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Kripto Alanında Arka Arkaya 3 Ölüm! Spekülasyonlar Durmuyor!

Kripto para birimi sektörünün en önde gelen isimlerinden üçü geçtiğimiz haftalarda açıklanamaz bir şekilde hayatını kaybetti.
13:22
7 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörünün en önde gelen isimlerinden üçü geçtiğimiz haftalarda açıklanamaz bir şekilde hayatını kaybetti. İnanılmaz ve şaşırtıcı ölüm haberleri sosyal medyada komplo teorilerini de tetikledi. Yapılan açıklamalara göre, 29 yaşındaki Nikolai Mushegian, 30 yaşındaki Tiantian Kullander ve 53 yaşındaki Vyacheslav Taran, art arda vefat eden ve kripto endüstrisinin aydın isimleri olarak değerlendirilen kişilerdi.

Vyacheslav Taran

Son zamanlarda kripto para girişimcilerinin üç ani ölümü oldu ve Taran üçüncüsüydü. Rus girişimci Vyacheslav Taran, geçtiğimiz günlerde Monako yakınlarında meydana gelen garip bir helikopter kazasında hayatını kaybetti ve bu ölüm, açıklanamayan bir dizi felaketin en sonuncusu oldu.

Yapılan açıklamalara göre İsviçre’nin Lozan kentinden havalandıktan sonra turistik Villefranche-sur-Mer kasabasına düşen helikopter 53 yaşındaki Taran’ın ölümüne neden oldu. Taran, hem başarı hem de çalkantı yaşayan işlem ve yatırım platformu Libertex ve Forex Club’ın kurucu ortağı. Forex Club hakkında 2018 yılında yatırımcı dolandırıcılığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Taran’ın kariyer başarısının finansal bir tartışmayla lekelenmiş olmasına rağmen ölümünün sadece bir tesadüf olmadığı yönünde spekülasyonlarda bulundu. The Daily Mail’in haberine göre Ukrayna haber ajansı UNIAN, herhangi bir kanıt sunmadan Taran’ın “Rus Dış İstihbarat Servisi ile potansiyel bağları olan milyarder bir kripto işadamı” olduğunu belirtti.

Tiantian Kullander

30 yaşındaki Tiantian Kullander, yakın zamanda 3 milyar dolar değerinde bir dijital para birimi işlem platformu olan Amber Group’un kurucularından biriydi. Şirketten yapılan açıklamada Kullander’in 23 Kasım’da “beklenmedik bir şekilde uykusunda” öldüğü belirtildi.

Aralarında eski Goldman Sachs Group Inc ve Morgan Stanley çalışanlarının da bulunduğu bir grup finans çalışanıyla birlikte 2017 yılında Amber’i kuran Kullander, şirketin 100 milyon dolarlık ek fon sağlamasını da içeren hızlı yükselişinde önemli bir rol oynadı.

Kullander ekosisteminde gözünde, “Amber’i kurdu ve milyarlarca dolarlık bir fintech unicorn’u haline getirdi” şeklinde tanımlanıyor. Kullander ayrıca e-spor şirketi Fnatic’in yönetim kurulunda da görev yapmıştır.

Bunlara ek olarak Kullander’in sadece uykusunda öldüğü teyit edilebildi ve başka bir bilgi verilmedi.

Nikolai Mushegian

Bir kripto para kredi platformu olan MakerDAO‘nun kurucu ortağı Nikolai Mushegian‘ın, ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının kendisini “öldürmeyi” planladığından şüphelendiğini tweetledikten sadece saatler sonra Porto Riko’daki bir gölde ölü bulunduğu bildirildi.

Ancak yapılan açıklamalara göre, genç milyonerin geçmişinde akıl sağlığı sorunları olduğu için ailesi cinayetten şüphelenmiyor. Yine de bazı arkadaşları ve meslektaşları ölümünün şüpheli olduğuna dair henüz kanıtlanmamış söylentiler ortaya attı.

Mushegian’ın ölüm haberi, son tweet’i ve “kötü insanlarla” savaşmakla ilgili diğer kasvetli paylaşımlarıyla birlikte internette ve küçük ama sıkı sıkıya bağlı Porto Rikolu kripto para topluluğunda komplo teorilerini körükledi.

Her ne kadar bu ölümlerin şüpheli olduğuna dair kanıt olmasa da bazıları hala şaşkın ve olayların bir istikrarsızlık kanıtı olduğunu düşünüyor.

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