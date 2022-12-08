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  •   İşte Herkesten Gizlenen O Kripto Para Portföyleri! Ünlü Influencer Açıkladı!

İşte Herkesten Gizlenen O Kripto Para Portföyleri! Ünlü Influencer Açıkladı!

Yapılan açıklama küçük yatırımcıların kendilerini büyük yatırımcılarla kıyaslamalarını sağlayacakmış gibi görünüyor. İşte balina portföyleri!
00:30
8 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto piyasası FTX çöküşünden sonra toparlanmak konusunda olası bir boğa koşusu için istikrarlı bir zemin bulmaya çalışırken, büyük balinalar favori coin’lerini biriktiriyor. Bu bağlamda, birçok küçük yatırımcı portföylerini bu alandaki büyük yatırımcıların portföyleriyle karşılaştırmak istiyor.

Son olarak, kripto influencer’ı Ran Neuner, sektördeki en büyük isimlerin en bilinmeyen portföylerinden bazılarını açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde, ortaya çıkan yatırımcı portföylerinin listesi Richard Heart’ı da içeriyordu.

Richard Heart’ın Kripto Portföyü

Çarşamba günü gerçekleştirilen bir araştırma ve buna bağlı olarak yapılan görüşmeler, dünyaca ünlü kripto para yatırımcılarının portföylerine daha yakından bakılmasını sağladı. Gerçekleşen görüşmeler sonrasında, ilgili yatırımcıların portföy varlıklarının tamamen kişisel seçimleri olduğu ve açıklamaların tamamen onların ilettikleri şekilde yapıldığı belirtildi.

Portföylerindeki ilk beş kripto varlığı sorulduğunda, en yaygın kripto varlıkları Bitcoin ve Ethereum oldu. Hakkında bilgi edinilen ilk popüler portföy, önümüzdeki iki yıl için Ripple (XRP), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Hedera (HBAR) ve Internet Computer (ICP) için yükseliş umuduna sahip olan Bitboy’a aitti.

Richard Heart kripto portföyü ise HEX, Ethereum (ETH), Monero (XMR) ve Bitcoin’den (BTC) oluşuyor. Richard Heart, Ethereum tabanlı kripto token HEX’in kurucusu. Kısa bir süre önce Bitcoin’in 10.000 dolar seviyesine düşeceğini ve ancak bu seviyeden sonra Bitcoin’in güçlü bir şekilde geri dönebileceğini öngördü.  Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, yazım itibariyle Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte %1,05 düşüşle 16.830 dolar seviyesinde bulunuyor.

Polygon’un Ortağının Portföyünde Neler Var?

Polygon’un kurucu ortağı Sandeep Nailwal’ın MATIC dışında Ethereum (ETH), Filecoin (FIL), Aave (AAVE) ve IndiGG (INDI) tuttuğu söyleniyor. Bir kripto para girişim fonu işleten Haseeb Qureshi de diğerleri arasında Polygon’a (MATIC) bir ilgi duyuyor. Diğer favorileri arasında ZK Sync, Aptos (APTOS), Near Protocol (NEAR) ve Avalanche (AVAX) yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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