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  •   Son Dakika: Coinbase Bombayı Patlattı! 3 Yeni Altcoin’e Merhaba Diyor!

Son Dakika: Coinbase Bombayı Patlattı! 3 Yeni Altcoin’e Merhaba Diyor!

Geçtiğimiz günlerde 3 altcoin için yol haritası duyurusunda bulunan Coinbase düğmeye bastı ve vakit kaybetmeden listeleme bombasını patlattı.
20:13
7 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase Borsa’sı daha önce yol haritasına eklediğini duyurduğu 3 altcoin için listelenecekleri hakkında bir tweet paylaştı. Bu durum ne zaman gerçekleşse bu coin’lerde hızlı hareketler görüyoruz. Coinbase bir altcoin hakkında bilgi paylaştığında fiyat grafiklerinde genel olarak uzun, büyük yeşil mumlar oluşuyor. Biraz önce yapılan duyuruya göre üç yeni kripto para, platformunun yol haritasına eklendi.

Hangi Altcoin’ler Listeleniyor?

Biraz önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, daha önce yol haritasına eklediğini duyurduğu Magic (MAGIC), Rocket Pool (RPL) ve Aragon (ANT) için listeleme yapacağını konu ile ilgili bir tweet paylaşarak gelişmeyi duyurdu. Hemen ardından bu altcoin’lerde gözle görülür bir yükseliş yaşandı.

Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre tüm altcoin’ler 8 Aralık 2022 günü Türkiye saati ile 20.00’da listelenecek ve ardından işlemlere başlanacak. Magic ile ilgili yapılan açıklamada dikkat çeken kısım işlemlerin Arbitrum network (Arbitrum ERC-20) üzerinde gerçekleşecek olması oldu. Diğer yandan tüm altcoinler için yeterli arzı sağlandıktan sonra USD işlem çiftinde alım satımın aşamalı olarak başlayacağı duyuruldu.

Üç Altcoin’de Son Fiyat Durumu Nedir?

Coinbase tarafından yapılan listeleme haberleri sonrasında genel olarak fiyatlarda büyük hareketler görüyoruz. İlk olarak Magic’i incelediğimizde listeleme öncesi fiyat 0.58 dolar seviyelerindeydi. Daha sonrasında ise fiyat %10’un üzerinde artış göstererek 0.64 dolar seviyelerine kadar geldi. Şu anda ise fiyat 0.61 dolar civarında seyrediyor.

İkinci olarak Aragon’a (ANT) baktığımızda fiyat 2.17 dolar seviyelerindeyken bir anda 2.23 dolar seviyelerine geldi ve %7 lik güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi. Son olarak Rocket Pool’a (RPL) göz attığımızda, coin ilginç bir şekilde yükseliş belirtisi gösteremedi ve yaklaşık %1’lik bir düşüş yaşayarak 19.74 dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin fiyatının 16.800 dolar seviyelerine kadar geri çekilmiş olduğunu görüyoruz. Biraz önce Genesis tarafından kullanıcılarıyla paylaşılan E-posta’nın piyasayı nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Tüm bu yaşananlara rağmen Coinbase listeleme haberinin getirdiği fiyat artışı hareketlerinden bu altcoin’lerin de faydalandığını görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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