Deneyimli Yatırımcı Yol Değiştirdi: Bitcoin’i Bırakıp Bu 2 Altcoin’e Yöneldi

  • Deneyimli yatırımcı James Wynn, Bitcoin’de kar alımı yaparak risk yönetimine öncelik verdi.
  • Elde ettiği sermayeyi Ethereum ve PEPE gibi varlıklara yönlendirildi.
  • Wynn'ın stratejisi kısa vadeli getiri potansiyeline odaklanan aktif portföy yönetimini yansıtıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasının yakından izlenen isimlerden James Wynn, Bitcoin’in fiyatının 90.000 dolar bandının üzerinde seyrettiği bir dönemde önemli bir pozisyon değişikliğine gitti. Deneyimli yatırımcı yüksek kaldıraçla taşıdığı Bitcoin’deki long pozisyonunu kapatarak kayda değer bir kazanç elde etti. Aynı zaman diliminde Ethereum tarafında yeni ve agresif bir pozisyon açtı. Bu pozisyonlanma Wynn’ın sermaye rotasyonuna gittiğine işaret eden güçlü bir sinyal olarak yorumlandı. Piyasa aktörleri söz konusu hamlelerin kısa vadeli risk yönetimi ve getiri optimizasyonu açısından dikkatle incelendiğini belirtiyor.

1 Bitcoin Pozisyonunu Kapatıp Kar Alımına Gitti
2 Ethereum ve Altcoin’lere Yöneldi

Bitcoin Pozisyonunu Kapatıp Kar Alımına Gitti

Blockchain içi analiz şirketi Onchain Lens’in paylaştığı verilere göre Wynn, sahip olduğu Bitcoin’deki long pozisyonunu tek işlemde kapattı. Yaklaşık 87,67 adet BTC’lik satış ortalama 92.765 dolar seviyesinden gerçekleşti. Yatırımcı işlem maliyetleri düşüldükten sonra yaklaşık 43.790 dolarlık net kazanç elde etti. Bu işlem, Bitcoin’in 90.000 dolar bölgesinde dirençle karşılaması sonrası geldi.

Söz konusu pozisyon kapatmasından kısa süre önce Wynn’in Bitcoin’in fiyatının 93.000 dolar eşiğini aşmasının ardından yeniden long pozisyon aldığı biliniyordu. Yatırımcı 40x kaldıraçla 124,18 adet BTC büyüklüğünde ve yaklaşık 11.5 milyon dolar değerinde pozisyon taşımıştı. Ortalama giriş fiyatı 91.332 dolar civarında bulunuyordu.

Piyasa çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde Wynn’in pozisyon kapatma kararının Bitcoin’e yönelik olumsuz bir beklenti anlamı taşımadığı vurgulanıyor. Aksine yükseliş sürecinde elde edilen getirinin korunması ve olası geri çekilme riskinin sınırlanmasını amaçladığı üzerinde duruluyor. Böylece Wynn, volatilitenin yüksek seyrettiği bir bölgede disiplinli kar alımı örneği sergilemiş oldu.

Ethereum ve Altcoin’lere Yöneldi

Wynn, Bitcoin’deki long pozisyonunu kapatmasının hemen ardından odağını Ethereum’a çevirdi. Deneyimli yatırımcı ETH tarafında 25x kaldıraçla long pozisyon açarak kısa vadeli yükseliş potansiyeline güçlü bir inanç içinde olduğunu gösterdi. Ethereum’un fiyatı söz konusu süreçte 3.254 dolar civarında işlem görürken, bu seviye teknik açıdan kritik bir bölge olarak öne çıkıyor.

Yatırımcının Ethereum’a yönelmesi piyasa aktörleri tarafından BTC karşısında ETH’nin daha iyi performans gösterebileceği beklentisiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle ana kripto paralardan çeşitli altcoin‘lere geçiş dönemlerinde yüksek hacimli işlemler piyasa algısını belirgin şekilde etkileyebiliyor. Wynn’in tercihleri de bu bağlamda yakından izleniyor.

Öte yandan yatırımcının ilgi alanı yalnızca büyük ölçekli kripto paralarla sınırlı değil. Yine Blockchain içi verilere göre Wynn, memecoin kolunda yer alan PEPE’de de 10x kaldıraçlı long pozisyonlar taşıyor. Bu pozisyonların yaklaşık 172.000 dolarlık gerçekleşmemiş kazanca sahip. Wynn’ın Ethereum ve memecoin tarafındaki pozisyon dağılımı risk iştahının halen yüksek olduğunu ve kısa vadeli fırsatların değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

