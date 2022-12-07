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Yıllardır kripto para yatırımcılarının en büyükler arasında görmeye alıştığı bazı altcoinler var. Bunlardan biri de Chainlink’tir. Dün yaklaşık 2 ay önce detayları açıklanan stake programı başlatıldı. Peki bu adım ne gibi avantajları beraberinde getiriyor? İsteyen her kullanıcı burada stake yapabilir mi? Kazanç oranları ve Chainlink Stake hakkında merak edilen diğer detaylar haberimizde.

Chainlink Staking

Chainlink Staking v0.1 Erken Erişim dün akşam saatlerinde başlatıldı. Saat 20:00’da başlatılan Chainlink Staking v0.1 Ethereum ana ağında yayına alındı. Erken erişim grubuna girmeyi başaran kullanıcılar 1 LINK’ten 7.000 LINK’e kadar stake yapabiliyor. Şu an ödül oranı %4,75 ve stake havuzunun %45,8’i şimdiden doldu. Toplamda 22,5 milyon adet LINK stake edilebilecek ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde havuzun genişletilmesiyle alakalı daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. Staking v0.2’nin çıkışı için net bir tarih olmasa da asgari 9 aylık süreç ön görülüyor.

Erken erişim hakkı kazanan kullanıcılar borsadaki LINK Coinlerini DeFi cüzdanına gönderip havuza katılabilir. Ethereum ağındaki işlem onayları için cüzdanda bir miktar ETH bulundurmanız gerekir. Cüzdanınızın hakkedişini kontrol etmek için “staking.chain.link” sayfasını kullanabilirsiniz. Kripto dolandırıcıları benzer internet adresleri oluşturup bir süredir yatırımcıları dolandırmayı hedefliyor. Bundan dolayı internet sitesinin resmi adres olduğundan emin olmalısınız.

Chainlink Staking Nedir?

Chainlink hali hazırda blockchain tabanlı kripto para şirketleri arasında en popülerlerden biri, sayısız kripto ürünü fiyat beslemeleri dahil birçok veriyi onun aracılığıyla temin ediyor. Hız ve doğruluk özellikle merkezi olmayan finans projeleri için son derece önemlidir. Sürekli güncel kalması gereken verileri hızlı ve güvenilir şekilde temin etmenin en iyi yolu bu hizmeti Chainlink aracılığıyla almak. Yani Chainlink veri organizasyonlarıyla meşhurdur, Binance Oracle yakın zamanda duyurulan yeni bir rakibi olarak sahneye çıktı. Ancak Chainlink hali hazırda sektörde bir nevi tekelleştiği için tahtının pek sallanacağını düşünmüyorum.

Chainlink artık yeterince büyüdü ve oldukça geniş bir gruba hizmet veriyor. Yani bazı radikal adımlar atmasının zamanı geldi. Staking, Chainlink Economics 2.0’ın hem topluluk üyelerinin hem de düğüm operatörlerinin oracle hizmetlerinin kriptoekonomik güvenliğini artırmaya yardımcı olmak için ödüller kazanmalarını sağlayan önemli bir bileşen olarak duyuruldu.

LINK şimdilik 150 milyon dolar değerinde (6,85$ LINK) token için stake başlattı. Bunun ilerleyen süreçte artması dolaşım arzını dişe dokunur düzeyde düşürebilir. ETH 2.0 sözleşmesindeki artan kilitleme oranının fiyata ne denli pozitif etki yaptığını biliyoruz. Benzer bir süreci LINK için görebiliriz. Elbette burası kripto para piyasaları ve kesin sözler sahibinin yüzünü kızartır. Bundan dolayı risk profilinize göre kendi değerlendirmenizi yaparak karar vermelisiniz.