Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Cardano (ADA) Grafikleri Alarm Veriyor! ADA’da Tehlike Çanları Çalıyor!

Cardano'nun (ADA) grafiklerini ele alan analistler bu noktaya dikkat çekerek oluşabilecek tehlike konusunda yatırımcıları uyardı!
23:30
7 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler akıllı sözleşme platformu olan Cardano’nun yerel token’ı (ADA) Çarşamba günü ayıların baskısıyla karşılaştı. Kripto para birimi yaklaşık 0,31 dolar seviyesine kadar gerileyerek Pazartesi gününün 0,33 dolar civarındaki zirvesinden bu yana kayıplarını yaklaşık %6,0 oranına çıkardı.

ADA’da Destek Seviyesi

Cardano blok zincirine güç veren token olan ADA mevcut konumda Kasım ayı içerisinde ulaştığı yıllık en düşük seviyenin yalnızca %5,0 oranında üzerinde ve 0,30 doların biraz altında işlem görüyor. Bazı analistler, ADA’nın son birkaç hafta içerisinde işlem gördüğü kısa vadeli bir yükseliş trend kanalından destek bulabileceğini düşünüyor.

Eğer kripto para birimi, yaklaşan ABD enflasyon verilerinin bir kez daha aşağı yönlü sürprizler yapması halinde makro iyimserlikle katalize edilerek bir yükseliş hareketine geçebilir. Analistler varsayılan durumun gerçekleşmesi halinde kripto para biriminin 0,33 dolar bölgesindeki aylık en yüksek seviyelere geri dönebileceğini belirtti.

ADA Uzun Vadeli Görünüm

Bununla birlikte belirtilen kısa vadeli yükseliş trendinin altında bir kırılma, uzun vadede ADA boğalarının çok fazla kontrol altında kaldığını doğrulayabilir. ADA/USDT paritesi Ağustos ayının ortasından bu yana devam eden bir düşüş trendi içinde işlem görmeye devam ediyor. Ancak bazı analistler ADA’nın aynı zamanda uzun vadeli bir düşüş trendi içinde de kilitli kaldığını belirtti.

ADA/USDT paritesi ayrıca, kripto para biriminin 2021 ortalarında 3 doların üzerinde rekor seviyelere ulaşmasından bu yana devam eden uzun vadeli bir düşüş trendi tarafından sınırlandırılmaya devam ediyor. Kripto para birimi 2021 yılının ortalarında rekor seviyelere ulaştığından beri bu düşüş trendine göre fiyatında gerileme yaşıyor. Ayrıca kripto para piyasalarında yaşanan belirsizlik hali etkisini sürdürürken 2021 Kasım ayın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan Bitcoin (BTC) mevcut ayı sezonu etkileriyle birlikte yazı kaleme alındığında yaklaşık olarak 16.815 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
0,1 Dolara Düşecek! İlk 10’daki Kripto Para İçin Uyardı!
0,1 Dolara Düşecek! İlk 10’daki Kripto Para İçin Uyardı!
Cardano Kurucusu: Bu Rezaletten Dolayı Beni Suçlamayın! Sorun Büyüyebilir!
Cardano Kurucusu: Bu Rezaletten Dolayı Beni Suçlamayın! Sorun Büyüyebilir!
İlk 10’daki Kripto Para! Gece Yarısı Mucizesi İşe Yarayacak Mı?
İlk 10’daki Kripto Para! Gece Yarısı Mucizesi İşe Yarayacak Mı?
Cardano Bombayı Patlattı! Yeni Blok Zinciri Ve Coin Duyurusu Geldi!
Cardano Bombayı Patlattı! Yeni Blok Zinciri Ve Coin Duyurusu Geldi!
Cardano’da (ADA) Dengeler Bozuluyor! Fiyat Artışı Kapıda Mı?
Cardano’da (ADA) Dengeler Bozuluyor! Fiyat Artışı Kapıda Mı?
Cardano (ADA) Teknik Analiz: Fiyat Yükselecek Mi?
Cardano (ADA) Teknik Analiz: Fiyat Yükselecek Mi?
18-19 Kasım’da Fiyatı Uçabilir! İlk 10’daki Altcoin İçin Büyük Müjde!
18-19 Kasım’da Fiyatı Uçabilir! İlk 10’daki Altcoin İçin Büyük Müjde!
Dikkat İlk 10’daki Altcoinde 0,35 Dolar Beklentisi!
Dikkat İlk 10’daki Altcoinde 0,35 Dolar Beklentisi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022