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  •   Son Dakika: Coinbase Haberi Verdi Fiyatlar Sert Yükseldi! Bu Altcoin’ler Listeleniyor!

Son Dakika: Coinbase Haberi Verdi Fiyatlar Sert Yükseldi! Bu Altcoin’ler Listeleniyor!

Coinbase müjdeyi verdi! Bu coin'leri listeleme kararı aldı. Listeleme haberi sonrasında ise fiyatta ciddi yükseliş gerçekleşti.
20:39
22 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Coinbase borsası ne zaman bir coin hakkında listeleme haberi yapsa ardından o altcoinler için genel piyasada ciddi alım ve fiyat hareketi gerçekleşiyor. Coinbase bir altcoin hakkında listeleme açıkladığında fiyat grafiklerinde genel olarak uzun, büyük yeşil mumlar oluştuğunu görüyoruz. Biraz önce yapılan duyuruya göre iki yeni kripto para platformda listelenecek. Peki bu işlem saat kaçta gerçekleşecek ve bunlar hangi altcoinler?

Hangi Altcoin’ler Listeleniyor?

Biraz önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, yarın Türkiye saatiyle 20.00’da gözde altcoin Avalanche (AVAX) ve BENQI (QI) için listeleme gerçekleştireceğini duyurdu. Bu ortamda dahi klasikleşen Coinbase listeleme haberine bağlı fiyat artışları görülebilir.

Bitcoin fiyatına baktığımızda fiyat 16.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bir yandan Gemini borsası ile ilgili haberler bir yandan her gün gelen yeni FTX haberleri piyasadaki yatırımcıları yeni yatırımlar yapmak konusunda çekinceye sürüklüyor olabilir. Tüm bu yaşananlara rağmen Coinbase listelemelerinin getirdiği fiyat artışı hareketlerinden bu altcoin’lerin de faydalandığını görebiliriz.

Avalanche (AVAX)

Ülkemizde de bir çok yatırımcısı bulunan ve Solana’nın en büyük rakiplerinden birisi olarak görülen AVAX için olumlu yönde hızlı bir fiyat hareketi gerçekleşti. Fiyat 11.50 dolar seviyelerinden bir anda 12.37 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Avalanche (AVAX) Coin, Avalanche platformunun yerel token’ı ve esas olarak ağı güvence altına almak, operasyonel ücretler için ödeme yapmak, eşler arası transferler ve Avalanche platformunda yeni ağlar oluşturmak için kullanılır.

BENQI (QI)

BENQI gün geçtikçe adı daha çok duyulan bir coin olduğundan Coinbase tarafından listelenmesi ciddi yatırımcıların dikkatini üzerine toplaması konusunda coin’e yardımcı olabilir. Bu listeleme sonrasında QI fiyatında da gözle görülür bir artış yaşandı.

Listeleme haberi öncesinde ve sonrasında yaşanan fiyat hareketine bakıldığında 0.0072 dolardan hızla 0.0079 bölgesine bir hamle gerçekleştiği görüldü. Bu durumun ne kadar sürebileceği biraz da piyasanın durumuna bağlı olabilirmiş gibi görünüyor.

BENQI, yüksek hızlı Avalanche akıllı sözleşme ağı üzerine kurulmuş, merkezi olmayan vesayetsiz bir likidite piyasası protokolü olarak tanınıyor. Protokol, kullanıcıların dijital varlıklarını kullanarak borç vermelerine, borç almalarına veya faiz kazanmalarına olanak tanıyor.

Kripto paraların kümülatif değeri giderek gerilerken Bitcoin ise 16.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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