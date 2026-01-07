Binance Borsasından Ezber Bozan Hamle: Gümüş Artıl Kripto Para Piyasasında

Kripto para türev piyasalarında ürün çeşitliliği hız kesmeden artarken dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası Binance yatırımcılara gümüş fiyatı üzerine kaldıraçlı pozisyon alma imkanı sunan yeni bir sözleşmeyi devreye almaya hazırlanıyor. Binance Futures çatısı altında sunulacak yeni sözleşme kripto para piyasasına alışık yatırımcıların değerli metallere yönelimini daha da güçlendirecek nitelikte. Özellikle 2025 boyunca sergilediği güçlü performansla dikkat çeken gümüş artık kripto para türev piyasalarının da merkezine yerleşmiş durumda.

Binance Futures’ta Gümüş İşlemleri Nasıl Çalışacak?

Binance’in yaptığı resmi duyuruya göre gümüşe dayalı sürekli vadeli işlem sözleşmesi bugün TSİ 13.00 itibarıyla işlemlere açılacak. Sözleşme ABD doları cinsinden troy ons fiyatı üzerinden işlem görecek ve yatırımcılara 50 kata kadar kaldıraç kullanma imkanı tanıyacak. Bu yapı sayesinde yatırımcılar yatırdıkları teminatın çok üzerinde pozisyon büyüklüklerine erişebilecek. Elbette yüksek kaldıraç potansiyel kazançlarla birlikte risk seviyesi de aynı ölçüde artıran bir unsur.

Söz konusu sözleşme teminatlandırma ve uzlaşma tarafında dünyanın en büyük dolara endeksli stablecoin’i Tether‘in USDT‘si ile çalışacak. Minimum işlem büyüklüğü 5 USDT olarak belirlenirken, fiyat ile spot piyasa arasındaki dengeyi korumak amacıyla dört saatte bir fonlama ücreti uygulanacak. Bu ücret artı veya eksi yüzde 2 ile sınırlı.

Binance ayrıca sözleşmenin lansmanından sonraki 24 saat içinde vadeli işlemler için kopya alım-satım özelliğine açılacağını açıkladı. Çoklu varlık modu kapsamında yatırımcılar yalnızca USDT değil, aynı zamanda Bitcoin gibi kripto paraları da teminat olarak kullanabilecek. Bu varlıklar için volatiliteye bağlı iskonto oranları uygulanacak.

Değerli Metallere Yönelim Tam Gaz Sürüyor

Gümüş sözleşmesinin devreye alınması Binance’in kısa süre önce altına dayalı sürekli vadeli işlemleri başlatmasının ardından geldi. Zamanlama kripto para yatırımcılarının yalnızca kripto paralara değil, makroekonomik belirsizliklerden güç alan emtialara da yöneldiğini ortaya koyuyor. 2025 yılı boyunca gümüşün fiyatı yüzde 147 artış göstererek ons başına 83,75 dolarla tarihi zirveye ulaşırken, altın aynı dönemde yüzde 64’ün üzerinde değer kazandı.

Değerli metallerdeki yükselişin arkasında mali disiplin endişeleri ve enflasyon baskıları öne çıkıyor. Gümüş tarafında ise güneş panelleri ve elektronik sektöründen gelen güçlü talep fiyat yükselişini hızlandıran ek bir unsur olarak dikkat çekiyor. Buna karşılık kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin 2025 yılını yüzde 5’in üzerinde kayıpla tamamladığını not edelim.

Binance’in gümüşe dayalı sürekli vadeli işlem sözleşmesini sunması bu alanda ilk büyük adım olarak öne çıkıyor. Daha önce MEXC ve BTCC gibi görece küçük ölçekli borsalar benzer ürünler sunmuştu.