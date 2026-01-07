ALTCOIN

İngiliz Banka Devinden Gizli Planı: Bu Altcoin Kolu İçin Yatırım Yaptı

Özet

  • Barclays, stablecoin mutabakat altyapısı geliştiren Ubyx’e yatırım yaptı.
  • Banka, doğrudan ihraç yerine düzenlenmiş tokenize para altyapılarını hedefliyor.
  • Genel olarak küresel bankalar stablecoin ve tokenize para için ortak modeller arıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Barclays, düzenlenmiş “tokenize para” altyapılarını yakından incelemek amacıyla ABD merkezli stablecoin mutabakat girişimi Ubyx’e sermaye yatırımı yaptı. Reuters’ın Çarşamba günü aktardığı gelişme İngiliz bankanın stablecoin teknolojisine odaklanan bir şirkete ilk doğrudan finansal katılımı olarak öne çıktı. Banka yatırımın düzenleme çerçevesi içinde dijital para çözümleri geliştirme stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtirken, anlaşmanın finansal büyüklüğüne dair ayrıntı paylaşmadı.

İçindekiler
1 Barclays’in Ubyx Yatırımı Ne Anlama Geliyor?
2 Bankaların Tokenize Para Arayışı Hız Kazandı

Barclays’in Ubyx Yatırımı Ne Anlama Geliyor?

Barclays’in yaptığı yatırım, bankanın doğrudan stablecoin ihraç etmek yerine altyapı ve mutabakat katmanına odaklandığını gösteriyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Barclays, Ubyx ile birlikte düzenleyici sınırlar içinde tokenize edilmiş para modelleri üzerinde çalışmayı hedefliyor. Bankanın yaklaşımı mevcut finansal sistemle uyumlu ve denetlenebilir dijital para çözümleri üretmeye yönelik uzun vadeli bir perspektife dayanıyor.

Ubyx, faaliyetlerine 2025 yılında başladı ve farklı stablecoin ihraççıları arasındaki işlemleri uzlaştıran bir clearing sistemi işletiyor. Şirket geçen yılın Temmuz ayında Galaxy Ventures liderliğinde 10 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamlamıştı. Tura Coinbase Ventures, Founders Fund ve VanEck de katılmıştı. Geçtiğimiz ay ise eski ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu üyesi Brian Quintenz danışman olarak ekibe dahil oldu.

Barclays’in Ubyx’e yatırımının zamanlaması da dikkat çekici. Stablecoin piyasasının hızla büyüdüğü ve düzenleme tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gelen bu adım Barclays’in teknolojiyi erken aşamada tanıma ve yönlendirme isteğine işaret ediyor. Banka müşteri tarafında kripto paraya mesafeli dururken altyapı tarafında aktif rol almayı tercih ediyor.

Bankaların Tokenize Para Arayışı Hız Kazandı

Ubyx yatırımı küresel bankaların tokenize para alanında yürüttüğü daha geniş çaplı çalışmaların bir parçası olarak görülüyor. Ekim ayında Barclays, Goldman Sachs ve UBS’nin de aralarında bulunduğu dokuz büyük kurumla birlikte G7 para birimlerine endeksli düzenlenmiş bir stablecoin’i incelemek üzere konsorsiyuma katılmıştı. Avrupa’da ise ING, UniCredit ve diğer bankaların yer aldığı ayrı bir girişim, MiCAR uyumlu euro bazlı stablecoin çıkarmak için şirket kurma kararı aldı ve hedef tarih 2026’nın ikinci yarısı olarak açıklandı.

Piyasa verileri stablecoin’lerin neden bu kadar ilgi gördüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Toplam stablecoin arzı 290 milyar doların üzerine çıkmış durumda ve Tether’in USDT’si yaklaşık 187 milyar dolarla pazarın yüzde 64’ünden fazlasını temsil ediyor. Kullanım alanı ağırlıklı olarak kripto para piyasasında mutabakat ve likidite sağlamak olsa da sınır ötesi ödemelerde artan bir rol dikkat çekiyor.

Bugüne kadar yalnızca sınırlı sayıda banka stablecoin ihraç etti. Societe Generale’in kripto para birimi SG-FORGE’un euro ve dolara endeksli coin’leri dolaşımda bulunurken, Bank of America ve Citigroup gibi ABD’li devler konuyu incelemekle yetiniyor. Barclays ise kredi kartlarıyla kripto para alımını kısıtlarken, altyapı ve ortaklık modeli üzerinden ilerlemeyi seçerek dengeli bir strateji izliyor.

