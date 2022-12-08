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SHIB’in Rakibi Meme Coin Gümbür Gümbür Geliyor! İşte Kritik Gelişme!

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, rakip meme coin projeleri de yarıştan geri kalmak istemiyor.
10:30
8 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, rakip meme coin projeleri de yarıştan geri kalmak istemiyor.

Baby DogeCoin, Devasa Borsada Listelendi

Singapur merkezli kripto para borsası BingX, Baby DogeCoin‘i (BabyDoge) listelediğini duyurdu. Borsa, yakın tarihli bir blog gönderisinde, müşterilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Babe Doge’u listelemeye karar verdiğini söyledi.  Borsa tarafından yapılan açıklamada “Yoğun talep nedeniyle BingX, 8 Aralık’ta Baby DogeCoin’i (BabyDoge) listeleyecektir” ifadesine yer verdi. BingX kullanıcılarının 8 Aralık  tarihinden itibaren BabyDoge yatırmasına ve çekmesine izin verilecektir. Kripto para borsası, yalnızca BNB Smart Chain (BEP-20) aracılığıyla BabyDoge para yatırma ve çekme işlemlerini destekleyecek. BabyDoge başlangıçta tek spot işlem çifti BabyDoge/USDT altında satışa sunulacak. Meme coin, BingX’in beta sürümünde listeleneceğinden, alımlar 20.000  dolar değerinde BabyDoge ile sınırlı olacak. Ayrıca, borsadaki her BabyDoge spot ticaret faaliyeti için %0,15’lik bir ücret uygulanıyor.

Mevcut listeleme haberinin BabyDoge’un fiyatı üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadı. Coingecko’daki verilere göre BabyDoge son 24 saatte %2 düşüşle an itibariyle 0,000000001082 dolardan işlem görüyor.  2018’de kurulan BingX, 100’den fazla ülkedeki kullanıcılara spot ve türev ticaret hizmetleri sağlayan bir kripto para sosyal ticaret borsasıdır. Kripto ticaret platformu, kullanıcılarına hızla büyüyen kripto pazarına erişim sağlayarak “halkın borsası” olduğunu iddia ediyor.Coingecko’nun verilerine göre BingX, dünya çapında işlem hacmine göre 25. en büyük kripto para borsası olarak sıralanıyor. Borsanın 24 saatlik işlem hacmi 282,3 milyon dolar. BingX, BTC/USDT dahil olmak üzere 372 ticaret çifti altında 355 kripto para birimini listeledi. Coingecko verileri, BingX’in 10 üzerinden 8 güven puanına sahip olduğunu gösteriyor.

Yakım Şampiyonu!

BabyDoge dünya çapında en iyi borsaların ilgisini çekmeye devam etti. Geçtiğimiz aylarda, Deepcoin adlı Singapur merkezli bir borsa, BabyDoge’u listelediğini duyurmuştu. Meme coin, Ekim ayında ProBit Global’de de listelendi. Baby Doge Coin devasa yakım işlemini 1 Aralık’ta gerçekleştirdi. s. Ekip, bu tarihte 1 milyon dolar değerinde yaklaşık bir katrilyon token yaktı.

Ekip, BabyDoge aylık yakımları için kullanılacak kaynağının hazinesindeki token’lardan gelmeyeceğini çünkü varlıkların şu anda yield farming  için kullanıldığını belirtti. Baby Doge, daha önce daha büyük miktarlarda token yakmıştı.  Ekip yaptığı açıklamada, yield farming için token’lara ihtiyacı olduğu için yakımların eskisi kadar büyük olmayacağını beirtti.

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