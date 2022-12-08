The New York Times'ın haberine göre, federal savcılar FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'i TerraUSD (UST) ve Terra'nın (LUNA) olası piyasa manipülasyonu nedeniyle soruşturma açtı.

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The New York Times’ın haberine göre, federal savcılar FTX‘in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’i TerraUSD (UST) ve Terra‘nın (LUNA) olası piyasa manipülasyonu nedeniyle soruşturma açtı. Soruşturma, Bankman-Fried’in FTX ve Alameda Research’e fayda sağlamak için kripto paraların fiyatlarını etkileyip etkilemediğine odaklanıyor.

Piyasa Manipülasyonu Soruşturması

New York Times’ın haberine göre, ABD savcıları FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘in bu yılın başlarında UST ve LUNA’nın fiyatlarını işlerine fayda sağlamak amacıyla manipüle edip etmediği konusunda soruşturma açtı.

Konuya aşina iki kaynağa dayandırılan haberde, savcıların Bankman-Fried’in algoritmik stablecoin UST ve bağlantılı token LUNA‘nın fiyatını manipüle edip etmediğini araştırdığı belirtildi.

Terra ekosistemi Bankman-Fried’in kripto para borsası FTX ve 100’den fazla ilgili kuruluşun Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulunmasından yaklaşık altı ay önce, Mayıs ayında çökmüştü. Bu kuruluşlardan biri, FTX’in ticareti durdurmak zorunda kalan ve Wall Street Journal ve Reuters’in FTX’in şirkete milyarlarca müşteri fonu borç verdiğini bildirmesinin ardından incelemeye konu olan kardeş ticaret şirketi Alameda Research‘tü.

The New York Times, Bankman-Fried’in TerraUSD ve Luna alım satım faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın henüz yeni olduğunu belirterek, savcılar tarafından SBF için herhangi bir suiistimal tespit edilip edilmediği ya da soruşturmada görevlendirilen müfettişlerin şirketin TerraUSD ve Luna alım satımlarını ne zaman incelemeye başladığının net olmadığını kaydetti.

Haberde Bankman-Fried’ın “herhangi bir piyasa manipülasyonundan haberdar olmadığı ve kesinlikle piyasa manipülasyonuna girişme niyetinde olmadığı” yönündeki açıklamasına yer verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bankman-Fried’in kripto para piyasasının manipüle edip etmediğine ilişkin soruşturma, ABD ve ötesindeki yetkililer tarafından şirket ağını hedef alan devam eden soruşturmaların sadece bir tarafı. The Wall Street Journal, Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) da FTX’i çöküşünden önceki günlerde incelediğini ortaya çıkardı ve Bloomberg, federal savcıların iflas başvurusunda bulunmadan aylar önce şirketi soruşturduğunu bildirdi. Bahamalar’daki yetkililer de merkezi orada bulunan FTX Digital Markets’in iştirakini soruşturmakla meşguldü.

Bankman-Fried İfade Vermeye Çağırıldı

Öte yandan, ABD’li kanun yapıcılar da Bankman-Fried’in yılın sonunda önce şirketlerinin iflasının nasıl geliştiği konusunda ifade vermesini istiyor. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Çarşamba günü Bankman-Fried’den 14 Aralık’ta ifade vermesini istedi.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi‘nin kıdemli üyeleri de Bankman-Fried’in ifade vermesini gerektirecek bir mahkeme celbi çıkarmayı düşünüyor.