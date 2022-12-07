LUNC yatırımcılarının izlemesi gereken destek ve direnç bölgeleri, kısa vadeli beklentiler ve daha fazlası.

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Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve bol sıfırıyla alıcı bulmaya çalışan LUNC bugün düşüyor. Bitcoin’in 17.000 dolar altındaki kapanışlarıyla genel hissiyat altcoinlerde düşüşe döndü. Yatırımcılar yaklaşan Fed toplantısı ve cuma günü açıklanacak olan ABD ÜFE verisi nedeniyle pek rahat değil. Bildiğiniz üzre ÜFE, tüketici enflasyonunun bir öncü göstergesi olarak kabul ediliyor ve beklenti üzeri gelmesi iyi olmayacak.

Terra Classic Teknik Analiz

Peş peşe 3 gündür düşen LUNC azalan bir trend çizgisinden geri döndü ve 0,000167 dolar desteğini kaybetti. LUNC yazı hazırlandığı sırada 0,0001639 dolara düşmüştü. Ancak yine de ilk 50 kripto para arasında kalmaya devam ediyor, piyasa değeri 981 milyon dolarda bulunuyor. İşlem hacmi ise günlükte %7 arttı, bu durum kısa vadeli yatırımcıların daha fazla düşüş beklentisiyle yaptıkları satışlara yorulabilir.

LUNC için 0,000167 dolar altında daha fazla mum kapanışı satışları hızlandıracaktır. Azalan bir trend çizgisinin etkisi altında, LUNC fiyat hareketi iki ay boyunca istikrarlı bir düşüş gösterdi. Altcoin bu dirençten üç kez geri döndü ve bu da traderların yükselişlerde satış yaptığına işaret eder. Son hareket piyasadaki genel karamsarlıkla birleştiğinde devam edecek kayıpları müjdeliyor olabilir.

LUNC Fiyat Tahmin

Peki kısa vadede düşüş eğiliminin devam ettiği senaryoda LUNC kaç dolar olabilir? LUNC için 0,00015-0,000147 dolar aralığı destek olarak önemli bir bölge, satıcılar bu seviyeyi test etmek isteyebilir. Böylece, LUNC fiyatı direnç trend çizgisinin altında kalana kadar kayıplarını uzatabilir. Tersine, bu trend çizgisinden olası bir kırılma, fiyat toparlanması için erken işaretler sunacaktır. Son düşüşün tersine dönmesiyle birlikte, LUNC fiyatı, piyasa satıcıları için ekstra bir avantaj sunan 20 günlük EMA eğiminin altına düştü.

Olası toparlanmada direnç bölgeleri 0,000167 ve 0,000187 dolardır. Bitcoin ile paylaştığı yüksek korelasyon gereği kral kripto paranın da hareketleri yakından izlenmelidir. Genesis bugün akşam saatlerinde sorunu çözmenin haftalar alabileceğinden bahsetti. Eğer yıl sonuna kadar bir iflas kararı duyarsak bu daha fazla kripto şirketini zor duruma sokacak. Ayrıca önümüzdeki hafta Fed faiz kararını açıklayacak ve 50bp beklenti artış bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.