Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu da Oldu! FTX’in Kurucusuna LUNA ve UST İçin Manipülasyon Soruşturması Açıldı!

Bu da Oldu! FTX’in Kurucusuna LUNA ve UST İçin Manipülasyon Soruşturması Açıldı!

The New York Times'ın haberine göre, federal savcılar FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'i TerraUSD (UST) ve Terra'nın (LUNA) olası piyasa manipülasyonu nedeniyle soruşturma açtı.
09:00
8 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

The New York Times’ın haberine göre, federal savcılar FTX‘in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’i TerraUSD (UST) ve Terra‘nın (LUNA) olası piyasa manipülasyonu nedeniyle soruşturma açtı. Soruşturma, Bankman-Fried’in FTX ve Alameda Research’e fayda sağlamak için kripto paraların fiyatlarını etkileyip etkilemediğine odaklanıyor.

Piyasa Manipülasyonu Soruşturması

New York Times’ın haberine göre, ABD savcıları FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘in bu yılın başlarında UST ve LUNA’nın fiyatlarını işlerine fayda sağlamak amacıyla manipüle edip etmediği konusunda soruşturma açtı.

Konuya aşina iki kaynağa dayandırılan haberde, savcıların Bankman-Fried’in algoritmik stablecoin UST ve bağlantılı token LUNA‘nın fiyatını manipüle edip etmediğini araştırdığı belirtildi.

Terra ekosistemi Bankman-Fried’in kripto para borsası FTX ve 100’den fazla ilgili kuruluşun Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulunmasından yaklaşık altı ay önce, Mayıs ayında çökmüştü. Bu kuruluşlardan biri, FTX’in ticareti durdurmak zorunda kalan ve Wall Street Journal ve Reuters’in FTX’in şirkete milyarlarca müşteri fonu borç verdiğini bildirmesinin ardından incelemeye konu olan kardeş ticaret şirketi Alameda Research‘tü.

The New York Times, Bankman-Fried’in TerraUSD ve Luna alım satım faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın henüz yeni olduğunu belirterek, savcılar tarafından SBF için herhangi bir suiistimal tespit edilip edilmediği ya da soruşturmada görevlendirilen müfettişlerin şirketin TerraUSD ve Luna alım satımlarını ne zaman incelemeye başladığının net olmadığını kaydetti.

Haberde Bankman-Fried’ın “herhangi bir piyasa manipülasyonundan haberdar olmadığı ve kesinlikle piyasa manipülasyonuna girişme niyetinde olmadığı” yönündeki açıklamasına yer verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bankman-Fried’in kripto para piyasasının manipüle edip etmediğine ilişkin soruşturma, ABD ve ötesindeki yetkililer tarafından şirket ağını hedef alan devam eden soruşturmaların sadece bir tarafı. The Wall Street Journal, Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) da FTX’i çöküşünden önceki günlerde incelediğini ortaya çıkardı ve Bloomberg, federal savcıların iflas başvurusunda bulunmadan aylar önce şirketi soruşturduğunu bildirdi. Bahamalar’daki yetkililer de merkezi orada bulunan FTX Digital Markets’in iştirakini soruşturmakla meşguldü.

Bankman-Fried İfade Vermeye Çağırıldı

Öte yandan, ABD’li kanun yapıcılar da Bankman-Fried’in yılın sonunda önce şirketlerinin iflasının nasıl geliştiği konusunda ifade vermesini istiyor. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Çarşamba günü Bankman-Fried’den 14 Aralık’ta ifade vermesini istedi.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi‘nin kıdemli üyeleri de Bankman-Fried’in ifade vermesini gerektirecek bir mahkeme celbi çıkarmayı düşünüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Yazılım Devi Palantir’in Kurucu Ortağı Onları İşaret Etti: Kripto Para Piyasasını Yönlendiriyorlar
Yazılım Devi Palantir’in Kurucu Ortağı Onları İşaret Etti: Kripto Para Piyasasını Yönlendiriyorlar
Yaşananlar Dev Kripto Para Borsasına Darbe Vurdu! En Az Yüzde 50 Düştü!
Yaşananlar Dev Kripto Para Borsasına Darbe Vurdu! En Az Yüzde 50 Düştü!
Mastercard Cephesinden Dikkat Çeken Kripto Para Açıklaması: Sıfırlama Vakti!
Mastercard Cephesinden Dikkat Çeken Kripto Para Açıklaması: Sıfırlama Vakti!
İşte Herkesten Gizlenen O Kripto Para Portföyleri! Ünlü Influencer Açıkladı!
İşte Herkesten Gizlenen O Kripto Para Portföyleri! Ünlü Influencer Açıkladı!
Risk Milyarderi Kevin O’Leary’den İddialı FTX Açıklaması: Geri Alacağım!
Risk Milyarderi Kevin O’Leary’den İddialı FTX Açıklaması: Geri Alacağım!
Sıcak Gelişme: 380 Milyar Dolarlık Dev Şirket Kriptodan Vazgeçtiğini Açıkladı!
Sıcak Gelişme: 380 Milyar Dolarlık Dev Şirket Kriptodan Vazgeçtiğini Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022