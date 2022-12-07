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Popüler akıllı sözleşme platformu olan Cardano’nun yerel token’ı (ADA) Çarşamba günü ayıların baskısıyla karşılaştı. Kripto para birimi yaklaşık 0,31 dolar seviyesine kadar gerileyerek Pazartesi gününün 0,33 dolar civarındaki zirvesinden bu yana kayıplarını yaklaşık %6,0 oranına çıkardı.

ADA’da Destek Seviyesi

Cardano blok zincirine güç veren token olan ADA mevcut konumda Kasım ayı içerisinde ulaştığı yıllık en düşük seviyenin yalnızca %5,0 oranında üzerinde ve 0,30 doların biraz altında işlem görüyor. Bazı analistler, ADA’nın son birkaç hafta içerisinde işlem gördüğü kısa vadeli bir yükseliş trend kanalından destek bulabileceğini düşünüyor.

Eğer kripto para birimi, yaklaşan ABD enflasyon verilerinin bir kez daha aşağı yönlü sürprizler yapması halinde makro iyimserlikle katalize edilerek bir yükseliş hareketine geçebilir. Analistler varsayılan durumun gerçekleşmesi halinde kripto para biriminin 0,33 dolar bölgesindeki aylık en yüksek seviyelere geri dönebileceğini belirtti.

ADA Uzun Vadeli Görünüm

Bununla birlikte belirtilen kısa vadeli yükseliş trendinin altında bir kırılma, uzun vadede ADA boğalarının çok fazla kontrol altında kaldığını doğrulayabilir. ADA/USDT paritesi Ağustos ayının ortasından bu yana devam eden bir düşüş trendi içinde işlem görmeye devam ediyor. Ancak bazı analistler ADA’nın aynı zamanda uzun vadeli bir düşüş trendi içinde de kilitli kaldığını belirtti.

ADA/USDT paritesi ayrıca, kripto para biriminin 2021 ortalarında 3 doların üzerinde rekor seviyelere ulaşmasından bu yana devam eden uzun vadeli bir düşüş trendi tarafından sınırlandırılmaya devam ediyor. Kripto para birimi 2021 yılının ortalarında rekor seviyelere ulaştığından beri bu düşüş trendine göre fiyatında gerileme yaşıyor. Ayrıca kripto para piyasalarında yaşanan belirsizlik hali etkisini sürdürürken 2021 Kasım ayın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan Bitcoin (BTC) mevcut ayı sezonu etkileriyle birlikte yazı kaleme alındığında yaklaşık olarak 16.815 dolar seviyesinden işlem görüyor.