Okuma Süresi: 2 Dakika

Shark Tank yıldızı Kevin O’Leary, çöken kripto para borsası FTX’ten kaybettiği fonları geri almayı planladığını açıkladı.

Yahoo Finance ile yaptığı yeni bir röportajda Kevin O’Leary, FTX’in tam bir adli denetimden geçmesi gerektiğini, böylece müşterilerin ve yatırımcıların çoğunun henüz net bir toparlanma yolu olduğundan kayıp fonlarını bulup geri alabileceklerini ileri sürdü. Risk sermayedarı açıklamalarında firmaya yatırdığı paradan dolayı mağdur taraflardan biri olduğunu belirterek konu hakkında şunları söyledi:

Tanınan isim Kevin O’Leary, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’i ve kripto para borsasının iflasını yöneten firmayı şeffaf olmaya ve kripto borsasının dağılmasının ardındaki gerçekleri açıklaması yönünde tavsiyelerde bulunarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Şu anda her avukat ne olduğunu anlamaya çalışarak bu durumun peşine düşüyor. Ama henüz bir şey bilmiyoruz. Öyleyse neden önce gerçekleri öğrenmiyoruz? Anladığım kadarıyla Sam Bankman-Fried şirketten atılmış, e-postalarına bile erişimi yok, şirketin 11. Bölüm’e girdiği andan itibaren geçmişe dair hiçbir bilgisi yok… O zaman Sam Bankman-Fried gerçeklere ışık tutabilir. Ayrıca iflas sürecinden geçecek olanlarla da konuşmalıyız. Onlardan istediğim, hesabıma ve oradaki tüm bilgilere erişim de dahil olmak üzere her şeyde tam şeffaflık. Dünyanın her yerinde aynı bilgileri takip eden düzenleyicilerimiz var. Konuşmamı bitirmeden önce şunları söylemeliyim; kendi ekibimde gerçekleşen her bir işlemi yeniden oluşturabileceğim çünkü onları blok zincirinden çıkaramazsınız ve her transferin davasını bitirdiğimde onlara erişeceğim.