti. “Zehirli hap” olarak anılan bu mekanizma, herhangi bir kişi ya da grubun yönetim onayı olmaksızın şirket hisselerinin yüzde 15’ine veya daha fazlasına ulaşması halinde devreye giriyor. Plan kapsamında diğer hissedarlara yüzde 50 indirimle yeni hisse alma hakkı tanınarak hızlı bir kontrol değişiminin maliyeti ciddi biçimde artırılıyor.

YZi Labs söz konusu düzenlemeleri hissedar dostu olmayan uygulamalar olarak nitelendirdi. Şirket yeni ana sözleşme hükümlerinin yazılı onay sürecini fiilen işlevsiz hale getirdiğini ve yatırımcı iradesini sınırlandırdığını savundu. Ayrıca CEA CEO’su David Namdar’ın BNB yerine Solana gibi farklı altcoin’lere yönelme ihtimalinden söz etmesinin BNB stratejisine güvenerek yatırım yapan hissedarlar arasında endişe yarattığı belirtildi.